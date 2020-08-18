Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu

    JetBrains tarafından yapılan dördüncü yıllık Yazılım Geliştirici Ekosistem Anketi'nin sonuçları açıklandı.
    3 gün
    2,2b
    2
    4
    Diğer Y...
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu
    Tam Boyutta Gör

    Yazılımcılara yönelik araçlar geliştiren Jetbrains, yazılım dünyasının nabzını tutmak için yaklaşık 20 bin geliştiriciyle kapsamlı bir anket düzenledi. Programlama dillerindeki trendler ortaya çıktı.

    Yapılan ankete göre en popüler ana programlama dilinin Java, en çok kullanılan programlama dilinin ise JavaScript olduğu görülüyor. Yazılım geliştiricilerinin kullanmayı veya geçiş yapmadığı düşündüğü dillerin başında Go, Kotlin ve Python dilleri geliyor. Python, son 12 ayda kullanılan diller listesinde Java'yı geçti. En çok öğrenilen dildir. Son 12 ayda, katılımcıların %30'u Python öğrenmeye çalıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Evden çalışanların verimliliğini ölçen yazılım: AntiZAN

    Ayrıca Bkz. "Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak""

    Mobil platformlara yönelik yazılım geliştirenlerin yüzde 45’i Android ve iOS’e birlikte yazılım geliştiriyor. Sadece Android’e yönelik geliştirme yapanların oranı yüzde 41, sadece iOS’e yönelik geliştirme yapanların oranı ise yüzde 11.

    Jetbrains tarafından yapılan “Yazılım Geliştirici Ekosisteminin 2020 Yılındaki Durumu” isimli çalışmanın detaylı sonuçlarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Akasha_Ether (gkhn kc) 3 gün en beğenilen
    Jetbrains’in yaptığı ankette Java’nın birinci olması normal. Bir çok farklı platformda geliştirme yapan yazılımcıların bu anketten haberinin dahi olduğunu sanmıyorum. Stackoverflow da anket yapıyor Python ve js en popüler çıkıyor
    Jetbrains’in yaptığı ankette Java’nın birinci olması normal. Bir çok farklı platformda geliştirme yapan yazılımcıların bu anketten haberinin dahi olduğunu sanmı...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kampaku 3 gün
    2020 yılındaki durumu deyince iş bulma, işsizlik, sektörün küçülmesi ya da büyümesi üzerine rapor yayınladılar sandım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    baybay17 (g. e.) 3 gün
    hiç gerçekçi durmuyor, "System Software" geliştirme kısmında C yok...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akasha_Ether (gkhn kc) 3 gün en beğenilen
    Jetbrains’in yaptığı ankette Java’nın birinci olması normal. Bir çok farklı platformda geliştirme yapan yazılımcıların bu anketten haberinin dahi olduğunu sanmıyorum. Stackoverflow da anket yapıyor Python ve js en popüler çıkıyor
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kaptanos 3 gün
    Arkadaş Kaynak Linki koymamış
    https://www.jetbrains.com/lp/devecosystem-2020/
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün İngiltere polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi geliştirdi 3 gün Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir 3 gün Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir 3 gün Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım 3 gün Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip 3 gün Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor 3 gün Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor 3 gün Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos) 3 gün Otomotivde ÖTV rekoru! 3 gün Üst segment tasarımlı LG K61'i denedik 3 gün ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor 3 gün ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı 3 gün 2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı 3 gün Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor 3 gün Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti 3 gün Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu Sonraki Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı 3 gün SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor 3 gün Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı 3 gün Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor 3 gün Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak" 3 gün Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler 3 gün Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek 3 gün iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak 4 gün Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek" 4 gün GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir 4 gün Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos) 4 gün Apple Arcade'lik kontrolcü "Steelseries Nimbus+ incelemesi" 4 gün Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor 4 gün Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı 4 gün HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 4 gün Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek 4 gün Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor 4 gün 2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız