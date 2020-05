Amerikan toplumundaki her 5 çocuktan 1'i obezite ile karşı karşıya

Tam Boyutta Gör

Amerikan Ulusal İstatistik kurumu verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan her 5 çocuktan 1'si obezite ile karşı karşıya. The Centers for Disease Control and Prevention kurumu araştırmacıları 2017 ile 2018 yılları arasında 2.800 çocuk üzerinde boy ve kilo takibi yaptı.

Verilere göre 2 ila 19 yaş arası bireylerin %19.3'ünün obez olduğu tespit edildi. Yeni oranın 2015 ila 2016 yıllarında yapılan araştırmanın verilerine göre %1.3'lük artış gösterdiği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Diyabet ve kısa boy ilişkisi

Obezite

Tam Boyutta Gör

Özellikle 21. yüzyılda bütün dünyada sıklığı gittikçe artan obezite vakaları, diyabet ve kalp hastalıkları açısından oldukça büyük risk barındırıyor. Çocukluk çağında görülen obezite sıklığı da oldukça büyük bir ivme ile artıyor.

Özellikle Amerikan toplumunda sıklığı gittikçe artan obezitenin major nedenini sağlıksız beslenme ve ''fast-food'' yiyeceklerin tüketimi oluşturuyor. Ayrıca rafinerize şeker tüketimi ve gıdalara eklenen şeker miktarının da obezitenin başlıca nedenleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Ağır metal tedavisinde kullanılan ilaç yılan sokmalarının tedavisinde kullanılabilir"

Amerikan toplumundaki çocukların 2005 ila 2006 yılı arasında %15.4'ünün obez olduğu, bu oranın her yıl artış gösterdiği belirtiliyor.

https://medicalxpress.com/news/2020-05-kids-obese-latest.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.