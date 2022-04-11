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    TSK’da kamikaze KARGU İHA sayısı artıyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun süredir kullandığı KARGU İHA'ların sayısı artıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TSK'ya yeni KARGU İHA teslimatı yapıldığını açıkladı.
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    TSK’da kamikaze KARGU İHA sayısı artıyor
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    Yerli savunma sanayi şirketi STM (STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) tarafından geliştirilen KARGU İHA’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni teslimatı yapıldı. Böylece TSK envanterindeki kamikaze İHA sayısı arttı.

    Kamikaze İHA sınıfındaki KARGU İHA, hedefi imha etmek için kendini feda ederek boyutlarına kıyasla yüksek vurucu güce ulaşıyor. Tek başına kullanılabiliyor veya sürü halinde kamikaze saldırısı yapabiliyor. Otonom uçuş ve manuel uçuş özeliklerine sahip. KARGU İHA sadece saldırı için değil aynı zamanda görüş içi ve ötesi hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat amacıyla da kullanılıyor. Elektro optik ve kızılötesi kameraları vasıtasıyla gece ve gündüz görev yapabiliyor.

    TSK’da kamikaze KARGU İHA sayısı artıyor
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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, KARGU İHA teslimatı hakkında şunları söyledi:

    “KARGU teslimatlarına devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren KARGU'nun yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdik. Hayırlı olsun.”

    KARGU İHA özellikleri

    • Gündüz ve gece etkin operasyon
    • Hassas vuruş kabiliyeti
    • Düşük radar kesit alanı
    • Farklı mühimmat seçenekleri
    • Hareketli hedeflerin tespit ve takibi 
    • Yüksek performanslı, otonom seyrüsefer ve uçuş kontrol algoritmaları
    • Tek er tarafından kullanılabilme
    • Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri
    • Elektronik yaklaşma tapası
    • Görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi
    Menzil :10 km
    Görev Süresi : < 30 dakika
    Harp Başlığı : < 1,3 kg
    Tahrik Sistemi : Elektrikli
    Kalkış/Fırlatma :Dikey İniş Kalkış (VTOL)
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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