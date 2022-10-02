Kalp atışını ölçen kulak içi kulaklık: Anker Soundcore Liberty 4

- Spor yaparken veya sürekli kalp atış hızını ölçüyor
- 1 saatte tam şarj
- Anker Soundcore Liberty 4 özellikleri
- 150 dolar fiyatla satışa çıkacak
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Apple’ın yeni kulak içi kulaklığının kalp atışı ölçme özelliğiyle gelmesi bekleniyordu ancak AirPods Pro 2’de bu özelliği görmedik. Anker’in yeni kulak içi kulaklığında bu özellik mevcut.
Spor yaparken veya sürekli kalp atış hızını ölçüyor
Tasarım olarak AirPods’u andıran Anker Soundcore Liberty 4, kalp atış hızınızı sürekli olarak veya yalnızca spor yaparken izleyebilen özel bir sensöre sahip. Kalp ritmi verileri, rehberli, serbest stil ve özel egzersiz rutinleri için izleme seçenekleri de sunan Anker’in Welness uygulamasına bağlı.
Soundcore Liberty 4, ayrıca uzamsal ses desteği, aktif gürültü engelleme, özelleştirilebilir ekolayzer ve AAC, LDAC, SBC kodekleri için destek sağlıyor ancak aptX desteği yok.
1 saatte tam şarj
Kulaklık, AirPods gibi farklı cihazlar arasında geçiş yapmaya izin veriyor. Pil ömrüne gelecek olursak, tek şarjla 9 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Ancak gürültü engelleme özelliğini açarsanız bu süre 7 saate düşüyor. LDAC (yüksek çözünürlüklü ses iletimi için ses kodlama teknolojisi) modunda 6 saat, uzamsal ses açıkken 5 saat dayanıyor.
USB-C bağlantı noktasına sahip kablosuz şarj kutusu, 28 saate kadar pil ömrü sunuyor. 15 dakika hızlı şarj ile kulaklıklara 3 saate dinleme süresi sağlıyor, 1 saatte de kulaklıklar tamamen şarj oluyor.
Anker Soundcore Liberty 4 özellikleri
- ACAA 3.0 koaksiyel akustik sistem ile canlı, net ses
- Müzik ve film modları ile 360 sürükleyici uzamsal ses
- Uzun süreli rahatlık için CloudComfort kulak uçları
- Soundcore uygulaması ile yepyeni nabız sensörü
- HearID kişiselleştirilmiş aktif gürültü engelleme
- Tüm gün dinleme için 9/28 saat dinleme süresi
150 dolar fiyatla satışa çıkacak
Anker’in kalp atışını ölçen kulak içi kulaklığı, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Kulaklığın fiyatı 150 dolar. Siyah rengi sevenler için 10 Ekim’de Amazon’da satışta. Beyaz rengi tercih edenler için de 17 Ekim’de Amazon’da satışta olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum