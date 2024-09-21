Anker kullanıcılarına şok uyarı: Powerbank’lerde yangın riski var

Tam Boyutta Gör Anker, web sitesi üzerinden Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K), Anker Power Bank ve Anker MagGo Power Bank ürünlerinin geri toplatıldığını duyurdu.

Anker, powerbanklerde kullanılan lityum iyon pillerin bir kısmının "üretim hatası" nedeniyle yangın riski oluşturabileceğini keşfettiklerini söyledi. Şirket, etkilenen powerbank modellerinin aşırı ısınmaya, bunun sonucunda da eriyen bileşenlere, dumana ve hatta yangına yol açabileceğini belirtti.

Hangi Anker powerbankler toplatılıyor?

Anker, sorunun 3 Ocak 2024 - 17 Eylül 2024 tarihleri ​​arasında üretilen powerbanklerde kullanılan az sayıda pilde görüldüğünü söylüyor. Risk ve tedbir nedeniyle Anker, etkilenen ürünler için geri toplama programı başlatıldığını da söyledi. Duyuruya göre, etkilenen model numaraları A1642, A1647 ve A1652. Bu powerbankleri kullananların geri toplama sayfasına gidip seri numarasını kontrol ederek, sorunlu partiden olup olmadığını kontrol etmesi öneriliyor.

Seri numarası eşleşirse, kullanıcılardan powerbanki kullanmayı derhal bırakmaları ve değiştirme için ürün geri çağırma formunu doldurmaları isteniyor.

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