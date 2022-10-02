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    Kalp atışını ölçen kulak içi kulaklık: Anker Soundcore Liberty 4

    Anker, kalp atış hızını ölçen sensörlere sahip kulak içi kulaklık modelini tanıttı. Anker Soundcore Liberty 4 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.             
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    Anker Soundcore Liberty 4

    Apple’ın yeni kulak içi kulaklığının kalp atışı ölçme özelliğiyle gelmesi bekleniyordu ancak AirPods Pro 2’de bu özelliği görmedik. Anker’in yeni kulak içi kulaklığında bu özellik mevcut.

    Spor yaparken veya sürekli kalp atış hızını ölçüyor

    Tasarım olarak AirPods’u andıran Anker Soundcore Liberty 4, kalp atış hızınızı sürekli olarak veya yalnızca spor yaparken izleyebilen özel bir sensöre sahip. Kalp ritmi verileri, rehberli, serbest stil ve özel egzersiz rutinleri için izleme seçenekleri de sunan Anker’in Welness uygulamasına bağlı.

    Soundcore Liberty 4, ayrıca uzamsal ses desteği, aktif gürültü engelleme, özelleştirilebilir ekolayzer ve AAC, LDAC, SBC kodekleri için destek sağlıyor ancak aptX desteği yok.

    1 saatte tam şarj

    Kulaklık, AirPods gibi farklı cihazlar arasında geçiş yapmaya izin veriyor. Pil ömrüne gelecek olursak, tek şarjla 9 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Ancak gürültü engelleme özelliğini açarsanız bu süre 7 saate düşüyor. LDAC (yüksek çözünürlüklü ses iletimi için ses kodlama teknolojisi) modunda 6 saat, uzamsal ses açıkken 5 saat dayanıyor.

    USB-C bağlantı noktasına sahip kablosuz şarj kutusu, 28 saate kadar pil ömrü sunuyor. 15 dakika hızlı şarj ile kulaklıklara 3 saate dinleme süresi sağlıyor, 1 saatte de kulaklıklar tamamen şarj oluyor.

    Anker Soundcore Liberty 4 özellikleri

    Anker Soundcore Liberty 4 özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    • ACAA 3.0 koaksiyel akustik sistem ile canlı, net ses
    • Müzik ve film modları ile 360 sürükleyici uzamsal ses
    • Uzun süreli rahatlık için CloudComfort kulak uçları
    • Soundcore uygulaması ile yepyeni nabız sensörü
    • HearID kişiselleştirilmiş aktif gürültü engelleme
    • Tüm gün dinleme için 9/28 saat dinleme süresi

    150 dolar fiyatla satışa çıkacak

    Anker’in kalp atışını ölçen kulak içi kulaklığı, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Kulaklığın fiyatı 150 dolar. Siyah rengi sevenler için 10 Ekim’de Amazon’da satışta. Beyaz rengi tercih edenler için de 17 Ekim’de Amazon’da satışta olacak.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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