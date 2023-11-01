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    Android 13, en popüler Android sürümü oldu

    Android'in son sürümü Android 14 yeni piyasaya çıkmışken Android 13 serinin en popüler sürümü oldu. Üreticilerin daha fazla güncelleme vermeye başlamasıyla yeni sürümlerin yaygınlaşması hızlanacak.
    Android 13, en popüler Android sürümü oldu Tam Boyutta Gör
    Android, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olmasına rağmen güncelleme sıkıntıları nedeniyle eleştiriliyor. Telefon üreticileri güncelleme desteğini kısa tuttuklarından ve güncellemeleri zamanında vermediklerinden dolayı Android'in son sürümleri geniş çaplı olarak benimsenemiyor. Örneğin, Android 9 hala %11 kullanım oranına sahip.

    Ancak durum iyiye gidiyor gibi görünüyor. Google'ın son yayınladığı istatistiklere göre Android 13 en çok kullanılan sürüm haline geldi. Mayıs ayında yayınlanan son veride Android 13, %15 kullanım oranındayken bugün %22.4 oranına yükseldiği görünüyor. Bu durum sadece yeni telefon satışlarından değil önceki modellerin de güncelleme almış olmasından kaynaklanıyor. İkinci sırada ise %15.8 ile Android 12 sürümü bulunuyor. Mayıs ayında açıklanan veride Android 12'nin kullanım oranı %16.3'tü.

    Android telefon üreticileri telefonlarına artık daha uzun güncelleme desteği sağlamaya başladı. Hatta bu konuda aralarında bir rekabet başladığını söylemek bile mümkün. Android'in sürümlerinin kullanım oranları şu şekilde sıralanıyor:

    • Android 13: 15% -> 22.4%
    • Android 12: 16.3% -> 15.8%
    • Android 11: 23.1% -> 21.6%
    • Android 10: 17.8% -> 16.1%
    • Android 9: 11.9% -> 10.5%
    • Android 8.1: 6.1% -> 5.4%
    • Android 8: 2.2% -> 1.9%
    • Android 7.1: 1.5% -> 1.3%
    • Android 7: 1.5% -> 1.3%
    • Android 6: 2.3% -> 1.9%
    • Android 5.1: 1.5% -> 1.2%
    • Android 5: 0.3% -> 0.2%
    • Android 4.4: 0.5% -> 0.4%
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 23 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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