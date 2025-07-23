ASELSAN’dan IDEF 2025’te akıllı mühimmat gövde gösterisi: İşte ATOM ailesi

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Tam Boyutta Gör IDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı kapsamında ASELSAN, akıllı mühimmat ailesi ATOM 25, ATOM 35 ve ATOM 40’ı sergiledi. Mini İHA'lardan seyir füzelerine kadar değişen tehditlere karşı geliştirilmiş bu mühimmatlar, yüksek vuruş hassasiyeti, elektromanyetik dayanıklılık ve uzun raf ömrü gibi birçok üstün özellikle öne çıkıyor.

ATOM 25 ABM

25 mm’lik ATOM mühimmatı, namlu çıkış hızına göre anlık programlanabilen tapa sistemine sahip. Hafif yapısı ve yüksek hız değerleriyle özellikle düşük irtifalı ve hızlı hava tehditlerine karşı ideal.

Namlu çıkış hızı: 1100 m/s

Etkin menzil: Hava hedefleri için 1200 m, kara hedefleri için 1500 m

Tapa: Elektronik zaman programlı ve intiharlı

Raf ömrü: 10 yıl

Ağırlık: ~500 gram

Çap: 25 mm

ATOM 35 ABM

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35 mm parçacıklı mühimmat, zaman programlı tapa ve gelişmiş parçacık saçılımı ile hava hedeflerini etkili biçimde imha ediyor. Özellikle avcı uçakları, helikopterler, seyir füzeleri ve İHA’lara karşı üstünlük sağlıyor.

Namlu çıkış hızı: 1020 m/s

Etkin menzil: 4000 m

Maksimum menzil: 12.500 m

Tapa: Zaman programlı intihar modlu dip tapa

Tam atım ağırlık: 1750 gram

Çap: 35 mm

Raf ömrü: 20 yıl

Kullanıldığı silah: 35x228 mm 90 kalibre şeritsiz silah sistemleri

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ATOM 40 ABM

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40 mm yüksek hızlı akıllı mühimmat, zaman programlı tapa teknolojisi sayesinde hem kara hedeflerine hem de İHA’lara karşı etkili. ŞAHİN hava savunma sistemi ile entegre çalışabilen mühimmat, bombaatar atış kontrol kiti ile klasik sistemlere de uyarlanabiliyor.

Namlu çıkış hızı: 245 m/s

Etkin menzil: Kara hedefleri için 1500 m, İHA’lar için 700 m

Parçacık sayısı: 500+

Mermi ağırlığı: 255 gram

Çap: 40 mm

Tapa: Elektronik intiharlı

Raf ömrü: 10 yıl

Kullanıldığı silahlar: MK19 Mod3, H&K AGL/GMG ve muadilleri

Uygun platformlar: ŞAHİN, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

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