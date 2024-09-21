Anker kullanıcılarına şok uyarı: Powerbank’lerde yangın riski var

Anker, powerbanklerde kullanılan lityum iyon pillerin bir kısmının "üretim hatası" nedeniyle yangın riski oluşturabileceğini keşfettiklerini söyledi. Şirket, etkilenen powerbank modellerinin aşırı ısınmaya, bunun sonucunda da eriyen bileşenlere, dumana ve hatta yangına yol açabileceğini belirtti.
Hangi Anker powerbankler toplatılıyor?
Anker, sorunun 3 Ocak 2024 - 17 Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen powerbanklerde kullanılan az sayıda pilde görüldüğünü söylüyor. Risk ve tedbir nedeniyle Anker, etkilenen ürünler için geri toplama programı başlatıldığını da söyledi. Duyuruya göre, etkilenen model numaraları A1642, A1647 ve A1652. Bu powerbankleri kullananların geri toplama sayfasına gidip seri numarasını kontrol ederek, sorunlu partiden olup olmadığını kontrol etmesi öneriliyor.
Seri numarası eşleşirse, kullanıcılardan powerbanki kullanmayı derhal bırakmaları ve değiştirme için ürün geri çağırma formunu doldurmaları isteniyor.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/09/20/anker-recalls-two-popular-magsafe-clone-power-banks-over-fire-risk https://www.anker.com/a1642-a1647-a1652-recall Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...