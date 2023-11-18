Android 14, kişisel bilgi ve uygulamaları gizleyebileceğiniz bir özelliğe sahip olacak

Android 14 işletim sisteminin geliştiricileri, kişisel verileri ve uygulamaları gizlemenizi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu yeni özelliğe Private Space (Özel Alan) adı verilmiş.
Profil oluşturulabilecek
Private Space, kısa süre önce tanıtılan Android 14 QPR2 Beta 1 sürümünde keşfedildi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kişisel verilerin saklanacağı özel bir alanın yanı sıra alt kategorilere sahip yeni bir Android kullanıcı profili oluşturabilecekler. Özel Alan, ekran kilitlenerek korunabilecek ancak araç şu anda geliştirme aşamasında ve yayınlanmadan önce ek özellikler de kazanabilir.
Öte yandan birçok akıllı telefon üreticisinin cihazlarında benzer bir özelliğin yer aldığını belirtmek gerek. Örneğin, Samsung akıllı telefonlarda bu özellik "Güvenli Klasör" olarak yer alıyor. Ancak Güvenli Klasör, ayrı bir profil oluşturmanıza izin vermiyor. Bu açıdan bakıldığında Android 14'e gelecek olan Private Space kullanıcılara yeni bir işlev sunmuş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.