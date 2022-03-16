Ankara Büyükşehir’den metaverse ve sanal gerçeklik eğitimi

Tam Boyutta Gör

İnternet dünyasında web3, metaverse, sanal gerçeklik ve NFT gibi konseptlerin giderek popüler olması eğitim tarafını da hareketlendirdi. Bu konularda eğitim arayışı içerisinde olanlara kurumlarımız destek olmaya çalışıyor.

Ankara’da metaverse eğitimi

Geçtiğimiz haftalarda NFT eğitiminin bir üniversitemizde müfredat içerisine alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de yeni dönemde farklı konularda eğitimler verecek. Ankara’nın metaverse dünyasına aktarılması projesinin ardından gelen eğitimler dikkat çekici.

EtherRock NFT parçası bedavaya gitti 2 gün önce eklendi

Belediye Akademi kapsamında düzenlenecek olan 22 farklı eğitim arasında metaverse, sanal gerçeklik oyunları, nöral ağlar, python, robotik kodlama, karakter animasyonu gibi branşlar yer alıyor.

Popülerliği hızla artan bu konularda en azından bir giriş seviyesi tecrübe arayan gençlerimiz için önemli bir avantaj diyebiliriz. 3 Nisan tarihine kadar devam edecek başvurularda sadece bir kursa kayıt olunabiliyor. Kurs kontenjanı ise 25 kişi olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.