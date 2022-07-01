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    AMD Ryzen gelirleri düşüşte

    Son iki yıldır pazarda önemli bir yükseliş yaşayan AMD Ryzen masaüstü işlemciler için 2022 yılı iyi bitmeyebilir. Otoriteler satışlardaki düşüşe dikkat çekiyor. 
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    AMD
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    Özellikle pandemi ile birlikte önemli bir çıkış yakalayan ve her çeyrek gelirlerini katlayarak arttıran AMD yavaş yavaş durgunluğa giriyor. Intel’in yaptığı hamleler AMD’nin frene basmasına neden oldu.

    AMD Ryzen satışları geriliyor

    Yapılan pazar analizine göre AMD’nin masaüstü işlemci pazarındaki payı 2022 yılı içerisinde yüzde 26 civarında düşüş gösterecek. Intel Alder Lake işlemcilerin yıl içerisinde satışlarını arttırması buna en büyük sebep.

    Diğer bir sebep ise global ekonomi nedeniyle her sektörde olduğu gibi PC pazarında da düşüş yaşanması. Bu da haliyle işlemci satışlarını etkiliyor. Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemciler ve AM4 platformu için yeni seçeneklerin yıl sonunda firmayı biraz hareketlendirmesi bekleniyor.

    2023 yılı için AMD’nin yüzde 2 civarında bir gelir düşüşü yaşayacağı ifade ediliyor. 2024 yılında ise yine düz bir çizgi izlenecek. Rakamlar biraz daha masaüstü tarafını kapsadığı için AMD’nin EPYC işlemcileri ile göstereceği performans yıl sonunda daha farklı bir tablo karşımıza çıkarabilir.

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