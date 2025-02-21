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    Yerli İHA radarı MİLSAR, ilk kez yabancı bir İHA'da kullanılacak

    METEKSAN ile BAE'li şirket arasında yapılan anlaşamaya göre GARMOOSHA İHA’da MİLSAR Radarı kullanılacak. Bir dönem ambargolar ile radar ithalatı kısıtlanan Türkiye, radar ihraç eder hale geldi.
    Yerli İHA radarı MİLSAR, ilk kez yabancı bir İHA'da kullanılacak Tam Boyutta Gör
    METEKSAN Savunma tarafından insansız hava araçları için geliştirilen MİLSAR SAR/MTI Radarı ilk kez yabancı bir İHA’da kullanılacak. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ADASI şirketi tarafından geliştirilen GARMOOSHA İHA’ya MİLSAR Radarı entegre edilecek.

    MİLSAR’ın entegre edilmesiyle birlikte GARMOOSHA İHA, potansiyel hedeflerin tespiti ve takibinde daha yetenekli bir hale kavuşacak. İstihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanan MILSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası" gibi görev yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulutların üzerinde uçarken bile etkin olmasını sağlıyor.

    Yerli İHA radarı MİLSAR, ilk kez yabancı bir İHA'da kullanılacak Tam Boyutta Gör
    MİLSAR, hafif yapısı, küçük boyutları ve düşük güç tüketimi ile rakiplerinin önüne geçiyor. 30 kilogram ağırlığın altında ağırlığa sahip olan MİLSAR, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Sentetik açıklık ve hareketli hedef tespit özellikleri sayesinde kötü hava koşullarında dahi görüntü sağlayabiliyor. 27 km uzaklığa kadar görüntü yakalayabiliyor.

    Birleşik Arap Emirlikleri tarafından geliştirilen GARMOOSHA İHA, döner kanatlı yapısıyla minik bir helikopter gibi kullanılıyor. Dikey olarak iniş ve kalkış yapıyor. GARMOOSHA, taktik istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinde görev alıyor. 150 km/g maksimum sürat, 120 kg ağırlık, 540 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 8 saate varan uçuş süresi sunuyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 26 dakika önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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