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    Anlık Bildirim

    Anker kullanıcılarına şok uyarı: Powerbank’lerde yangın riski var

    Anker powerbank ürünlerini kullananlar dikkat! Önde gelen aksesuar üreticilerinden Anker, bazı powerbanklerini olası yangın tehlikesi nedeniyle geri toplamaya başladı.
    anker powerbank geri toplama yangın tehlikesi Tam Boyutta Gör
    Anker, web sitesi üzerinden Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K), Anker Power Bank ve Anker MagGo Power Bank ürünlerinin geri toplatıldığını duyurdu.

    Anker, powerbanklerde kullanılan lityum iyon pillerin bir kısmının "üretim hatası" nedeniyle yangın riski oluşturabileceğini keşfettiklerini söyledi. Şirket, etkilenen powerbank modellerinin aşırı ısınmaya, bunun sonucunda da eriyen bileşenlere, dumana ve hatta yangına yol açabileceğini belirtti.

    Hangi Anker powerbankler toplatılıyor?

    Anker, sorunun 3 Ocak 2024 - 17 Eylül 2024 tarihleri ​​arasında üretilen powerbanklerde kullanılan az sayıda pilde görüldüğünü söylüyor. Risk ve tedbir nedeniyle Anker, etkilenen ürünler için geri toplama programı başlatıldığını da söyledi. Duyuruya göre, etkilenen model numaraları A1642, A1647 ve A1652. Bu powerbankleri kullananların geri toplama sayfasına gidip seri numarasını kontrol ederek, sorunlu partiden olup olmadığını kontrol etmesi öneriliyor.

    Seri numarası eşleşirse, kullanıcılardan powerbanki kullanmayı derhal bırakmaları ve değiştirme için ürün geri çağırma formunu doldurmaları isteniyor.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/09/20/anker-recalls-two-popular-magsafe-clone-power-banks-over-fire-risk https://www.anker.com/a1642-a1647-a1652-recall
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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