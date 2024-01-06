8 Ocak lansmanı öncesi Oppo Find X7 Ultra'nın portre yetenekleri ortaya çıktı

İşte Oppo Find X7 Ultra ile çekilmiş o görüntüler:
Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan Find X7 Ultra, iki telefoto kameraya sahip ilk akıllı telefon olmasının yanı sıra birincil sensör olarak 1 inçlik Sony LYT-900 50MP kameraya sahip dünyanın ilk akıllı telefonu da olacak ve cihazın arka kamera kurulumu, 50MP Sony LYT-600 ultra geniş lensle tamamlanacak.
Şirketin Weibo hesabında yaptığı paylaşım sayesinde ise Find X7 Ultra'nın telefoto kamera yetenekleri de ortaya çıktı. Paylaşılan görsellerden bazıları 65 mm odak uzaklığına sahip iki telefoto lensten kısa olanı ile çekilirken bazıları ise 135 mm odak aralığına sahip ve 6x optik zoom sunan ikincil telefoto lensle çekilmiş. Cihazın oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını gösteren o görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.