Yeni American Psycho'nun başrol oyuncusu belli oldu

American Psycho'nun en etkileyici yanlarından biri Christian Bale'ın muhteşem performansıydı. Bu yüzden yeni versiyonda Bale'ın karakterini, yani Patrick Bateman'ı kimin canlandıracağı da merak konusuydu. Daha önce bu rol için Jacob Elordi (Euphoria)'nin adı geçiyordu. Ama günün sonunda rolü alan Austin Butler oldu.
American Psycho'nun Başrolünü Austin Butler Üstlenecek
Gelen ilk haberlerde bunun bir yeniden çevrim olacağı söyleniyordu ama bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Luca Guadagnino, kendi versiyonunu hazırlarken filmi değil, filmin uyarlandığı aynı adlı Bret Easton Ellis romanını kaynak olarak kullanacak. Filmin senaryosunda Scott Z. Burns (The Bourne Ultimatum, Contagion)'ün imzası bulunuyor.
Bu yeni uyarlamanın hikâyede nasıl değişiklikler yapacağı merak konusu. Zira orijinal film, bugün bile kadın düşmanlığıyla suçlanıyor. Hâl böyleyken, günümüzün politik ikliminde aynı tepkilere konu olacak bir film çekilmesi pek olası değil. Diğer yandan Luca Guadagnino da dokunduğu eserlere kendi yorumunu getiren bir yönetmen olarak tanınıyor. O yüzden Guadagnino'nun American Psycho'su, 2000 versiyonundan epey farklı olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?