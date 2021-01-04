Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor vaka sayısına ulaşıldı

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Amerika Birleşik Devletleri Cumartesi günü, ülke tarihinde görülen en yüksek koronavirüs vakalarına erişildiğini açıkladı.

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Yapılan açıklamalarda tek günde 277.000’den fazla enfekte vaka görüldüğü belirtilirken ABD, virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Pandemi

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ABD’de pandemi başladığından bu yana görülen vaka sayısının 20.4 milyona ulaştığı belirtilirken ölümlerin de yaklaşık 350.000 civarına yaklaştığı açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı"

Şu anda ABD’de 4.2 milyon kişininin ilk doz ile aşılandığı belirtilirken bahsi geçen rakamın 2020’nin sonuna kadar hedeflenen 20 milyon aşılamanın oldukça gerisinde kaldığı öne sürüldü.

https://medicalxpress.com/news/2021-01-covid-cases-hours.html

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