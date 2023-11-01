Android 13, en popüler Android sürümü oldu

Tam Boyutta Gör Android, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olmasına rağmen güncelleme sıkıntıları nedeniyle eleştiriliyor. Telefon üreticileri güncelleme desteğini kısa tuttuklarından ve güncellemeleri zamanında vermediklerinden dolayı Android'in son sürümleri geniş çaplı olarak benimsenemiyor. Örneğin, Android 9 hala %11 kullanım oranına sahip.

Ancak durum iyiye gidiyor gibi görünüyor. Google'ın son yayınladığı istatistiklere göre Android 13 en çok kullanılan sürüm haline geldi. Mayıs ayında yayınlanan son veride Android 13, %15 kullanım oranındayken bugün %22.4 oranına yükseldiği görünüyor. Bu durum sadece yeni telefon satışlarından değil önceki modellerin de güncelleme almış olmasından kaynaklanıyor. İkinci sırada ise %15.8 ile Android 12 sürümü bulunuyor. Mayıs ayında açıklanan veride Android 12'nin kullanım oranı %16.3'tü.

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Android telefon üreticileri telefonlarına artık daha uzun güncelleme desteği sağlamaya başladı. Hatta bu konuda aralarında bir rekabet başladığını söylemek bile mümkün. Android'in sürümlerinin kullanım oranları şu şekilde sıralanıyor:

Android 13: 15% -> 22.4%

Android 12: 16.3% -> 15.8%

Android 11: 23.1% -> 21.6%

Android 10: 17.8% -> 16.1%

Android 9: 11.9% -> 10.5%

Android 8.1: 6.1% -> 5.4%

Android 8: 2.2% -> 1.9%

Android 7.1: 1.5% -> 1.3%

Android 7: 1.5% -> 1.3%

Android 6: 2.3% -> 1.9%

Android 5.1: 1.5% -> 1.2%

Android 5: 0.3% -> 0.2%

Android 4.4: 0.5% -> 0.4%

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