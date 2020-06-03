Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler

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Planlanan takvime göre bugün, ancak ABD'deki protestolar sebebiyle süresiz olarak ertelenen Android 11 Beta 1 sürümü, Google tarafından yanlışlıkla yayınlandı. Bazı Google Pixel 4 kullanıcıları güncellemeyi cihazlarına kurunca da Android 11 ile gelecek birtakım özellikler kendini ele verdi.

Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek"

Andoid 11 ile gelecek bazı önemli yenilikler

RPB1.200504.018 yapım numarası taşıyan 736 MB boyutundaki Android 11 Beta 1 sürümü, daha önce sızdırılan ya da geliştirici önizleme sürümlerinde ortaya çıkan bazı önemli yeniliklere göz atmamızı sağlıyor.

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Müzik çalar bildirimini, hızlı ayarlar sekmesinde gösterme seçeneği

Geliştirici ayarlarından "Medya sürdürme" ayarı aktif edildiğinde, müzik çalar kontrol paneli, ekran yukarıdan aşağıya kaydırıldığında açılan hızlı ayarlar panelinde gösterilebilecek. Bu sayede biraz daha pratik bir kullanım sağlanmış olacak.

Uygulamalar için yeni simge şekilleri

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Pixel 4 serisi ile birlikte arayüz özelleştirmeyi sağlayan Pixel temaları uygulamasını tanıtan Google, bu uygulamaya üç yeni simge şekli daha ekledi.

Akıllı ev aletleri için güç menüsü

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Google, Android 11 ile birlikte güç menüsüne ev otomasyon kısayolları atanmasına izin veren bir kontrol API'sını da kullanıma sunuyor. Güç tuşuna uzun süre basıldığında açılan menüyle akıllı ev sistemlerini tek bir panelden kontrol edebilmek mümkün.

Baloncuk bildirimleri

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Android 11 ile birlikte, Facebook Messenger'dakine benzer baloncuk bildirimleri de kullanıma sunulacak. Beta 1 sürümünü yükleyen kullanıcıların paylaşmış olduğu bilgilere göre baloncuk bildirimleri, Ayarlar> Uygulamalar ve Bildirimler> Bildirimler> Baloncuklar bölümünden açılabilecek. Bu bildirim seçeneği, mesajlaşma uygulamalarında kullanılacak.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra, MAC rasgeleleştirmesi etkinleştirilmiş bir Wi-Fi şebekesine her bağlanıldığında MAC adresinin değişmesine izin veren rastgele MAC adresi oluşturma seçeneği de geliştirici ayarlarına eklenmiş durumda.

Ayrıca kilit ekranındaki saat gösteriminin de artık Android 11 ile birlikte özelleştirilebildiği ve ekran görüntülerinin de iOS'dekine benzer bir şekilde önizleme içerdiği ifade ediliyor.

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https://www.xda-developers.com/android-11-beta-1-rolled-out-early-some-google-pixel-4-users-whats-new-changes-features/

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