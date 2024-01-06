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    8 Ocak lansmanı öncesi Oppo Find X7 Ultra'nın portre yetenekleri ortaya çıktı

    İki telefoto kameraya sahip ilk akıllı telefon olan Find X7 Ultra'nın kamera yetenekleri Oppo'nun Weibo hesabında paylaştığı görüntüler sayesinde ortaya çıktı. İşte o görüntüler:
    Oppo Find X7 Ultra'nın portre yetenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo, 8 Ocak'ta planlanan Find X7 serisinin lansmanıyla yeni yıla heyecan verici bir başlangıç ​​yapmaya hazırlanıyor. Serinin liderliğini, dünya çapında iki telefoto özelliğine sahip ilk akıllı telefon olmasıyla dikkat çeken Find X7 Ultra yapacak ve yakın bir zamanda şirket, cihazın kamera yeteneklerini ortaya koyan yeni görseller paylaştı.

    İşte Oppo Find X7 Ultra ile çekilmiş o görüntüler:

    Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek olan Find X7 Ultra, iki telefoto kameraya sahip ilk akıllı telefon olmasının yanı sıra birincil sensör olarak 1 inçlik Sony LYT-900 50MP kameraya sahip dünyanın ilk akıllı telefonu da olacak ve cihazın arka kamera kurulumu, 50MP Sony LYT-600 ultra geniş lensle tamamlanacak.

    Şirketin Weibo hesabında yaptığı paylaşım sayesinde ise Find X7 Ultra'nın telefoto kamera yetenekleri de ortaya çıktı. Paylaşılan görsellerden bazıları 65 mm odak uzaklığına sahip iki telefoto lensten kısa olanı ile çekilirken bazıları ise 135 mm odak aralığına sahip ve 6x optik zoom sunan ikincil telefoto lensle çekilmiş. Cihazın oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını gösteren o görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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