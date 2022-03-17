Ankara-İzmir elektrikli YHT projesine İngiltere'den rekor finansman

- Demiryolu projelerine bir buçuk senede 10 milyar dolar kredi
- Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamında 2021 yılında imzalanan proje kredileri
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Ankara-İzmir elektrikli YHT projesi için imzalanan kredi anlaşmalarıyla İngiltere’den toplam 2,8 milyar dolar finansman desteği sağlandı. Yapılacak elektrikli tren yolu ile Ankara ve İzmir Limanı arasında çevreci ulaşım sağlanacak. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye’nin ulaştırma sektöründe karbon emisyonu düşürülecek.
Kredinin 382 milyon dolarlık bölümü Credit Suisse AG Londra Şubesi ve Standard Chartered Bank liderliğindeki kreditör kuruluşlardan geçen sene sağlandı. Kalan 2,3 milyar dolarlık bölüm ise İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli kreditör kuruluşlardan sağlandı. Böylece toplam yaklaşık 2,8 milyar dolarlık anlaşma sağlandı.
Sağlanan kredilerle birlikte Ankara-İzmir YHT projesinde ray sinyalizasyon ve elektrik sistemlerinin yapımı için yüz milyonlarca dolar değerindeki birkaç sözleşmenin İngiliz Şirketlere verilmesi bekleniyor. Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son 2,3 milyar dolarlık anlaşmayı vurgulayarak bunun Birleşik Krallık tarafından şimdiye kadarki en büyük sivil altyapı finansmanı olduğunu söyledi.
Demiryolu projelerine bir buçuk senede 10 milyar dolar kredi
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2021 yılında Türkiye’deki 16 demiryolu projesi için yurt dışındaki kuruluşlardan 6,8 milyar dolarlık kredi anlaşması yapıldı. Son anlaşmayla birlikte 10 milyar dolara yakın kredi finansmanına imza atıldı.
|Kredi Adı
|Kreditör
|Anlaşma tarihi
|Dolar
|Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Projesi
|Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
|26 Şub 2021
|305.591.270
|Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu (Selçuk- Ortaklar dahil) Projesi
|Credit Suisse AG Londra Şubesi ve Standard Chartered Bank Liderliğindeki Kreditör Kuruluşlar
|16 Ağu 2021
|382.163.859
|Marmaray Projesi
|Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
|17 Ağu 2021
|176.535.000
|Bandırma - Bursa -Yenişehir - Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi
|Standard Chartered Bank, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahrain
|29 Eyl 2021
|233.260.000
|Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi
|Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
|7 Eyl 2021
|260.318.100
|Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi
|Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
|7 Eyl 2021
|132.650.700
|İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
|Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
|27 Eyl 2021
|116.990.000
|Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi
|EKF - Danimarka İhracat Kredi Kuruluşu
|8 Kas 2021
|667.243.567
|Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi
|EKN - İsveç İhracat Kredi Kuruluşu
|8 Kas 2021
|533.794.854
|Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesi
|EBRD
|15 Kas 2021
|171.765.000
|Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesi
|Asya Altyapı Yatırım Bankası
|8 Ara 2021
|338.550.000
|Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu (Selçuk- Ortaklar dahil) Projesi
|İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli
|17 Ara 2021
|2.414.846.400
|Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi
|JP Morgan Chase Bank+BNP Paribas S.A. + ING European Financial Services PLC
|17 Ara 2021
|161.990.400
|Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2. Aşama
|IFAD
|24 Ara 2021
|21.641.139
|Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi
|İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli
|31 Ara 2021
|550.038.181
|Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi
|İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) garantisi altında jP Morgan
|31 Ara 2021
|332.988.579
|Toplam
|6.800.367.049
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