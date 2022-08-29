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    Anker Soundcore Space A40 uzun kullanım ve gürültü engellemeye odaklanıyor

    Anker Soundcore Space A40 tam kablosuz kulaklık modeli uzun kullanım sürelerinin yanı sıra kulağa göre sesi optimize edebilen profilleri ile de dikkat çekiyor.  
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    Anker Soundcore Space A40
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    Bu hafta dikkat çekici bir kulak üstü kablosuz kulaklık piyasaya süren Anker Soundcore ailesi ondan pek aşağı kalmayan bir tam kablosuz kulaklık daha duyurdu. Anker Soundcore Space A40 kullanım süresiyle iddialı.

    Anker Soundcore Space A40 özellikleri ve fiyatı

    Anker Soundcore Space A40 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik sürücüler ile güçlü bass verebiliyor. HearID Sound 2.0 özelliği ise kullanıcının kulağına göre optimize edilmiş ses profilleri oluşturabiliyor.

    Her parçada yer alan 3 mikrofon gürültüleri yüzde 98 seviyesine kadar kesebiliyor. Ayrıca yapay zekâ ile görüşmelerde berraklık sağlanıyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilen kulaklıklar kablosuz şarj ile bunu 50 saate çıkarıyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saatlik konuşma elde etmek mümkün. Anker Soundcore Space A40 tam kablosuz kulaklık için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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