Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler

    ABD'deki protestolar sebebiyle Android 11 Beta lansmanını erteleyen Google, yanlışlıkla Android 11'in ilk beta sürümünü yayınladı. Bu sayede Android 11 ile gelecek bazı yenilikler de açığa çıktı.
    1 sa.
    895
    45
    4
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Planlanan takvime göre bugün, ancak ABD'deki protestolar sebebiyle süresiz olarak ertelenen Android 11 Beta 1 sürümü, Google tarafından yanlışlıkla yayınlandı. Bazı Google Pixel 4 kullanıcıları güncellemeyi cihazlarına kurunca da Android 11 ile gelecek birtakım özellikler kendini ele verdi.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek"

    Andoid 11 ile gelecek bazı önemli yenilikler

    RPB1.200504.018 yapım numarası taşıyan 736 MB boyutundaki Android 11 Beta 1 sürümü, daha önce sızdırılan ya da geliştirici önizleme sürümlerinde ortaya çıkan bazı önemli yeniliklere göz atmamızı sağlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Android 11 ile birlikte kameraya erişim kolaylaşacak

    Müzik çalar bildirimini, hızlı ayarlar sekmesinde gösterme seçeneği

     
    Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Geliştirici ayarlarından "Medya sürdürme" ayarı aktif edildiğinde, müzik çalar kontrol paneli, ekran yukarıdan aşağıya kaydırıldığında açılan hızlı ayarlar panelinde gösterilebilecek. Bu sayede biraz daha pratik bir kullanım sağlanmış olacak.

    Uygulamalar için yeni simge şekilleri

    Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Pixel 4 serisi ile birlikte arayüz özelleştirmeyi sağlayan Pixel temaları uygulamasını tanıtan Google, bu uygulamaya üç yeni simge şekli daha ekledi. 

    Akıllı ev aletleri için güç menüsü

    Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Google, Android 11 ile birlikte güç menüsüne ev otomasyon kısayolları atanmasına izin veren bir kontrol API'sını da kullanıma sunuyor. Güç tuşuna uzun süre basıldığında açılan menüyle akıllı ev sistemlerini tek bir panelden kontrol edebilmek mümkün. 

    Baloncuk bildirimleri

    Android 11 ile birlikte, Facebook Messenger'dakine benzer baloncuk bildirimleri de kullanıma sunulacak. Beta 1 sürümünü yükleyen kullanıcıların paylaşmış olduğu bilgilere göre baloncuk bildirimleri, Ayarlar> Uygulamalar ve Bildirimler> Bildirimler> Baloncuklar bölümünden açılabilecek. Bu bildirim seçeneği, mesajlaşma uygulamalarında kullanılacak.

    Tüm bu özelliklerin yanı sıra, MAC rasgeleleştirmesi etkinleştirilmiş bir Wi-Fi şebekesine her bağlanıldığında MAC adresinin değişmesine izin veren rastgele MAC adresi oluşturma seçeneği de geliştirici ayarlarına eklenmiş durumda.

    Ayrıca kilit ekranındaki saat gösteriminin de artık Android 11 ile birlikte özelleştirilebildiği ve ekran görüntülerinin de iOS'dekine benzer bir şekilde önizleme içerdiği ifade ediliyor.



    https://www.xda-developers.com/android-11-beta-1-rolled-out-early-some-google-pixel-4-users-whats-new-changes-features/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek
    2 sa.
    iOS 13.5.1 güncellemesi yayınlandı!
    1 gün
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    kamilgömek 43 dk. yeni yorumcu
    her şey bir yanlışlıkla başladı zaten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Symbianist 51 dk.
    Hı-hı, kesin yanlışlıkladır. Biz de yedik.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yunusemre671 1 sa. yeni yorumcu
    ne oldu android iOS'a mı özenmeye başladı şimdi de
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    azizfikri 1 sa.
    Koca firma yanlışlıkla yayınlamış olması pem olası değil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Hublot’un yeni akıllı saati 5200 dolarlık ‘Big Bang e’ tanıtıldı 24 dk. Amazfit Bip S nihayet satışa çıkıyor 54 dk. AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı 1 sa. PS4 için Days of Play indirimi başladı: FIFA20 49 TL, Spider-Man 84 TL 1 sa. Makyajlı Volkswagen Arteon'un çizim görseli paylaşıldı: Tanıtım 24 Haziran'da 1 sa. Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler Sonraki AMD’nin Sienna Cichlid GPU’su Linux yamalarında: Büyük Navi olabilir 2 sa. iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek 3 sa. ABD'den Türkiye'ye dijital hizmet vergisi incelemesi 3 sa. 2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 sa. En ince 5G telefonu Vivo X50 tanıtıldı 5 sa. Şubat ayı itibariyle en fazla 5G patent başvurusu Huawei’nin 5 sa. Vivo TWS Neo kulaklıklar tanıtıldı 6 sa. Vivo X50 Pro+ amiral gemisi; Samsung GN1 sensörünü ilk kullanan oldu 14 sa. Gimbal destekli Vivo X50 Pro tanıtıldı 16 sa. Call of Duty oynayanlara kötü haber: Yeni sezonlar ertelendi! 17 sa. 2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 18 sa. Epic Store, durmak bilmiyor! Bu kez A Total War Saga: TROY, çıkış yaptığı gün ücretsiz olacak 18 sa. Hangi iPhone modellerinin iOS 14'e güncelleneceği ortaya çıktı 19 sa. Yeni vaka sayısı 800'ün altında (2 Haziran) 19 sa. Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz 20 sa. Çinli Geely'nin elektrikli araç markası ikinci modelini tanıttı: Geometry C 20 sa. Galaxy Watch serisi yeniden dönebilir çerçeveye geçiyor 21 sa. Lenovo P serisi ThinkPad ve ThinkStation modellerine Linux geliyor 21 sa. İşlemci nefes aldı! "Trilogic TS-909 incelemesi" 22 sa. Yerli otomobilin fabrikası için "ÇED Olumlu" kararı çıktı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi