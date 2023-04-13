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    Google, Android 14 beta 1'i yayınladı: İşte yenilikler

    Android 14'ün ilk betası yayınlandı. Pixel telefonla Android beta programına katılan tüm kullanıcılar, artık Android 14 ile gelecek yenilikleri şimdiden deneyimleyebiliyor.
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    Android 14 Beta 1 yayınlandı işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Yeni yayınlanan Android 14 beta 1, önceki iki geliştirici önizleme sürümünden farklı olarak uyumlu tüm Google Pixel telefonlara yüklenebiliyor. Peki, Android 14 herkese açık beta 1 ile gelen yenilikler, yeni özellikler neler?

    Akıllı geri butonu, yeni sistem paylaşım sayfası

    Android 14’te hareketle gezinmeyi kullandığınızda uygulamalarla etkileşim halindeyken geri hareketinizi anlayan bir geri oku çıkıyor. Google’a göre tahmine dayalı yeni geri oku kullanışlılığını artıracak. Bu ok, duvar kağıdınız veya cihaz temasına uyum sağlayacak.

    Bir diğer yenilik, Google’ın “superior” olarak tanımladığı yeni sistem paylaşım sayfası. Basitçe söylemek gerekirse, geliştiriciler uygulamaların çağırdığı paylaşım sayfalarına özel eylemler ekleyebilecek. Buna ek olarak Android 14’te doğrudan paylaşım menüsünde daha isabetli seçeneklerin sıralanmasına yardımcı olan iyileştirmeler söz konusu.

    Uygulama dil tercihinde geliştirmeler, erişilebilirlik kısıtlamaları

    Android 14, Android 13 ile tanıtılan her uygulama için farklı dil tercini geliştirerek, uygulamalar için dil listesinde görüntülenen dil grubunun dinamik olarak özelleştirilmesine olanak tanıyor. Klavyeler de kullanılan uygulamanın kullanıcı arayüz dilini de algılayabiliyor.

    Gizlilik noktasında, Google, hassas kullanıcı verilerinin görünürlüğünü engelli kullanıcılara gerçekten yardımcı olacak erişilebilirlik hizmetleriyle sınırlandırdıklarını belirtti. Erişilebilirlik uygulamaları artık Play Protect doğrulamasından geçecek.

    Android 14 beta 1 yenilikler

    • Hareketle gezinmede çıkan yeni akıllı geri butonu
    • Sistem paylaşım menüsüne ek eylemler
    • Uygulama başı dil tercihinde geliştirme
    • Erişilebilirlik hizmetinde sıkı denetim

    Android 14 beta 1 henüz Google Pixel telefonlar haricinde cihazlara indirilemiyor. Pixel telefonlarda da resmî beta programına katılmak veya manuel kurulum adımlarını izlemek gerekiyor. Google’ın yayın zaman çizelgesine göre, Mayıs ayı içinde bir beta daha yayınlanacak. Ardından Haziran ayından itibaren kararlı sürümler gelmeye başlayacak.

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    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

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