Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu

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Yazılımcılara yönelik araçlar geliştiren Jetbrains, yazılım dünyasının nabzını tutmak için yaklaşık 20 bin geliştiriciyle kapsamlı bir anket düzenledi. Programlama dillerindeki trendler ortaya çıktı.

Yapılan ankete göre en popüler ana programlama dilinin Java, en çok kullanılan programlama dilinin ise JavaScript olduğu görülüyor. Yazılım geliştiricilerinin kullanmayı veya geçiş yapmadığı düşündüğü dillerin başında Go, Kotlin ve Python dilleri geliyor. Python, son 12 ayda kullanılan diller listesinde Java'yı geçti. En çok öğrenilen dildir. Son 12 ayda, katılımcıların %30'u Python öğrenmeye çalıştı.

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Mobil platformlara yönelik yazılım geliştirenlerin yüzde 45’i Android ve iOS’e birlikte yazılım geliştiriyor. Sadece Android’e yönelik geliştirme yapanların oranı yüzde 41, sadece iOS’e yönelik geliştirme yapanların oranı ise yüzde 11.

Jetbrains tarafından yapılan “Yazılım Geliştirici Ekosisteminin 2020 Yılındaki Durumu” isimli çalışmanın detaylı sonuçlarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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