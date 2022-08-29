Anker Soundcore Space A40 uzun kullanım ve gürültü engellemeye odaklanıyor

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Bu hafta dikkat çekici bir kulak üstü kablosuz kulaklık piyasaya süren Anker Soundcore ailesi ondan pek aşağı kalmayan bir tam kablosuz kulaklık daha duyurdu. Anker Soundcore Space A40 kullanım süresiyle iddialı.

Anker Soundcore Space A40 özellikleri ve fiyatı

Anker Soundcore Space A40 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik sürücüler ile güçlü bass verebiliyor. HearID Sound 2.0 özelliği ise kullanıcının kulağına göre optimize edilmiş ses profilleri oluşturabiliyor.

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Her parçada yer alan 3 mikrofon gürültüleri yüzde 98 seviyesine kadar kesebiliyor. Ayrıca yapay zekâ ile görüşmelerde berraklık sağlanıyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilen kulaklıklar kablosuz şarj ile bunu 50 saate çıkarıyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saatlik konuşma elde etmek mümkün. Anker Soundcore Space A40 tam kablosuz kulaklık için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Anker Soundcore Space A40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı