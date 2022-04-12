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    ANKA'ya 'serseri mayın' tespiti için MİLSAR SAR radarı entegre edildi

    TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA İHA'ya MİLSAR (Sentetik Açıklıklı Radar) entegre edildi. İlk görevinde Karadeniz'de serseri mayın aradı.                       
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    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçları yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA İHA’ya Meteksan Savunma tarafından geliştirilen MİLSAR (Sentetik Açıklıklı Radar) entegre edildi.

    ANKA İHA’ya SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) entegre edilmesinin ardından ANKA İHA’lar etrafı yüksek çözünürlüklü şekilde gözetleme kabiliyetine kavuştu. İlk görevinde Karadeniz'e sürüklenen serseri mayınlar serseri mayınların tespit çalışmalarına katıldı. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'deki serseri mayın endişesi devam ediyor. ANKA İHA ile insansız şekilde mayın tespit çalışması yapılabilecek.

    Sentetik Açıklıklı Radar ne işe yarar?

    Sentetik Açıklıklı Radar (Sythetic Aperture Radar) sayesinde yakınlardaki hareketlilikler yüksek çözünürlüklü bir şekilde kaydedip olası tehlikeli ve tehditleri tespit edebiliyor. Kullanılan radarın sentetik açıklık olması sayesinde bu radarlar gece/gündüz ve bütün hava koşullarında net görüntü elde ediyor. Yağmurlu ve bulutlu havalarda dahi görevini yerine getirebiliyor. Sınır ve deniz güvenliği için kullanılıyor.

    MİLSAR Özellikleri

    ANKA İHA’ya Meteksan’ın MİLSAR isimli radarı entegre edildi. Bu radar 27 km maksimum menzile ve 4 km minimum menzile sahip. 30x30 cm’den 3x3m’ye varan çözünürlük seçeneği sunuyor. Ortalama 600W güç tüketiyor ve 30 kg ağırlığa sahip. Kompakt ve hafif yapısı sayesinde İHA’larda rahatlıkla kullanılabiliyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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