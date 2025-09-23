Samsung, uygun fiyatlı tablet Galaxy Tab A11'i tanıttı: İşte özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab A11'i piyasaya sürdü. Samsung A tablet serisinin yeni üyesi, 2023 yılında çıkan Galaxy Tab A9'un yerini alıyor.

Samsung Galaxy Tab A11 tablet neler sunuyor?

Galaxy Tab A11, selefiyle aynı tasarıma ve hatta ekran boyutuna sahip ancak ekranı daha yüksek yenileme hızı sağlıyor. 8.7 inç LCD ekran, HD+ çözünürlük (1.340 x 800 piksel) ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Tablet, stereo hoparlörlere ve Dolby Atmos ses sistemine sahip.

Galaxy Tab A11, daha iyi kamerayla geliyor. Öndeki kamera artık 5MP; Galaxy Tab A9'da 2MP kamera bulunuyor. Arkada da otomatik odaklamalı 8MP kamera mevcut. Her iki kamera da Full HD çözünürlük ve 30 FPS’e kadar video kaydını destekliyor.

Tabletin kalbinde MediaTek’in Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Bu, Galaxy Tab A9’daki işlemci. Tablet, iki farklı bellek yapılandırmasıyla (4GB ve 8GB RAM) geliyor ve ek depolama alanı isteyenler için 2TB’a kadar microSD kart desteği sunuyor. Tablet, 15W hızlı şarjı destekleyen 5100 mAh bataryadan güç alıyor. Tablet, 4G LTE bağlantısını destekliyor. Diğer bağlantı özellikleri arasında; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB 2.0 Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Galaxy Tab A11, Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılımıyla geliyor. Samsung, tablete 7 büyük Android sürümü ve 7 yıl güvenlik güncellemesi vermeyi vadediyor.

Galaxy Tab A11 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Tab A11 fiyatı 147 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı için geçerli. Bağlantı, bellek ve depolamaya göre Galaxy Tab A11 fiyatlandırması şu şekilde:

4 GB + 64 GB (Wi-Fi): 147 dolar

4 GB + 64 GB (Wi-Fi + 4G LTE): 180 dolar

8 GB + 128 GB (Wi-Fi): 203 dolar

8 GB + 128 GB (Wi-Fi + 4G LTE): 237 dolar

Samsung Galaxy Tab A11 özellikleri

Ekran : 8.7 inç, 1340x800, 90Hz, LCD TFT

: 8.7 inç, 1340x800, 90Hz, LCD TFT İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 Bellek : 4GB, 8GB RAM

: 4GB, 8GB RAM Depolama : 64GB, 128GB (2TB’a kadar microSD)

: 64GB, 128GB (2TB’a kadar microSD) Arka kamera : 8 MP, 1080p@30fps

: 8 MP, 1080p@30fps Ön kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya : 5100 mAh, 15W hızlı şarj

: 5100 mAh, 15W hızlı şarj Bağlantı : WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0

: WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0 Yazılım : Android 15, One UI 7

: Android 15, One UI 7 Boyut ve ağırlık: 211 x 124.7 x 8mm, 335 g

