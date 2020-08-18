Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak"

Tam Boyutta Gör

Fortnite'ın App Store politikalarını ihlal etmesi üzerine Epic Games ile Apple arasında başlayan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Dün Epic Games'in Apple ekosistemi içerisindeki tüm geliştirici hesaplarını fesheden Apple, bunun ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Bloomberg'den Mark Gurman'a açıklamalarda bulunan şirket, şunları söyledi:

Ayrıca Bkz. "Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek""

"Bir istisna yapmayacağız"

"App Store, kullanıcılar için güvenilir bir yer olduğu gibi geliştiriciler için de harika bir iş fırsatı olacak şekilde tasarlanmıştır. Epic, App Store'daki en başarılı geliştiricilerden biriyken, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca iOS müşterisine ulaşan milyarlarca dolarlık bir işletmedir. Şirketi Apple Developer Programının bir parçası olarak ve uygulamalarını da App Store'da tutmayı çok istiyoruz. Epic'in kendisi için yarattığı sorun, uygulamalarını daha önce kabul ettikleri ve tüm geliştiriciler için geçerli olan yönergelere uyacak şekilde güncelledikleri takdirde kolayca düzeltilebilecek bir sorundur. Epic için bir istisna yapmayacağız çünkü onların ticari çıkarlarını müşterilerimizi koruyan kuralların önüne koymanın doğru olduğunu düşünmüyoruz."

Tam Boyutta Gör

Neler olmuştu?

Epic Games, 13 Ağustos'ta Apple'ın uygulama içi satın alma yöntemine ek olarak, kendi ödeme yöntemini de Fortnite'a dahil edince olanlar oldu. Çünkü Epic'in bu hamlesi, Apple'ın App Store politikalarına bir baş kaldırıştı. Peki iki şirketi karşı karşıya getiren App Store politikası neydi?

İlginizi Çekebilir

App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan

App Store politikalarına göre; uygulama içi satın alımlarda yalnızca Apple'ın geliştirmiş olduğu ödeme yöntemine yer verilmek zorunda. Bu ödeme yöntemi de her satın alma işlemi başına, toplam tutarın %30'unu komisyon olarak Apple'a aktarıyor. Epic Games de bu oranı yüksek bularak, Apple'ın ödeme sistemine kıyasla satın alımlarda yüzde 20 indirim sunan kendi ödeme sistemini Fortnite'a dahil etti. Haliyle Epic Games, App Store politikalarını alenen ihlal ederek, uygulama marketinden atıldı.

Bunun üzerine Apple'ın Macintosh reklamıyla Apple'a gönderme yapan Epic Games, jet hızıyla Apple'a dava açtı. Epic'in bu hamleleri Facebook, Spotify, Tinder ve Match Group gibi teknoloji devleri tarafından da destek gördü.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, bu süre zarfında Apple hakkında sert açıklamalarda bulunurken, Apple tarafı ise daha sessiz kalmayı tercih etti. Ancak dün Apple kanadından yapılan "misilleme" büyük yankı uyandırdı. Öyle ki eğer Fortnite iki hafta içerisinde Apple'ın istekleri doğrultusunda güncellenmezse, Epic Games'in Apple ekosistemi içerisindeki bütün geliştirici hesapları, 28 Ağustos'ta askıya alınacak.

Apple'ın bu hamlesi, oldukça önemli. Zira Epic Games, şu anda birçok oyun ve uygulamada kullanılan Unreal Engine motorurunun da geliştiricisi konumunda. Eğer Apple, Epic'in lisanlarını iptal ederse PUBG gibi Unreal Engine motorunu kullanan birçok oyun, ilerleyen zamanlarda güncelleme alamayacak ve işletim sistemiyle çeşitli uyumluluk problemleri yaşayacak. Ayrıca Unreal Engine motorunun çalıştığı hiçbir uygulama ve oyun da Apple Silicon işlemcili yeni nesil Mac bilgisayarlarda kullanılamayacak.

Unreal Engine, Apple'ın artırılmış gerçeklik projelerinde ve Foundation isimli bilim kurgu dizisinde de kullanılıyor. Anlaşılan o ki; olası bir lisans iptali durumunda başta Epic Games olmak üzere, Apple ve birçok yapımcı bu durumdan olumsuz yönde etkilenecek.

https://www.theverge.com/2020/8/17/21373108/apple-response-epic-app-store-fortnite-lawsuit

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.