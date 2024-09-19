Galaxy S22 serisi One UI 6.1.1 güncellemesini almaya başladı

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Tam Boyutta Gör Galaxy S23 ve Galaxy S24’ten sonra, Galaxy S22 serisi de One UI 6.1.1 güncellemesini almaya başladı. Bu güncelleme, One UI ve Samsung'un stok uygulamalarına birkaç yeni Galaxy AI özelliği ve iyileştirmesi getiriyor.

Samsung, yakında One UI 7.0 beta sürecini başlatabilir 1 gün önce eklendi

One UI 6.1.1 ile Galaxy S22 telefonlara gelen yeni özellikler

One UI 6.1.1 güncellemesi, ilk Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 katlanır telefonların aldığı Galaxy AI özellikleriyle birlikte Eylül 2024 güvenlik yamasını getiriyor.

Sketch to Image (Yapay zeka destekli çizim aracı)

Portre Stüdyosu (Portre resimleri çizgi film karakterlerine dönüştürme)

Composer (Samsung Klavye’ye eklenen yapay zeka yazı aracı)

Üçüncü parti uygulamalar için Canlı Çeviri

Web sayfalarında resimlerdeki yazıları çevirme

Sözlü çevirmende dinleme modu

Samsung Notlar’da not alırken sesi kaydetme ve anında çevirme

PDF dosyalarını özetleme ve çevirme

Ses Kaydedici’de otomatik dil algılama

Ses kaydını ve yazıya çevrilen metni düzenleme

Hareketli fotoğraflardan çıkartma oluşturma

Resimdeki birden fazla nesneyi/kişiyi kesip çıkartma yapma

Samsung Sağlık uygulamasında Galaxy AI destekli sağlık ipuçları

Samsung Sağlık verilerini aile üyeleriyle paylaşma

Samsung Sağlık uygulamasında kişiselleştirilmiş egzersiz rutinleri

Akıllı Seçim artık bağlama göre öneriler ve hızlı eylemler sunuyor

Resim içinde resim ve bölünmüş ekran modu arasında daha kolay geçiş

Dosyalarım uygulamasında dosya kopyalama ve taşıma işlemlerinde iyileştirmeler

Dosyalarım’daki bir dosyayı ana ekrana sürükle-bırak yaparak kısayolunu oluşturma

S Pen’i kullanarak Samsung Takvim’de önemli etkinlikleri vurgulama

Ay takvimine göre tekrarlayan takvim girişleri

Modlar ve Rutinler’i kullanarak Galaxy Watch özelliklerini kontrol etme

Video oynatıcı iyileştirmeleri

Kaydırma yerine düğmelere dokunarak aramaları yanıtlama

Aramaları her zaman hoparlör modunda yanıtlama seçeneği

Daha sık hava durumu güncellemeleri

Geliştirilmiş otomatik engelleyici

Galaxy S22 için One UI 6.1.1 güncellemesi, ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılar için yayınlandı, önümüzdeki haftadan itibaren diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

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Galaxy S22 serisi One UI 6.1.1 güncellemesini almaya başladı