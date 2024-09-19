Galaxy S22 serisi One UI 6.1.1 güncellemesini almaya başladı

One UI 6.1.1 ile Galaxy S22 telefonlara gelen yeni özellikler
One UI 6.1.1 güncellemesi, ilk Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 katlanır telefonların aldığı Galaxy AI özellikleriyle birlikte Eylül 2024 güvenlik yamasını getiriyor.
- Sketch to Image (Yapay zeka destekli çizim aracı)
- Portre Stüdyosu (Portre resimleri çizgi film karakterlerine dönüştürme)
- Composer (Samsung Klavye’ye eklenen yapay zeka yazı aracı)
- Üçüncü parti uygulamalar için Canlı Çeviri
- Web sayfalarında resimlerdeki yazıları çevirme
- Sözlü çevirmende dinleme modu
- Samsung Notlar’da not alırken sesi kaydetme ve anında çevirme
- PDF dosyalarını özetleme ve çevirme
- Ses Kaydedici’de otomatik dil algılama
- Ses kaydını ve yazıya çevrilen metni düzenleme
- Hareketli fotoğraflardan çıkartma oluşturma
- Resimdeki birden fazla nesneyi/kişiyi kesip çıkartma yapma
- Samsung Sağlık uygulamasında Galaxy AI destekli sağlık ipuçları
- Samsung Sağlık verilerini aile üyeleriyle paylaşma
- Samsung Sağlık uygulamasında kişiselleştirilmiş egzersiz rutinleri
- Akıllı Seçim artık bağlama göre öneriler ve hızlı eylemler sunuyor
- Resim içinde resim ve bölünmüş ekran modu arasında daha kolay geçiş
- Dosyalarım uygulamasında dosya kopyalama ve taşıma işlemlerinde iyileştirmeler
- Dosyalarım’daki bir dosyayı ana ekrana sürükle-bırak yaparak kısayolunu oluşturma
- S Pen’i kullanarak Samsung Takvim’de önemli etkinlikleri vurgulama
- Ay takvimine göre tekrarlayan takvim girişleri
- Modlar ve Rutinler’i kullanarak Galaxy Watch özelliklerini kontrol etme
- Video oynatıcı iyileştirmeleri
- Kaydırma yerine düğmelere dokunarak aramaları yanıtlama
- Aramaları her zaman hoparlör modunda yanıtlama seçeneği
- Daha sık hava durumu güncellemeleri
- Geliştirilmiş otomatik engelleyici
Galaxy S22 için One UI 6.1.1 güncellemesi, ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılar için yayınlandı, önümüzdeki haftadan itibaren diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunulmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...