Android, weBOS ve BlackBerry platformlarının Flash 10.1 buluşması gecikiyor

Adobe tepe yöneticisi Shantanu Narayen

Creative Suite 5 paketini geçtiğimiz hafta lanse eden Adobe, Flash 10.1'in alternatif platformlara çıkışını erteledi. Adobe tepe yöneticisi Shantanu Narayen yaptığı açıklamasında, Windows, Linux ve Mac OS için Aday Sürümü kullanımda olan Flash 10.1'in yakın zamanda final sürümüyle pazara sunulacağını ancak diğer platformlar için Flash 10.1 buluşmasının bir miktar daha zaman alacağını söyledi.

Normal koşullar altında Android, webOS ve BlackBerry platformlarıyla uyumlu Flash 10.1'in yılın ilk yarısında çıkması gerekirken, Adobe ticari bir kararla Flash 10.1'in ilgili platformlara çıkışını yılın ikinci yarısında bir tarihe ötelediğini açıkladı. Steve Jobs'un ölmeye mahkum dediği Flash teknolojisinin 10.1 sürümünde video ve grafikler için GPU hızlandırma, donanımsal H.264 çözümleme ve çoklu dokunmatik gibi önemli yenilikler geliyor.