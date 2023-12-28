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    Anlık Bildirim

    Bitki büyümesini hızlandıran 'elektronik toprak' geliştirildi

    İsveçli araştırmacılar bitki büyümesini hızlandıran 'elektronik toprak' geliştirdi. eSoil olarak adlandırılan toprağın fide büyümesini ortalama yüzde 50 oranında artırdığı belirtildi.
    Bitki büyümesini hızlandıran 'elektronik toprak' geliştirildi Tam Boyutta Gör
    İsveç'teki Linköping Üniversitesi'nden araştırmacılar, hidroponik alanlarda veya topraksız bitki yetiştiren çiftliklerde bitkilerin büyümesini hızlandırabilecek bir 'biyoelektronik toprak' geliştirdi. Tasarlanan eSoil'i fidelerin büyüdüğü çerçeveye entegre ettikten sonra araştırmacılar, topraktan elektrik sinyalleri göndermenin bitkilerin ortalama yüzde 50 daha hızlı büyümesini sağladığını keşfetti.

    Tarım için kritik gelişme

    eSoil, sensörler ve OLED ekranlar gibi şeylerde bulunabilen PEDOT adlı iletken bir polimer ile karıştırılmış organik maddelerden oluşuyor. Çalışmanın lideri Eleni Stavrinidou, yaptığı açıklamada toprağın iletkenliğinin bitki köklerinin uyarılması için gerekli olduğunu söyledi. Bu özel çalışmada araştırmacılar, analiz için hasat etmeden önce 15 gün boyunca arpa fidelerine sinyal gönderdiler. Araştırmacılar eSoil'e 0,5V kadar küçük bir voltaj uygulamanın kökleri elektriksel olarak uyardığını açıkladı. Bu da elektrikle uyarılan bitkilerin biyokütlesinde, uyarılmayan tohumlara kıyasla kayda değer bir artışa neden oldu.

    Stimülasyonun arpa fideleri üzerindeki etkisi "istikrarlı" ve "geçici" olarak tanımlandı. Araştırma kapsamında bitki büyümesinde rol oynayan ana besin maddelerinden biri olan azotun uyarım yoluyla daha verimli bir şekilde işlendiği gösterildi. Ancak uyarımın böyle bir etkiyi nasıl tetiklediği tam olarak anlaşılmış değil. Araştırmacılar büyüme sürecinin arkasındaki nedenin gelecekteki çalışmaların odak noktası olacağını sözlerine ekledi.

    Gübre kullanımını ciddi oranda azaltabilir

    Bitki büyümesini hızlandıran 'elektronik toprak' geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Hidroponik teknikler çoğunlukla yapraklı yeşillikler ile salatalık ve domates gibi bazı sebzelerin yetiştirilmesinde kullanılsa da, eSoil ticari ortamlarda ve özellikle çevresel koşulların bitki büyümesini etkilediği yerlerde mahsul verimini artırmada kullanılabilir. Dahası eSoil ile tarımda gübre kullanımı minimum seviyeye indirilebilir.

    Türkiye gibi tarım alanlarını ve çiftlik sayısını sürekli olarak kaybeden ülkelerde bu tür çözümler kritik öneme sahip olabilir. eSoil gibi araçlar, iklimin de etkisiyle düşen mahsul verimini ve döngüsünü artırabilir. Üstelik eSoil her ne kadar bitkilere elektrik vermeyi içerse de bu mikrowatt ölçeğinde, yani çok düşük bir seviyede. Öte yandan araştırmacılar elektriksel uyarımın sadece fide olgunlaşmasının ilk aşamalarında değil, bir bitkinin tüm yaşamı boyunca tüm büyüme döngüsünü nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de belirtiyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/swedish-researchers-develop-electronic-soil-that-speeds-up-plant-growth-205630538.html https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2304135120
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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