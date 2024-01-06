8 Ocak lansmanı öncesi Oppo Find X7 Ultra'nın portre yetenekleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Oppo, 8 Ocak'ta planlanan Find X7 serisinin lansmanıyla yeni yıla heyecan verici bir başlangıç ​​yapmaya hazırlanıyor. Serinin liderliğini, dünya çapında iki telefoto özelliğine sahip ilk akıllı telefon olmasıyla dikkat çeken Find X7 Ultra yapacak ve yakın bir zamanda şirket, cihazın kamera yeteneklerini ortaya koyan yeni görseller paylaştı.

İşte Oppo Find X7 Ultra ile çekilmiş o görüntüler:

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan Find X7 Ultra, iki telefoto kameraya sahip ilk akıllı telefon olmasının yanı sıra birincil sensör olarak 1 inçlik Sony LYT-900 50MP kameraya sahip dünyanın ilk akıllı telefonu da olacak ve cihazın arka kamera kurulumu, 50MP Sony LYT-600 ultra geniş lensle tamamlanacak.

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Şirketin Weibo hesabında yaptığı paylaşım sayesinde ise Find X7 Ultra'nın telefoto kamera yetenekleri de ortaya çıktı. Paylaşılan görsellerden bazıları 65 mm odak uzaklığına sahip iki telefoto lensten kısa olanı ile çekilirken bazıları ise 135 mm odak aralığına sahip ve 6x optik zoom sunan ikincil telefoto lensle çekilmiş. Cihazın oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını gösteren o görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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Oppo Find X7 Ultra'nın portre yetenekleri ortaya çıktı