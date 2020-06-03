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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek

    Apple'ın önümüzdeki günlerde duyuracağı yeni işletim sistemleriyle birlikte, Safari'ye yapay zeka destekli çeviri özelliği eklenecek. Ayrıca Apple Pencil desteği de genişleyecek.
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek
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    iOS 14 kaynak kodlarına erişen ve Apple'ın duyuru arefesinde olduğu yeni işletim sistemlerinin birçok özelliğini sızdıran 9to5Mac isimli haber sitesi, Apple'ın internet tarayıcısı Safari'ye, tıpkı Google Chrome'da olduğu gibi yerleşik çeviri özelliği ve Apple Pencil desteği ekleyeceğini bildirdi. 

    Ayrıca Bkz. "iOS 13.5.1 güncellemesi yayınlandı!"

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    Safari, Web sitelerini tek bir tıklamayla farklı dillere çevirebilecek

    Safari'nin yerleşik çeviri özelliği, kullanıcıların üçüncü taraf bir uygulama ya da hizmet kullanmadan web sitelerini tek bir tıklamayla farklı dillere çevirebilmesinin önünü açacak. iOS 14'ün erken erişim kodlarına dayanan bu bilgi doğru çıkarsa, macOS'un yeni sürümüyle birlikte Mac bilgisayarlardaki Safari de yerleşik çeviri özelliğine kavuşacak. 

    Tüm Web sitelerinde kullanılabilecek olan yerleşik çeviri özelliği manuel olarak kullanılabilecekken, Google Chrome'daki gibi otomatik çeviri özelliği aktif edildiğinde de siz bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde, Safari o sitenin dilini algılayarak daha önce seçtiğiniz dile otomatik olarak çevirebilecek. Ziyaretçiler dilerse orijinal ve çevrilmiş metin arasında da geçiş yapabilecek. 

    Yapay zeka ile güçlendirilecek olan çeviri özelliğinin bu sayede internet bağlantısı olmadan da kullanılabileceği tahmin ediliyor. 

    iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek
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    iPad'ler için Safari'deki Apple Pencil desteği genişleyecek

    Apple Pencil ve iPad uyumunu artırmak isteyen Apple, iPadOS 14 ile birlikte Safari'ye daha geniş bir Apple Pencil desteği ekleyecek. Böylelikle Apple Pencil'in çizim ve biçimlendirme yetenekleri Safari'de de çalışabilecek. 

    22 Haziran'da dijital olarak düzenlenecek olan WWDC20 etkinliğinde iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, HomePodOS 13.4 ve macOS 10.16 işletim sistemleri tanıtılacak. 



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    kamilgömek 34 dk. yeni yorumcu
    safari sonunda bunu getirmeyi başardı
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 48 dk.
    Safaride en çok ihtiyacım olan şeydi dil çevirici. Pc de chrooma google translate ekleyip kullanıyorum ama mobilde safariye eklenmiyor yada ben beceremedım.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    Çeviri özelliğinin gelmesi çok iyi olur.
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    Kampaku 2 sa. yeni yorumcu
    Apple diğerleri gibi ellerinde devasa veri tutmuyor. Bu nedenle AI/ML destekli ürünleri zayıf olacaktır. Siri zaten en bilinen örneği bunun.
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    MustafaC5 2 sa. yeni yorumcu
    İphone abi ya
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 2 sa.
    Ya iponadeki safari örnegin html 5 date input destekliyor masaüstündeki desteklemiyor. Masaüstündeki safari çok geriden geliyor önce onu düzeltin.
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa.
    IOS daki yapay zeka, geri zekalıdır,

    Iphone 4 ten beri isim aramada her gün aradığım kişiyi değil alakasız fi tarihinde kaydettiğim kişiyi getiriyor.

    iphone 11 hala aynı. neymiş 8 çekidek neruel enginemiş. geçiniz.
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