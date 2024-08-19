Xiaomi'den bir modele daha HyperOS 1.01 sürprizi

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Tam Boyutta Gör Android 15 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS'u güncellemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alan güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve Xiaomi Pad 6 serisine sunulmuştu. Şimdi ise HyperOS 1.01, bir modele daha geliyor. Yeni sürüm güncellemesi Xiaomi Mix Flip için hazır.

HyperOS bir modele daha geliyor

Aktarıldığı kadarıyla HyperOS 1.01 güncellemesi şu anda Xiaomi Mix Flip için tamamlandı ve çok yakında global pazarda sunulmuş olacak. ''1.0.11.0 UNICNXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 625MB boyutunda ve harici ekranın işlevselliğini artıran bir dizi iyileştirme ve yeni özellik sunuyor. Ayrıca Ağustos 2024 güvenlik yaması da buna dahil.

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Güncelleme, kullanıcıların seyahat detayları, yemek teslimat durumu ve doğrulama kodları gibi bilgileri telefonu açmadan görüntülemesini sağlayan yeni bir harici ekran penceresi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar artık harici ekran widget'larına dokunarak uygulamaları doğrudan açabiliyor, bu sayede sık kullanılan uygulamalara daha hızlı ve kolay erişim sağlanabiliyor.

Diğer yenilikler arasında, harici ekran için daha fazla uygulama desteği, genel sistem kararlılığı artışı ve karanlık mod açıkken daha iyi görünürlük ve kullanım kolaylığı yer alıyor.

Xiaomi Mix Flip özellikleri

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Xiaomi Mix Flip , 3000 nit'e kadar parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve UTG cam korumasına sahip 6,86 inç dahili 1,5K LTPO ekrana sahip. Harici ekran, benzer parlaklık ve HDR yeteneklerine sahip 4 inç boyutunda ve 1,5K çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 paltformundan alan telefona, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.

Kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkan Mix Flip, 50MP arka kamera ve 32MP ön kamera ile destekleniyor. Ayrıca yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu, 67W hızlı şarj destekli 4.780mAh pile sahip.

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