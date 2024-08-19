Xiaomi'den bir modele daha HyperOS 1.01 sürprizi

HyperOS bir modele daha geliyor
Aktarıldığı kadarıyla HyperOS 1.01 güncellemesi şu anda Xiaomi Mix Flip için tamamlandı ve çok yakında global pazarda sunulmuş olacak. ''1.0.11.0 UNICNXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 625MB boyutunda ve harici ekranın işlevselliğini artıran bir dizi iyileştirme ve yeni özellik sunuyor. Ayrıca Ağustos 2024 güvenlik yaması da buna dahil.
Güncelleme, kullanıcıların seyahat detayları, yemek teslimat durumu ve doğrulama kodları gibi bilgileri telefonu açmadan görüntülemesini sağlayan yeni bir harici ekran penceresi sunuyor. Ayrıca kullanıcılar artık harici ekran widget'larına dokunarak uygulamaları doğrudan açabiliyor, bu sayede sık kullanılan uygulamalara daha hızlı ve kolay erişim sağlanabiliyor.
Diğer yenilikler arasında, harici ekran için daha fazla uygulama desteği, genel sistem kararlılığı artışı ve karanlık mod açıkken daha iyi görünürlük ve kullanım kolaylığı yer alıyor.
Xiaomi Mix Flip özellikleri
Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Xiaomi Mix Flip , 3000 nit'e kadar parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve UTG cam korumasına sahip 6,86 inç dahili 1,5K LTPO ekrana sahip. Harici ekran, benzer parlaklık ve HDR yeteneklerine sahip 4 inç boyutunda ve 1,5K çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 paltformundan alan telefona, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a UFS 4.0 depolama eşlik ediyor.
Kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkan Mix Flip, 50MP arka kamera ve 32MP ön kamera ile destekleniyor. Ayrıca yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu, 67W hızlı şarj destekli 4.780mAh pile sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.