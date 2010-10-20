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Android 3.0 tabanlı tablet bilgisayarlar yolda

8 yıl
11,5b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Tab başta olmak üzere çok sayıda tablet bilgisayar Android işletim sistemini kullansa da, akıllı telefonlar için geliştirilen mevcut sürümlerin tablet kullanımına çokta elverişli olmadığı biliniyor. Gingerbread kod adlı Android 3.0'ın geliştirme çalışmalarında tablet bilgisayarlar üzerine ciddi çalışmalar yapan Google, yeni işletim sistemini tamamlamak üzere. Firmanın iş ortaklarına yolladığı bilgilendirmeye göre Android 3.0 için artık son dönemece girilirken, yeni işletim sistemini kullanan mühendislik örneği tabletlerin Aralık ayında gün ışığına çıkacağı bildirildi. Dizüstü bilgisayar üreticilerinden alınan bu bilgilere göre Acer, Asus ve MSI, Android 3.0 tabanlı tablet bilgisayarlarını CES 2011'de tanıtacaklar. Bu üreticilerin yanı sıra HTC ve Motorola'nın da Android 3.0 tabanlı tablet çıkarması beklenirken, Samsung'un mevcut Galaxy Tab modelini Android 3.0 ile güncellemesi bekleniyor.

Tablet bilgisayarlar için başta daha yüksek ekran çözünürlüğü olmak üzere çok sayıda yeni özellik ve güncelleme getirecek olan Android işletim sisteminin 3.0 sürümünden sonra arka arkaya Honeycomb kod adlı 3.5 ve muhtemelen yılın ikinci yarısına doğru Ice Cream kod adlı 4.0 sürümünün çıkması bekleniyor. Tablet bilgisayarlara yönelik Windows işletim sistemi için Microsoft'un 50-60$ seviyesinde lisans bedeli talep etmesi, buna karşın Android'in ise sadece 10$'lık bir maliyetle elde edilebiliyor olması nedeniyle üreticilerin Android çözümlere kaydığı belirtiliyor. Öte yandan Android tabanlı sistemlerde kullanılan ARM işlemcilerinin de, Windows tabanlı modellere güç veren Intel Atom işlemcilerine göre, 30$ civarında daha ucuz olduğu ve Android + ARM ikilisinin toplamda 100$'a kadar maliyet avantajı sağlayabildiği üzerinde duruluyor.


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tanerergul 8 yıl
Microsoft a kim ne darbe vurursa vursun, bilsin ki arkasındayız.

Linux forever...
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DH Misafiri 8 yıl
Microsoft fanatikliği olmasa dünya daha güzel olurdu.! Teknolojiyi tekelinde tutmanın verdiği hazla,ağzından salyalar akıta akıta işletim sistemini 600-650 Tl ye pazarlıyor.! Bırakın Android de windows'u öldürsün..
Ben 2030 larda Almanya , Çin ve Rus ya ittifakından yanayım.
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DH Misafiri 8 yıl
sakin olun gençler :)
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DH Misafiri 8 yıl
Android'in Windows'u öldürdüğünüde nereden çıkardın? Android kim ki? Windows'un yanında programlamaya yeni başlamış, kendini birşey sanan google'ın bir ürünü. Basbaya alfa sürümlerini işletim sistemi diye yutturmaya çalışıyor.
Haberde Windows'un maliyeti artırdığını söylemişler ama bu onlar için bahane. Ubuntu kullansın o zaman. Android'de bir ekranda birden fazla pencere açarak aynı anda birden fazla programda işlem yapılamıyor. Tablette ekran büyüdü. Ama halen tam ekran kullanabiliyoruz uygulamaları. Artı çok açığı var. Windows'a yapılan saldırıları hiç bir işletim sistemi kaldıramaz.
Android neredeyse her çeyrekde yeni sürümüne kavuşuyor. Bu bir eksi. Çünkü telefon üreticileri yetişemediği için uygulamalarda uyumluluk sorunu oluyor.
Windows'tan sonra en iyi işletim sistemi Symbian'dır. Nokia geliştirmede çok ağır davranıyor o ayrı. Var mı başka kendi çekirdeğini kendi geliştiren firma.
Söyleyecek çok şey var....
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gurol 8 yıl

DH Misafiri
Windows'tan sonra en iyi işletim sistemi Symbian'dır. Nokia geliştirmede çok ağır davranıyor o ayrı. Var mı başka kendi çekirdeğini kendi geliştiren firma.

Coşmuşsunuz. Abartmaya gerek yok.
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OverClocK1ng 8 yıl
Netbooklar Internet'e girmek dışında başka işe yaramıyor mu ?
Şu an bu yazıyı yazdığım LG X130 ile tamam belki tam bir oyun PC si olmasa bile 21.5" takılı ekran ve harici klavye mouse ile daha eski sayılabilecek oyunları oynuyorum, 720p hiç takılmadan film izliyorum, müzik dinliyorum, hayvan gibi günde 40Gb download yapıyorum, program indiriyorum, her türlü programı kurup kaldırıp deniyorum. 2Gb ram takılı. Virüs programı da kurulu ve hızlı sayılacak derecede çalışıyor. Sadece oyun için ayrı bir PC gerekli.
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DH Misafiri 8 yıl
kimse farkında değil ama android işletim sistemi windows u öldürmek.bunu nasıl yapacak derseniz yapıyor zaten.nasıl yapıyor cevabı ise tablet pc leri ucuza üretip kullanıcıya sunup sevdiriyor ve gittikçe büyüyür.böylelikle kısa sürede herkes ucuz ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan android e yönleniyor.windows 7 li taplet pc nin fiyatına baktığınızda fiyatın 750$ dan başlıyor.3g modelinin fiyatı ise 950$ civarında..şimdi sorarım size sizin bizim gibi vatandaş gidipte o kadar parayı verir mi hiç? gidip 150 tl ye android tabanlı pc alır.windows bu konuda dikkatli olmalı.müşteri kaybetmeye başladı bile...
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Batuist 8 yıl
aynı zamanda netbooklarda bile kullanılabilecek bir işletim sistemi olacağını düşünyorum.. zaten netbooklar internete girmek dışında başka bir işe yaramadıkları için android 3ün hayli hayli yeterli geleceğini düşünüyorum.. tabi bu durumda aynı zamanda donanım değişikliğide yapacaktır üreticiler.. atom işlemci yerine arm işlemci hatta nvdianın soc çözümü bile daha ucuza gelecektir.. hem işlemci ve donanım masrafı hemde yazılım giderleri android tabanlı daha ucuz netbookların önünü açabilir..
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