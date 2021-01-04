Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor vaka sayısına ulaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri Cumartesi günü, ülke tarihinde görülen en yüksek koronavirüs vakalarına erişildiğini açıkladı.İlginizi Çekebilir Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi
Yapılan açıklamalarda tek günde 277.000’den fazla enfekte vaka görüldüğü belirtilirken ABD, virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.
Pandemi
ABD’de pandemi başladığından bu yana görülen vaka sayısının 20.4 milyona ulaştığı belirtilirken ölümlerin de yaklaşık 350.000 civarına yaklaştığı açıklandı.
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Şu anda ABD’de 4.2 milyon kişininin ilk doz ile aşılandığı belirtilirken bahsi geçen rakamın 2020’nin sonuna kadar hedeflenen 20 milyon aşılamanın oldukça gerisinde kaldığı öne sürüldü.
https://medicalxpress.com/news/2021-01-covid-cases-hours.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bizim 150 binde 10 bin dersen 15 kişi de bir çıkıyor ki test halen yeterli değil gibi yinede bizden kötü durumdalar ama nedeni pandeminin kontrolden çıkması.
yorumunuz üzerine https://ourworldindata.org/grapher/full-list-covid-19-tests-per-day?time=2020-02-20..latest&country=TUR~United%20States%2C%20units%20unclear sitesinden günlük test sayılarına baktım.
2 milyon üzerinde test yaptıkları zaman olmuş ve en son 31 aralıkta 1.5 milyondan fazla test yapılmış,
Siz yorumunuzdaki 450bin test sayısına nereden ulaştınız ?