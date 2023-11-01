Android 13, en popüler Android sürümü oldu

Ancak durum iyiye gidiyor gibi görünüyor. Google'ın son yayınladığı istatistiklere göre Android 13 en çok kullanılan sürüm haline geldi. Mayıs ayında yayınlanan son veride Android 13, %15 kullanım oranındayken bugün %22.4 oranına yükseldiği görünüyor. Bu durum sadece yeni telefon satışlarından değil önceki modellerin de güncelleme almış olmasından kaynaklanıyor. İkinci sırada ise %15.8 ile Android 12 sürümü bulunuyor. Mayıs ayında açıklanan veride Android 12'nin kullanım oranı %16.3'tü.
Android telefon üreticileri telefonlarına artık daha uzun güncelleme desteği sağlamaya başladı. Hatta bu konuda aralarında bir rekabet başladığını söylemek bile mümkün. Android'in sürümlerinin kullanım oranları şu şekilde sıralanıyor:
- Android 13: 15% -> 22.4%
- Android 12: 16.3% -> 15.8%
- Android 11: 23.1% -> 21.6%
- Android 10: 17.8% -> 16.1%
- Android 9: 11.9% -> 10.5%
- Android 8.1: 6.1% -> 5.4%
- Android 8: 2.2% -> 1.9%
- Android 7.1: 1.5% -> 1.3%
- Android 7: 1.5% -> 1.3%
- Android 6: 2.3% -> 1.9%
- Android 5.1: 1.5% -> 1.2%
- Android 5: 0.3% -> 0.2%
- Android 4.4: 0.5% -> 0.4%
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.