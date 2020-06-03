iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek

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iOS 14 kaynak kodlarına erişen ve Apple'ın duyuru arefesinde olduğu yeni işletim sistemlerinin birçok özelliğini sızdıran 9to5Mac isimli haber sitesi, Apple'ın internet tarayıcısı Safari'ye, tıpkı Google Chrome'da olduğu gibi yerleşik çeviri özelliği ve Apple Pencil desteği ekleyeceğini bildirdi.

Ayrıca Bkz. "iOS 13.5.1 güncellemesi yayınlandı!"

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Safari, Web sitelerini tek bir tıklamayla farklı dillere çevirebilecek

Safari'nin yerleşik çeviri özelliği, kullanıcıların üçüncü taraf bir uygulama ya da hizmet kullanmadan web sitelerini tek bir tıklamayla farklı dillere çevirebilmesinin önünü açacak. iOS 14'ün erken erişim kodlarına dayanan bu bilgi doğru çıkarsa, macOS'un yeni sürümüyle birlikte Mac bilgisayarlardaki Safari de yerleşik çeviri özelliğine kavuşacak.

Tüm Web sitelerinde kullanılabilecek olan yerleşik çeviri özelliği manuel olarak kullanılabilecekken, Google Chrome'daki gibi otomatik çeviri özelliği aktif edildiğinde de siz bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde, Safari o sitenin dilini algılayarak daha önce seçtiğiniz dile otomatik olarak çevirebilecek. Ziyaretçiler dilerse orijinal ve çevrilmiş metin arasında da geçiş yapabilecek.

Yapay zeka ile güçlendirilecek olan çeviri özelliğinin bu sayede internet bağlantısı olmadan da kullanılabileceği tahmin ediliyor.

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iPad'ler için Safari'deki Apple Pencil desteği genişleyecek

Apple Pencil ve iPad uyumunu artırmak isteyen Apple, iPadOS 14 ile birlikte Safari'ye daha geniş bir Apple Pencil desteği ekleyecek. Böylelikle Apple Pencil'in çizim ve biçimlendirme yetenekleri Safari'de de çalışabilecek.

22 Haziran'da dijital olarak düzenlenecek olan WWDC20 etkinliğinde iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, HomePodOS 13.4 ve macOS 10.16 işletim sistemleri tanıtılacak.

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