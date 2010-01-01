Android işletim sistemini kullanan Samsung i899 resmiyet kazandı

Popülaritesi gitgide artan işletim sistemi Android'e destek veren en büyük üreticilerden Samsung'un geçtiğimiz günlerde i6500 Saturn ve i899 modelleri internette belirmişti. Bugün resmiyet kazanan i899 önceki spekülasyonların aksine, Windows Mobile değil Android işletim sistemini kullanıyor ve akıllı telefonun üzerindeki logolardan anlaşılacağı gibi i899, ilk olarak Çin pazarı yolcusu görünüyor.

CDMA / EVDO şebekesiyle uyumlu çalışabilen i899, 116.5 x 56.4 x 12.8 mm boyutlarında ve 126 gram ağırlığında tasarımıyla; 800 MHz saat hızındaki işlemcisiyle ön plana çıkıyor. 3.2 inç boyutunda ve 480x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana sahip telefonun diğer özellikleri arasında ise 3.5 mm jak girişi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve led flaş, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, GPS, WI-FI, DivX/Xvid formatındaki videoları oynatabilme ve 1440 mAh'lık batarya göze çarpıyor.

Samsung i899'un fiyatı ve telefonun Avrupa ülkelerine özel versiyonunun piyasaya sürülüp sürülmeyeceği üzerindeki sır perdesi kaldırılmadı.

http://www.samsunghub.com/2009/12/30/samsung-bch-i899-is-an-android-phone-for-china/