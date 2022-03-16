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    Türkiye'nin Ay görevinde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nin görüntüleri paylaşıldı

    AYAP-1 görevinde Türkiye'nin uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nin dijital görüntüleri paylaşıldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımı haberimizde. 
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    Milli Hibrit İtki Sistemi'nin görüntüleri paylaşıldı
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    Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) Milli Uzay Programı kapsamındaki AYAP-1 (Ay Araştırma Programı-1) görevinde Türkiye'nin uzay aracını Ay’a Milli Hibrit İtki Sistemi taşıyacak. Türkiye Uzay Ajansı sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımla birlikte hibrit itki sisteminin görüntüleri paylaşıldı.

    Test sisteminin kurulumu tamamlandı

    TUA'dan yapılan açıklamaya göre, uzay aracını Ay'a taşıyacak Hibrit İtki Sistemi’ni DeltaV Uzay Teknolojileri isimli yerli şirket geliştiriyor. Milli Hibrit İtki Sistemi (HİS) olarak adlandırılan sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sisteminin üretimi ve kurulumu tamamlandı.

    AYAP-1’de neler yapılacak?

    AYAP-1’in görev konseptine göre, uzay aracı öncelikle bir fırlatıcı ile uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı; sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV’nin hibrit motoru ateşleme yapacak.

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