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    Anakart satışları düşüşte

    Küresel enflasyona bağlı olarak her alanda başlayan daralma bilgisayar pazarını da etkiliyor. Anakart satışlarında bu yıl yüzde 25 civarı bir düşüş bekleniyor.  
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    Anakart
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    Hemen her sektörün hızlı bir şekilde büyüdüğü ve piyasaya sürekli para basıldığı pandemi döneminin ardından küresel enflasyon krizi baş gösterdi. Bu kez aynı hızda firmaları küçülmeye başladı.

    Anakart satışları zorda

    Bilgisayar pazarının yavaş yavaş küçülme trendine girmesi bileşen tedariklerini de olumsuz etkiliyor. Stoklar elde kalırken ortalama fiyatlar da düşüyor. Anakart tedariği bundan en fazla etkilenenlerin başında geliyor.

    Büyük anakart üreticileri 2022 yılı için satış beklentilerini düşürüyor. Geçen yıl 18 milyon anakart satan Asus bu yıl hedefini 14 milyona düşürdü. 13 milyon anakart satan Gigabyte ise 9.5 milyon satış beklentisine sahip.

    Anakart pazarının genelinde ise 40 milyon olan satış tahmini 30 milyona geriledi. Hem pazarda hem üreticilerde yüzde 25 civarında bir kesinti beklentisi hakim. Ryzen 7000 ve Intel Raptor Lake ile gelecek yıl bir miktar hareketlilik bekleniyor ancak toplama bilgisayar sınıfında 2023 sonuna kadar sıkıntılı bir sürecin olacağı belirtiliyor.

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