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Android Market artık daha fazla ülkede hizmette

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,6b
1
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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AppStore'un 90 ülkede kullanılabilmesine rağmen Android Market'in çok daha az ülkede kullanılması; iOS'in Android'e göre çok daha fazla uygulama zengini olmasının temellerinden birini oluşturuyor. Fakat Google, Android Market'i çok daha fazla ülkede kullanıcılara sunabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte Google; Android Market üzerinden daha fazla kullanıcıya ve geliştiriciye ulaşmayı hedefliyor.

Google'dan yapılan son açıklamaya göre; 20 yeni ülkedeki (Arjantin, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Hong Kong, İrlanda, İsrail, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Rusta, Singapur, Güney Kore, İsveç, İsviçre ve Tayvan) geliştiriciler bundan böyle Android Market üzerinden uygulamalarını satışa sunabilecek. İki hafta içersinde de 18 yeni ülkeyle (Arjantin, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyet, Danimarka, Finlandiya, Hong Kong, Hindistan, İrlanda, İsrail, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Singapur, İsveç ve Tayvan) birlikte, toplam 32 ülkede Android'li kullanıcılar, Android Market üzerinden ücretli uygulama satın alabilecekler.


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DH Misafiri 9 yıl
Türkiye'de yok ve sırf bu yüzden Android işletim sistemi olan telefon almıyorum...
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Batuist 9 yıl
Çok güzel bir gelişme ama Türkiye yok..
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ultiMance 9 yıl
Hala turkiye yok..
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