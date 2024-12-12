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    Yeni American Psycho'nun başrol oyuncusu belli oldu

    2000'lerin kült filmlerinden olan Amerikan Sapığı (American Psycho)'nın yeni bir versiyonu çekiliyor. Bu yeni versiyonda Patrick Bateman rolünü Christian Bale'dan kimin devralacağı belli oldu.
    American Psycho Tam Boyutta Gör
    2000'lerin kült filmlerinden olan Amerikan Sapığı (American Psycho)'nın yeni bir versiyonu çekileceği kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Call Me by Your Name ve Challengers gibi filmlerle tanınan Luca Guadagnino'nun hazırladığı bu yeni versiyon, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Zira Guadagnino, başrol oyuncusunu buldu.

    American Psycho'nun en etkileyici yanlarından biri Christian Bale'ın muhteşem performansıydı. Bu yüzden yeni versiyonda Bale'ın karakterini, yani Patrick Bateman'ı kimin canlandıracağı da merak konusuydu. Daha önce bu rol için Jacob Elordi (Euphoria)'nin adı geçiyordu. Ama günün sonunda rolü alan Austin Butler oldu.

    American Psycho'nun Başrolünü Austin Butler Üstlenecek

    Yeni American Psycho'nun başrolü belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Dune: Part Two ve The Bikeriders ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Austin Butler, Hollywood'un son dönemdeki yükselen yıldızlarından. Kendisi bu yılın başında Elvis filmiyle ilk Oscar adaylığını da kazanmıştı.

    Gelen ilk haberlerde bunun bir yeniden çevrim olacağı söyleniyordu ama bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Luca Guadagnino, kendi versiyonunu hazırlarken filmi değil, filmin uyarlandığı aynı adlı Bret Easton Ellis romanını kaynak olarak kullanacak. Filmin senaryosunda Scott Z. Burns (The Bourne Ultimatum, Contagion)'ün imzası bulunuyor.

    Bu yeni uyarlamanın hikâyede nasıl değişiklikler yapacağı merak konusu. Zira orijinal film, bugün bile kadın düşmanlığıyla suçlanıyor. Hâl böyleyken, günümüzün politik ikliminde aynı tepkilere konu olacak bir film çekilmesi pek olası değil. Diğer yandan Luca Guadagnino da dokunduğu eserlere kendi yorumunu getiren bir yönetmen olarak tanınıyor. O yüzden Guadagnino'nun American Psycho'su, 2000 versiyonundan epey farklı olacaktır.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 1 gün önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

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