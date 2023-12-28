Bitki büyümesini hızlandıran 'elektronik toprak' geliştirildi

Tarım için kritik gelişme
eSoil, sensörler ve OLED ekranlar gibi şeylerde bulunabilen PEDOT adlı iletken bir polimer ile karıştırılmış organik maddelerden oluşuyor. Çalışmanın lideri Eleni Stavrinidou, yaptığı açıklamada toprağın iletkenliğinin bitki köklerinin uyarılması için gerekli olduğunu söyledi. Bu özel çalışmada araştırmacılar, analiz için hasat etmeden önce 15 gün boyunca arpa fidelerine sinyal gönderdiler. Araştırmacılar eSoil'e 0,5V kadar küçük bir voltaj uygulamanın kökleri elektriksel olarak uyardığını açıkladı. Bu da elektrikle uyarılan bitkilerin biyokütlesinde, uyarılmayan tohumlara kıyasla kayda değer bir artışa neden oldu.
Stimülasyonun arpa fideleri üzerindeki etkisi "istikrarlı" ve "geçici" olarak tanımlandı. Araştırma kapsamında bitki büyümesinde rol oynayan ana besin maddelerinden biri olan azotun uyarım yoluyla daha verimli bir şekilde işlendiği gösterildi. Ancak uyarımın böyle bir etkiyi nasıl tetiklediği tam olarak anlaşılmış değil. Araştırmacılar büyüme sürecinin arkasındaki nedenin gelecekteki çalışmaların odak noktası olacağını sözlerine ekledi.
Gübre kullanımını ciddi oranda azaltabilir
Türkiye gibi tarım alanlarını ve çiftlik sayısını sürekli olarak kaybeden ülkelerde bu tür çözümler kritik öneme sahip olabilir. eSoil gibi araçlar, iklimin de etkisiyle düşen mahsul verimini ve döngüsünü artırabilir. Üstelik eSoil her ne kadar bitkilere elektrik vermeyi içerse de bu mikrowatt ölçeğinde, yani çok düşük bir seviyede. Öte yandan araştırmacılar elektriksel uyarımın sadece fide olgunlaşmasının ilk aşamalarında değil, bir bitkinin tüm yaşamı boyunca tüm büyüme döngüsünü nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de belirtiyor.Kaynakça https://www.engadget.com/swedish-researchers-develop-electronic-soil-that-speeds-up-plant-growth-205630538.html https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2304135120 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.