Yerli İHA radarı MİLSAR, ilk kez yabancı bir İHA'da kullanılacak

MİLSAR’ın entegre edilmesiyle birlikte GARMOOSHA İHA, potansiyel hedeflerin tespiti ve takibinde daha yetenekli bir hale kavuşacak. İstihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanan MILSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası" gibi görev yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulutların üzerinde uçarken bile etkin olmasını sağlıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından geliştirilen GARMOOSHA İHA, döner kanatlı yapısıyla minik bir helikopter gibi kullanılıyor. Dikey olarak iniş ve kalkış yapıyor. GARMOOSHA, taktik istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinde görev alıyor. 150 km/g maksimum sürat, 120 kg ağırlık, 540 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 8 saate varan uçuş süresi sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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