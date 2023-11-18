Sony'den güncelleme rüzgarı: Android 14 bir modele daha geliyor

Xperia 10 V için Android 14 hazır
Hatırlayacak olursak Xperia 10 V, 60Hz yenileme hızı ve 1080 x 2520 pixel çözünürlük sunan 6.1 inç OLED ekran, Android 12, 48MP üçlü kamera, Snapdragon 695 ve 5.000mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Ayrıca 159 gr ağırlığıyla ''dünyanın en hafif 5.000 mAh telefonu'' olarak lanse edilen cihaz, Ekim ayında Android 13'e güncellendi ve son olarak Android 14 sürümüne kavuşuyor.
Xperia 10 V için Android 14 güncellemesi 68.1.A.2.93 sürüm numarasını taşıyor ve Avrupa ve İngiltere'de bulunan kullanıcılar için erişime açıldı. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda küresel pazara ulaşacağını söylemek doğru olur.
Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak Android 14, verimliliğin yanı sıra çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor. Bunlardan ilki, Cihazımı Bul uygulaması özelinde yapılmış. Kullanıcılar artık Bluetooth kulaklıklar başta olmak üzere tabletlerini veya Wear OS destekli akıllı saatlerini tespit edebilir veya cihazlarını kilitleyip verileri uzaktan silebilecek.
Ayrıca Sony, kilit ekranlarında da yeni kısayol özelleştirmeleri sunuluyor. Böylece kullanıcılar tümü özelleştirilebilir en az dört kilit ekranı üzerinden istediklerini seçebilecek. Bunun Pixel cihazlarda iki ekran ile sınırlı olduğunu belirtelim. Ek olarak yeni güncelleme, daha iyi bir eğlence deneyimi için Game Enhancer, Photo Pro, Video Pro ve harici monitör uygulamalarına yönelik yenilikler içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.