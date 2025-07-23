ASELSAN’dan IDEF 2025’te akıllı mühimmat gövde gösterisi: İşte ATOM ailesi

ATOM 25 ABM
25 mm’lik ATOM mühimmatı, namlu çıkış hızına göre anlık programlanabilen tapa sistemine sahip. Hafif yapısı ve yüksek hız değerleriyle özellikle düşük irtifalı ve hızlı hava tehditlerine karşı ideal.
- Namlu çıkış hızı: 1100 m/s
- Etkin menzil: Hava hedefleri için 1200 m, kara hedefleri için 1500 m
- Tapa: Elektronik zaman programlı ve intiharlı
- Raf ömrü: 10 yıl
- Ağırlık: ~500 gram
- Çap: 25 mm
ATOM 35 ABM
35 mm parçacıklı mühimmat, zaman programlı tapa ve gelişmiş parçacık saçılımı ile hava hedeflerini etkili biçimde imha ediyor. Özellikle avcı uçakları, helikopterler, seyir füzeleri ve İHA’lara karşı üstünlük sağlıyor.
- Namlu çıkış hızı: 1020 m/s
- Etkin menzil: 4000 m
- Maksimum menzil: 12.500 m
- Tapa: Zaman programlı intihar modlu dip tapa
- Tam atım ağırlık: 1750 gram
- Çap: 35 mm
- Raf ömrü: 20 yıl
- Kullanıldığı silah: 35x228 mm 90 kalibre şeritsiz silah sistemleri
ATOM 40 ABM
40 mm yüksek hızlı akıllı mühimmat, zaman programlı tapa teknolojisi sayesinde hem kara hedeflerine hem de İHA’lara karşı etkili. ŞAHİN hava savunma sistemi ile entegre çalışabilen mühimmat, bombaatar atış kontrol kiti ile klasik sistemlere de uyarlanabiliyor.
- Namlu çıkış hızı: 245 m/s
- Etkin menzil: Kara hedefleri için 1500 m, İHA’lar için 700 m
- Parçacık sayısı: 500+
- Mermi ağırlığı: 255 gram
- Çap: 40 mm
- Tapa: Elektronik intiharlı
- Raf ömrü: 10 yıl
- Kullanıldığı silahlar: MK19 Mod3, H&K AGL/GMG ve muadilleri
- Uygun platformlar: ŞAHİN, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya