1 milyon dolarlık NFT yanlışlıkla neredeyse bedavaya satıldı

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Bugün belirli NFT koleksiyonlarının milyonlarca dolarlık değerlere ulaştığını görüyoruz. Bu koleksiyonların sahipleri muhtemelen eseri kaç milyon dolara satacağının düşüncesi içerisindedirler. Peki yanlışlıkla milyon dolarlık eseri bedavaya yakın bir fiyata satarsanız ne hissedersiniz?

Bedavaya milyon dolarlık NFT

NFT kavramı geçen yıldan beri trend haline gelmiş olsa da kökeni çok eskiye dayanıyor. Yıllar önce bir görsele bağlı benzersiz kontrata sahip eserler üretilmişti. 2017 yılına kadar giden EtherRock koleksiyonu bunların en önemlisi.

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Bir kaya resminden oluşan EtherRock toplamda 100 adet eserden oluşuyor ve 500 milyon dolarlık değere sahip olduğu tahmin ediliyor. 44 numaralı eserin sahibi ise 444 ETH karşılığında satmak isterken yanlışlıkla 444 wei (en küçük ETH birimi) yazınca olanlar olmuş.

1 milyon dolarlık NFT eserini bir centten bile daha az bir fiyata satan koleksiyoner oldukça üzgün ve yardım bekliyor. İşin kötü tarafı eseri bedavaya alan bir bot ve 234 ETH üzerinden tekrar satışa koymuş.

Olayın nereye varacağı merak konusu ancak herhangi bir siber saldırı veya dolandırıcılık olmadığı ve kişinin kendi onayı olduğu için sadece karşı tarafın geri iade etmesi ile çözülecek gibi görünüyor.

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EtherRock NFT parçası bedavaya gitti