Android 3.0 tabanlı tablet bilgisayarlar yolda

Samsung Galaxy Tab başta olmak üzere çok sayıda tablet bilgisayar Android işletim sistemini kullansa da, akıllı telefonlar için geliştirilen mevcut sürümlerin tablet kullanımına çokta elverişli olmadığı biliniyor. Gingerbread kod adlı Android 3.0'ın geliştirme çalışmalarında tablet bilgisayarlar üzerine ciddi çalışmalar yapan Google, yeni işletim sistemini tamamlamak üzere. Firmanın iş ortaklarına yolladığı bilgilendirmeye göre Android 3.0 için artık son dönemece girilirken, yeni işletim sistemini kullanan mühendislik örneği tabletlerin Aralık ayında gün ışığına çıkacağı bildirildi. Dizüstü bilgisayar üreticilerinden alınan bu bilgilere göre Acer, Asus ve MSI, Android 3.0 tabanlı tablet bilgisayarlarını CES 2011'de tanıtacaklar. Bu üreticilerin yanı sıra HTC ve Motorola'nın da Android 3.0 tabanlı tablet çıkarması beklenirken, Samsung'un mevcut Galaxy Tab modelini Android 3.0 ile güncellemesi bekleniyor.

Tablet bilgisayarlar için başta daha yüksek ekran çözünürlüğü olmak üzere çok sayıda yeni özellik ve güncelleme getirecek olan Android işletim sisteminin 3.0 sürümünden sonra arka arkaya Honeycomb kod adlı 3.5 ve muhtemelen yılın ikinci yarısına doğru Ice Cream kod adlı 4.0 sürümünün çıkması bekleniyor. Tablet bilgisayarlara yönelik Windows işletim sistemi için Microsoft'un 50-60$ seviyesinde lisans bedeli talep etmesi, buna karşın Android'in ise sadece 10$'lık bir maliyetle elde edilebiliyor olması nedeniyle üreticilerin Android çözümlere kaydığı belirtiliyor. Öte yandan Android tabanlı sistemlerde kullanılan ARM işlemcilerinin de, Windows tabanlı modellere güç veren Intel Atom işlemcilerine göre, 30$ civarında daha ucuz olduğu ve Android + ARM ikilisinin toplamda 100$'a kadar maliyet avantajı sağlayabildiği üzerinde duruluyor.