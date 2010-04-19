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Android, weBOS ve BlackBerry platformlarının Flash 10.1 buluşması gecikiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe tepe yöneticisi Shantanu Narayen

Creative Suite 5 paketini geçtiğimiz hafta lanse eden Adobe, Flash 10.1'in alternatif platformlara çıkışını erteledi. Adobe tepe yöneticisi Shantanu Narayen yaptığı açıklamasında, Windows, Linux ve Mac OS için Aday Sürümü kullanımda olan Flash 10.1'in yakın zamanda final sürümüyle pazara sunulacağını ancak diğer platformlar için Flash 10.1 buluşmasının bir miktar daha zaman alacağını söyledi.

Normal koşullar altında Android, webOS ve BlackBerry platformlarıyla uyumlu Flash 10.1'in yılın ilk yarısında çıkması gerekirken, Adobe ticari bir kararla Flash 10.1'in ilgili platformlara çıkışını yılın ikinci yarısında bir tarihe ötelediğini açıkladı. Steve Jobs'un ölmeye mahkum dediği Flash teknolojisinin 10.1 sürümünde video ve grafikler için GPU hızlandırma, donanımsal H.264 çözümleme ve çoklu dokunmatik gibi önemli yenilikler geliyor.


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blckhm 9 yıl
test
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freely33 8 yıl
bu iş ne oldu acaba? hala blackberry den flash izleyemiyoruz
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Batuist 9 yıl
flashın ölse bile bnunu belki torunlarımız görebilir ki flasın da eli armut toplamıcaktır eminim .. Şu an dünya üzerinde bulunan trilyonlarca web sayfası var ve HTML5 nedir bilmiyor bu sayfalar.. Hangi akla hizmet bir anda flashı öldürüyor bu adam anlamak mümkün değil.. Oldukça köklü ve geçmişi olan bir bir program çok uzun yıllardır web sayfalarında kullanılıyor.. Şimdi sitiv amca tüm bu sayfaların sil baştan HTML5 ile yeniden yazılcağını filan mı zannediyor acaba?? bence buna geleceği görmekten ziyade geleceği görememek demek.. Dediğim gibi flash ölse bile belki torunlarım görür öldüğünü.. çünkü bu süreç epey bi zaman alır..
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