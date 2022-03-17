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    Ankara-İzmir elektrikli YHT projesine İngiltere'den rekor finansman

    Ankara-İzmir arasındaki elektrikli tren projesine İngiltere'den rekor miktarda finansman sağlandı. Toplam 2,8 milyar dolarlık kredi anlaşmasına imza atılarak İngiltere'nin en büyük anlaşması yapıldı.
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    Ankara-İzmir elektrikli YHT projesine İngiltere'den rekor kredi
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    Ankara-İzmir elektrikli YHT projesi için imzalanan kredi anlaşmalarıyla İngiltere’den toplam 2,8 milyar dolar finansman desteği sağlandı. Yapılacak elektrikli tren yolu ile Ankara ve İzmir Limanı arasında çevreci ulaşım sağlanacak. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye’nin ulaştırma sektöründe karbon emisyonu düşürülecek.

    Kredinin 382 milyon dolarlık bölümü Credit Suisse AG Londra Şubesi ve Standard Chartered Bank liderliğindeki kreditör kuruluşlardan geçen sene sağlandı. Kalan 2,3 milyar dolarlık bölüm ise İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli kreditör kuruluşlardan sağlandı. Böylece toplam yaklaşık 2,8 milyar dolarlık anlaşma sağlandı.

    Sağlanan kredilerle birlikte Ankara-İzmir YHT projesinde ray sinyalizasyon ve elektrik sistemlerinin yapımı için yüz milyonlarca dolar değerindeki birkaç sözleşmenin İngiliz Şirketlere verilmesi bekleniyor. Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son 2,3 milyar dolarlık anlaşmayı vurgulayarak bunun Birleşik Krallık tarafından şimdiye kadarki en büyük sivil altyapı finansmanı olduğunu söyledi.

    Demiryolu projelerine bir buçuk senede 10 milyar dolar kredi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2021 yılında Türkiye’deki 16 demiryolu projesi için yurt dışındaki kuruluşlardan 6,8 milyar dolarlık kredi anlaşması yapıldı. Son anlaşmayla birlikte 10 milyar dolara yakın kredi finansmanına imza atıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamında 2021 yılında imzalanan proje kredileri
    Kredi Adı Kreditör Anlaşma tarihi Dolar 
    Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Projesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 26 Şub 2021 305.591.270
    Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu (Selçuk- Ortaklar dahil) Projesi Credit Suisse AG Londra Şubesi ve Standard Chartered Bank Liderliğindeki Kreditör Kuruluşlar 16 Ağu 2021 382.163.859
    Marmaray Projesi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 17 Ağu 2021 176.535.000
    Bandırma - Bursa -Yenişehir - Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi Standard Chartered Bank, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahrain 29 Eyl 2021 233.260.000
    Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 7 Eyl 2021 260.318.100
    Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 7 Eyl 2021 132.650.700
    İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 27 Eyl 2021 116.990.000
    Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi EKF - Danimarka İhracat Kredi Kuruluşu 8 Kas 2021 667.243.567
    Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi EKN - İsveç İhracat Kredi Kuruluşu 8 Kas 2021 533.794.854
    Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesi EBRD 15 Kas 2021 171.765.000
    Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesi Asya Altyapı Yatırım Bankası 8 Ara 2021 338.550.000
    Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu (Selçuk- Ortaklar dahil) Projesi İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli 17 Ara 2021 2.414.846.400
    Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi JP Morgan Chase Bank+BNP Paribas S.A. + ING European Financial Services PLC 17 Ara 2021 161.990.400
    Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2. Aşama IFAD 24 Ara 2021 21.641.139
    Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli 31 Ara 2021 550.038.181
    Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) garantisi altında jP Morgan 31 Ara 2021 332.988.579
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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 15 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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