TSK’da kamikaze KARGU İHA sayısı artıyor

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Yerli savunma sanayi şirketi STM (STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) tarafından geliştirilen KARGU İHA’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni teslimatı yapıldı. Böylece TSK envanterindeki kamikaze İHA sayısı arttı.

Kamikaze İHA sınıfındaki KARGU İHA, hedefi imha etmek için kendini feda ederek boyutlarına kıyasla yüksek vurucu güce ulaşıyor. Tek başına kullanılabiliyor veya sürü halinde kamikaze saldırısı yapabiliyor. Otonom uçuş ve manuel uçuş özeliklerine sahip. KARGU İHA sadece saldırı için değil aynı zamanda görüş içi ve ötesi hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat amacıyla da kullanılıyor. Elektro optik ve kızılötesi kameraları vasıtasıyla gece ve gündüz görev yapabiliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, KARGU İHA teslimatı hakkında şunları söyledi:

“KARGU teslimatlarına devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren KARGU'nun yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdik. Hayırlı olsun.”

KARGU İHA özellikleri

Gündüz ve gece etkin operasyon

Hassas vuruş kabiliyeti

Düşük radar kesit alanı

Farklı mühimmat seçenekleri

Hareketli hedeflerin tespit ve takibi

Yüksek performanslı, otonom seyrüsefer ve uçuş kontrol algoritmaları

Tek er tarafından kullanılabilme

Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri

Elektronik yaklaşma tapası

Görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi

Menzil :10 km Görev Süresi : < 30 dakika Harp Başlığı : < 1,3 kg Tahrik Sistemi : Elektrikli Kalkış/Fırlatma :Dikey İniş Kalkış (VTOL)

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