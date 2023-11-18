Android 14, kişisel bilgi ve uygulamaları gizleyebileceğiniz bir özelliğe sahip olacak

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Android 14 işletim sisteminin geliştiricileri, kişisel verileri ve uygulamaları gizlemenizi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu yeni özelliğe Private Space (Özel Alan) adı verilmiş.

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Profil oluşturulabilecek

Private Space, kısa süre önce tanıtılan Android 14 QPR2 Beta 1 sürümünde keşfedildi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kişisel verilerin saklanacağı özel bir alanın yanı sıra alt kategorilere sahip yeni bir Android kullanıcı profili oluşturabilecekler. Özel Alan, ekran kilitlenerek korunabilecek ancak araç şu anda geliştirme aşamasında ve yayınlanmadan önce ek özellikler de kazanabilir.

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Öte yandan birçok akıllı telefon üreticisinin cihazlarında benzer bir özelliğin yer aldığını belirtmek gerek. Örneğin, Samsung akıllı telefonlarda bu özellik "Güvenli Klasör" olarak yer alıyor. Ancak Güvenli Klasör, ayrı bir profil oluşturmanıza izin vermiyor. Bu açıdan bakıldığında Android 14'e gelecek olan Private Space kullanıcılara yeni bir işlev sunmuş olacak.

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