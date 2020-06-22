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    Ampere tabanlı Nvidia A100 PCIe sürümü tanıtıldı

    Nvidia A100 PCIe hızlandırıcısı en güçlü Ampere çekirdeğini barındırmasının yanı sıra 250W TDP değeri ile en verimli hızlandırıcı haline geliyor. Şimdiden pek çok firma sipariş verdi.
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    Haber Editörü
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    Ampere tabanlı Nvidia A100 PCIe sürümü tanıtıldı
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    Nvidia’nın oyun dünyasında fırtınalar koparacak 7nm sürecindeki Ampere mimarisi geçtiğimiz haftalarda ilk olarak sunucu tarafında resmiyet kazanmıştı. SXM formatında tanıtılan Nvidia A100 hızlandırıcısı şimdi de PCIe sürümüne kavuştu.

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    Nvidia A100 PCIe neler sunuyor?

    Nvidia A100 PCIe hızlandıcısı aslında SXM sürümü ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. 6912 Shader çekirdeği, 1.41GHz frekans değeri, 54 milyar transistör sayısı, 432 Tensor çekirdeği, 40GB HBM2e bellek, 5120-bit veri yolu, 1.6TB/s bant genişliği bunlar arasında.

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    Bu sınıfta ihtiyaç olmadığı için GA100 birimi RT yani ışın izleme çekirdekleri olmadan sunulmuştu. A100 PCIe sürümünde de yine RT çekirdekleri mevcut değil. Bununla birlikte TDP değeri 400W seviyesinden 250W seviyesine çekilmiş ve en verimli hızlandırıcı haline gelmiş.

    Hali hazırda Asus, Atos, Cisco, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo gibi pek çok firma A100 PCIe için siparişlerini geçmiş durumda. Yıl sonuna kadar 100 civarında ortağın bu hızlandırıcıyı kullanacağı ifade ediliyor. Kurumsal satışlar yapıldığı için fiyatı açıklanmadı. Ülkemizde Tesla V100 PCIe hızlandırıcısı 70000TL civarında idi.



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