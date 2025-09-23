Giriş
    Samsung, uygun fiyatlı tablet Galaxy Tab A11'i tanıttı: İşte özellikleri

    Samsung'un uygun fiyatlı tablet modeli resmileşti. Galaxy Tab A11, ekran yenileme hızının 60Hz'den 90Hz'e çıkarıldığı ilk bütçe dostu Samsung tablet oldu.       

    Samsung Galaxy Tab A11 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab A11'i piyasaya sürdü. Samsung A tablet serisinin yeni üyesi, 2023 yılında çıkan Galaxy Tab A9'un yerini alıyor.

    Samsung Galaxy Tab A11 tablet neler sunuyor?

    Galaxy Tab A11, selefiyle aynı tasarıma ve hatta ekran boyutuna sahip ancak ekranı daha yüksek yenileme hızı sağlıyor. 8.7 inç LCD ekran, HD+ çözünürlük (1.340 x 800 piksel) ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Tablet, stereo hoparlörlere ve Dolby Atmos ses sistemine sahip.

    Galaxy Tab A11, daha iyi kamerayla geliyor. Öndeki kamera artık 5MP; Galaxy Tab A9'da 2MP kamera bulunuyor. Arkada da otomatik odaklamalı 8MP kamera mevcut. Her iki kamera da Full HD çözünürlük ve 30 FPS’e kadar video kaydını destekliyor.

    Tabletin kalbinde MediaTek’in Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Bu, Galaxy Tab A9’daki işlemci. Tablet, iki farklı bellek yapılandırmasıyla (4GB ve 8GB RAM) geliyor ve ek depolama alanı isteyenler için 2TB’a kadar microSD kart desteği sunuyor. Tablet, 15W hızlı şarjı destekleyen 5100 mAh bataryadan güç alıyor. Tablet, 4G LTE bağlantısını destekliyor. Diğer bağlantı özellikleri arasında; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB 2.0 Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

    Galaxy Tab A11, Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılımıyla geliyor. Samsung, tablete 7 büyük Android sürümü ve 7 yıl güvenlik güncellemesi vermeyi vadediyor.

    Galaxy Tab A11 fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Tab A11 fiyatı 147 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı için geçerli. Bağlantı, bellek ve depolamaya göre Galaxy Tab A11 fiyatlandırması şu şekilde:

    • 4 GB + 64 GB (Wi-Fi): 147 dolar
    • 4 GB + 64 GB (Wi-Fi + 4G LTE): 180 dolar
    • 8 GB + 128 GB (Wi-Fi): 203 dolar
    • 8 GB + 128 GB (Wi-Fi + 4G LTE): 237 dolar

    Samsung Galaxy Tab A11 özellikleri

    Samsung Galaxy Tab A11 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 8.7 inç, 1340x800, 90Hz, LCD TFT
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • Bellek: 4GB, 8GB RAM
    • Depolama: 64GB, 128GB (2TB’a kadar microSD)
    • Arka kamera: 8 MP, 1080p@30fps
    • Ön kamera: 5 MP
    • Batarya: 5100 mAh, 15W hızlı şarj
    • Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0
    • Yazılım: Android 15, One UI 7
    • Boyut ve ağırlık: 211 x 124.7 x 8mm, 335 g
    Kaynakça https://www.samsung.com/in/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a11-gray-64gb-sm-x133nzaains/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-tab-a11-first-affordable-samsung-tablet-high-refresh-rate/
