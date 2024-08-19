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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den bir modele daha HyperOS 1.01 sürprizi

    Xiaomi, MIUI sisteminin yerine alan Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak HyperOS 1.01, Xiaomi Mix Flip için tamamlandı. İşte detaylar...
    Xiaomi'den bir modele daha HyperOS 1.01 sürprizi Tam Boyutta Gör
    Android 15 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS'u güncellemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alan güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve Xiaomi Pad 6 serisine sunulmuştu. Şimdi ise HyperOS 1.01, bir modele daha geliyor. Yeni sürüm güncellemesi Xiaomi Mix Flip için hazır.

    HyperOS bir modele daha geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla HyperOS 1.01 güncellemesi şu anda Xiaomi Mix Flip için tamamlandı ve çok yakında global pazarda sunulmuş olacak. ''1.0.11.0 UNICNXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 625MB boyutunda ve harici ekranın işlevselliğini artıran bir dizi iyileştirme ve yeni özellik sunuyor. Ayrıca Ağustos 2024 güvenlik yaması da buna dahil.

    Güncelleme, kullanıcıların seyahat detayları, yemek teslimat durumu ve doğrulama kodları gibi bilgileri telefonu açmadan görüntülemesini sağlayan yeni bir harici ekran penceresi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar artık harici ekran widget'larına dokunarak uygulamaları doğrudan açabiliyor, bu sayede sık kullanılan uygulamalara daha hızlı ve kolay erişim sağlanabiliyor.

    Diğer yenilikler arasında, harici ekran için daha fazla uygulama desteği,  genel sistem kararlılığı artışı ve karanlık mod açıkken daha iyi görünürlük ve kullanım kolaylığı yer alıyor.

    Xiaomi Mix Flip özellikleri

    Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Xiaomi Mix Flip , 3000 nit'e kadar parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve UTG cam korumasına sahip 6,86 inç dahili 1,5K LTPO ekrana sahip. Harici ekran, benzer parlaklık ve HDR yeteneklerine sahip 4 inç boyutunda ve 1,5K çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 paltformundan alan telefona, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a UFS 4.0 depolama eşlik ediyor. 

    Kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkan Mix Flip, 50MP arka kamera ve 32MP ön kamera ile destekleniyor. Ayrıca yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu, 67W hızlı şarj destekli 4.780mAh pile sahip. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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