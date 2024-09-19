Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S22 serisi One UI 6.1.1 güncellemesini almaya başladı

    Samsung, Galaxy S24 ve S23 serisinin ardından S22 telefonlarına One UI 6.1.1 güncellemesini vermeye başladı. Peki, Android 14 tabanlı yeni One UI sürümü neler getiriyor?
    samsung galaxy s22 one ui 6.1.1 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 ve Galaxy S24’ten sonra, Galaxy S22 serisi de One UI 6.1.1 güncellemesini almaya başladı. Bu güncelleme, One UI ve Samsung'un stok uygulamalarına birkaç yeni Galaxy AI özelliği ve iyileştirmesi getiriyor.

    One UI 6.1.1 ile Galaxy S22 telefonlara gelen yeni özellikler

    One UI 6.1.1 güncellemesi, ilk Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 katlanır telefonların aldığı Galaxy AI özellikleriyle birlikte Eylül 2024 güvenlik yamasını getiriyor.

    • Sketch to Image (Yapay zeka destekli çizim aracı)
    • Portre Stüdyosu (Portre resimleri çizgi film karakterlerine dönüştürme)
    • Composer (Samsung Klavye’ye eklenen yapay zeka yazı aracı)
    • Üçüncü parti uygulamalar için Canlı Çeviri
    • Web sayfalarında resimlerdeki yazıları çevirme
    • Sözlü çevirmende dinleme modu
    • Samsung Notlar’da not alırken sesi kaydetme ve anında çevirme
    • PDF dosyalarını özetleme ve çevirme
    • Ses Kaydedici’de otomatik dil algılama
    • Ses kaydını ve yazıya çevrilen metni düzenleme
    • Hareketli fotoğraflardan çıkartma oluşturma
    • Resimdeki birden fazla nesneyi/kişiyi kesip çıkartma yapma
    • Samsung Sağlık uygulamasında Galaxy AI destekli sağlık ipuçları
    • Samsung Sağlık verilerini aile üyeleriyle paylaşma
    • Samsung Sağlık uygulamasında kişiselleştirilmiş egzersiz rutinleri
    • Akıllı Seçim artık bağlama göre öneriler ve hızlı eylemler sunuyor
    • Resim içinde resim ve bölünmüş ekran modu arasında daha kolay geçiş
    • Dosyalarım uygulamasında dosya kopyalama ve taşıma işlemlerinde iyileştirmeler
    • Dosyalarım’daki bir dosyayı ana ekrana sürükle-bırak yaparak kısayolunu oluşturma
    • S Pen’i kullanarak Samsung Takvim’de önemli etkinlikleri vurgulama
    • Ay takvimine göre tekrarlayan takvim girişleri
    • Modlar ve Rutinler’i kullanarak Galaxy Watch özelliklerini kontrol etme
    • Video oynatıcı iyileştirmeleri
    • Kaydırma yerine düğmelere dokunarak aramaları yanıtlama
    • Aramaları her zaman hoparlör modunda yanıtlama seçeneği
    • Daha sık hava durumu güncellemeleri
    • Geliştirilmiş otomatik engelleyici

    Galaxy S22 için One UI 6.1.1 güncellemesi, ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılar için yayınlandı, önümüzdeki haftadan itibaren diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çiğ köfte marulu lasix zayıflatırmı kullanıcı yorumları çingeneler ölülerini ne yapar araba benim üzerime ama başkası kullanıyor taraftar forması nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız