Amerika'da araçlara arka görüş kamerası zorunluluğu geliyor

Amerikan Hükümeti 2014 ile birlikte tüm yolcu araçlarında arka görüş kamerasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Bugün orta-üst seviye pek çok araçta standart veya isteğe bağlı seçenek olarak sunulan arka görüş kamerası, Amerikan Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi'nin istatistiklerine göre, yaklaşık 300 ölüm ve 18 bin yaralanmaya neden olan arka görüş kaynaklı kazaların engellenmesine katkı sağlayacak.
Aşamalı olarak yapılacak geçiş sürecinde Amerikan hükümeti, 2012 model araçlarda %10, 2013 model araçlarda %40 ve 2014 araçların tamamında arka görüş kamerasının kullanılmasını zorunlu kılacak. Yeni kural düzenlemesi ağırlığı 4,5 tona kadar olan tüm yolcu araçlarında (otomobil, SUV, kamyon, minivan) geçerli olacak. Genellikle arka plakanın üzerine konumlandırılan kameralar, bugün üçüncü parti üreticilerden de temin edilebiliyor ve genellikle park sensörleriyle birlikte park kabiliyetini arttırmak için kullanılıyorlar.
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300 kişi ölmesin diye kamerayı standart yapabiliyorlar ki maliyeti 30$ mış
bizde ölen 5000kişinin maliyeti yada evinde sakatlanarak yatanların sgk ya maliyeti nedir acaba?
ne kadar değersiz insanımız var ne kadar 2 yüzlü bir toplumuz 2 asker ölür ortalık yıkılır 5000 kişi ölür kimsenin gıkı çıkmaz
(trafik kazası mağduru)
haklısın tabi Amerikalıların tamamı salak oldukları ve üstün Türk zekasına!! sahip olmadıkları için yılda 300 kişi ölüyor diye böyle yöntemlere başvuruyorlar aslında çok gereksiz
Çok kötü gerçektende. Her bayram aynı şey.
Bizler kamera yerine park sensörüyle idare ediyoruz şimdilik bakalım.
sagliksiz aydinlatma sistemine saip yüzlerce otomobil görebiliyorum trafige ciktigimda !
ya göz aliyor ya hic göstermiyor..
+11111 güzel yazmisin