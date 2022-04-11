TSK’da kamikaze KARGU İHA sayısı artıyor

Yerli savunma sanayi şirketi STM (STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) tarafından geliştirilen KARGU İHA’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni teslimatı yapıldı. Böylece TSK envanterindeki kamikaze İHA sayısı arttı.
Kamikaze İHA sınıfındaki KARGU İHA, hedefi imha etmek için kendini feda ederek boyutlarına kıyasla yüksek vurucu güce ulaşıyor. Tek başına kullanılabiliyor veya sürü halinde kamikaze saldırısı yapabiliyor. Otonom uçuş ve manuel uçuş özeliklerine sahip. KARGU İHA sadece saldırı için değil aynı zamanda görüş içi ve ötesi hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat amacıyla da kullanılıyor. Elektro optik ve kızılötesi kameraları vasıtasıyla gece ve gündüz görev yapabiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, KARGU İHA teslimatı hakkında şunları söyledi:
“KARGU teslimatlarına devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren KARGU'nun yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdik. Hayırlı olsun.”
KARGU İHA özellikleri
- Gündüz ve gece etkin operasyon
- Hassas vuruş kabiliyeti
- Düşük radar kesit alanı
- Farklı mühimmat seçenekleri
- Hareketli hedeflerin tespit ve takibi
- Yüksek performanslı, otonom seyrüsefer ve uçuş kontrol algoritmaları
- Tek er tarafından kullanılabilme
- Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri
- Elektronik yaklaşma tapası
- Görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi
|Menzil
|:10 km
|Görev Süresi
|: < 30 dakika
|Harp Başlığı
|: < 1,3 kg
|Tahrik Sistemi
|: Elektrikli
|Kalkış/Fırlatma
|:Dikey İniş Kalkış (VTOL)
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Maalesef kaçınılmazdı
Başlığı yanlış okudun bi daha oku