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Amerika'da araçlara arka görüş kamerası zorunluluğu geliyor

8 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerikan Hükümeti 2014 ile birlikte tüm yolcu araçlarında arka görüş kamerasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor. Bugün orta-üst seviye pek çok araçta standart veya isteğe bağlı seçenek olarak sunulan arka görüş kamerası, Amerikan Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi'nin istatistiklerine göre, yaklaşık 300 ölüm ve 18 bin yaralanmaya neden olan arka görüş kaynaklı kazaların engellenmesine katkı sağlayacak.

Aşamalı olarak yapılacak geçiş sürecinde Amerikan hükümeti, 2012 model araçlarda %10, 2013 model araçlarda %40 ve 2014 araçların tamamında arka görüş kamerasının kullanılmasını zorunlu kılacak. Yeni kural düzenlemesi ağırlığı 4,5 tona kadar olan tüm yolcu araçlarında (otomobil, SUV, kamyon, minivan) geçerli olacak. Genellikle arka plakanın üzerine konumlandırılan kameralar, bugün üçüncü parti üreticilerden de temin edilebiliyor ve genellikle park sensörleriyle birlikte park kabiliyetini arttırmak için kullanılıyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl
Sürücü kursundaki trafik hocası anlatmıştı: Adam kamyonla geri manevra yaparken kendi çocuğunu ezerek ölümüne sebebiyet vermiş. Bu kadar ucuz maliyeti olan bu sistem 15 - 20 bin liradan başlayan fiyatı olan bir otomobil için önemli bir maliyet artışına sebep olmaz. Derhal bütün dünyada bu sistemler mecburi hale getirilmelidir.
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kadirkayik 8 yıl
birazda sektör yaratmaya yönelik yoksa park sensörleri ve yaklaşınca bip diye ötmek ve frenini yapan gazı kesen sistemlerde yapabilirler ama bence çok güzel uygulama . bizde trafige çıkan araçların stop lambalarını bile kontrol etmiyorlar polis bassın cezayı onlar yüzüne kaza olabilir yagmur yagıyor adam yola cıkmış bir bakıyorsun ışıgı patlak sen onu görene kadar tehlike aynen devam
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vidoko 8 yıl
daha emniyet kemerinde bile takmam konusundaçook vatandaşımız var ..neolacakki bişey olmazdüşüncesi hakim..
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Bvlgarı 8 yıl
Önemli Ülkelerde İnsan Canına çok büyük önem veriliyor her geçen gün güvenlik önlemleri arttırılıyor.ama bizde tam tersine
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Akarsu. 8 yıl
Yerinde bir uygulama, üreticiye maliyeti de az.
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korsanzeki168 8 yıl
bunlar mı cavur biz mi cavuruz anlamadım?
300 kişi ölmesin diye kamerayı standart yapabiliyorlar ki maliyeti 30$ mış
bizde ölen 5000kişinin maliyeti yada evinde sakatlanarak yatanların sgk ya maliyeti nedir acaba?
ne kadar değersiz insanımız var ne kadar 2 yüzlü bir toplumuz 2 asker ölür ortalık yıkılır 5000 kişi ölür kimsenin gıkı çıkmaz
(trafik kazası mağduru)
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Public_Enemy 8 yıl
Ortalama amerikalının zeka seviyesini düşününce gerekli bir uygulama.
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Dijital Binali 8 yıl
Şaşırmış oğlum bunlar...
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fezalii 8 yıl

Public_Enemy

Ortalama amerikalının zeka seviyesini düşününce gerekli bir uygulama.


haklısın tabi Amerikalıların tamamı salak oldukları ve üstün Türk zekasına!! sahip olmadıkları için yılda 300 kişi ölüyor diye böyle yöntemlere başvuruyorlar aslında çok gereksiz
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MegaWolt38 8 yıl
Bizde sırf bir bayramda 170 kişi ölüyor, kimsenin şeyinde değil...
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Coşkun 8 yıl
Bizde ESP ve düzgün yollar standart olsun da, ben iner gel gel yaparım.
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Fleetwood1991 8 yıl

MegaWolt38

Bizde sırf bir bayramda 170 kişi ölüyor, kimsenin şeyinde değil...

Çok kötü gerçektende. Her bayram aynı şey.
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acbold 8 yıl
aynen arkadaşlar katılıyorum.insana değer var,diğer ülkelerde.hatta 2012 yapmalılar.nasıl olsa piyasada yeni çıkan araçlar %10-%20 bi yere sahip.belkide daha az.ve yollarda hep eski araçlar olcagı için bu görüş kameralara geçişi 30 yılı bile alabilir,bu fikir ile.ondan ne kadar erken olursa o kadar iyidir,diye düşünüyorum.doğru/yanlış yorum sizin.
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Duratorq 8 yıl
Gerçekten önemli bir karar alınmış.
Bizler kamera yerine park sensörüyle idare ediyoruz şimdilik bakalım.
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mert107 8 yıl
Biz önümüzü göremiyoruz ki daha gerimize bakalim !
sagliksiz aydinlatma sistemine saip yüzlerce otomobil görebiliyorum trafige ciktigimda !
ya göz aliyor ya hic göstermiyor..
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YasinDE 8 yıl

mert107

Biz önümüzü göremiyoruz ki daha gerimize bakalim !
sagliksiz aydinlatma sistemine saip yüzlerce otomobil görebiliyorum trafige ciktigimda !
ya göz aliyor ya hic göstermiyor..



+11111 güzel yazmisin
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