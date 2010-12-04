Amerika'da araçlara arka görüş kamerası zorunluluğu geliyor

Amerikan Hükümeti 2014 ile birlikte tüm yolcu araçlarında arka görüş kamerasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Bugün orta-üst seviye pek çok araçta standart veya isteğe bağlı seçenek olarak sunulan arka görüş kamerası, Amerikan Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi'nin istatistiklerine göre, yaklaşık 300 ölüm ve 18 bin yaralanmaya neden olan arka görüş kaynaklı kazaların engellenmesine katkı sağlayacak.

Aşamalı olarak yapılacak geçiş sürecinde Amerikan hükümeti, 2012 model araçlarda %10, 2013 model araçlarda %40 ve 2014 araçların tamamında arka görüş kamerasının kullanılmasını zorunlu kılacak. Yeni kural düzenlemesi ağırlığı 4,5 tona kadar olan tüm yolcu araçlarında (otomobil, SUV, kamyon, minivan) geçerli olacak. Genellikle arka plakanın üzerine konumlandırılan kameralar, bugün üçüncü parti üreticilerden de temin edilebiliyor ve genellikle park sensörleriyle birlikte park kabiliyetini arttırmak için kullanılıyorlar.