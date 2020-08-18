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    Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak"

    Fortnite krizi sonrasında Epic Games'i geliştirici hesaplarını kapatmakla tehdit eden Apple, yaşanan olaylar ve Epic Games hakkında önemli açıklamarda bulundu.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu:
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    Fortnite'ın App Store politikalarını ihlal etmesi üzerine Epic Games ile Apple arasında başlayan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Dün Epic Games'in Apple ekosistemi içerisindeki tüm geliştirici hesaplarını fesheden Apple, bunun ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Bloomberg'den Mark Gurman'a açıklamalarda bulunan şirket, şunları söyledi:

    Ayrıca Bkz. "Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek""

    "Bir istisna yapmayacağız" 

    "App Store, kullanıcılar için güvenilir bir yer olduğu gibi geliştiriciler için de harika bir iş fırsatı olacak şekilde tasarlanmıştır. Epic, App Store'daki en başarılı geliştiricilerden biriyken, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca iOS müşterisine ulaşan milyarlarca dolarlık bir işletmedir. Şirketi Apple Developer Programının bir parçası olarak ve uygulamalarını da App Store'da tutmayı çok istiyoruz. Epic'in kendisi için yarattığı sorun, uygulamalarını daha önce kabul ettikleri ve tüm geliştiriciler için geçerli olan yönergelere uyacak şekilde güncelledikleri takdirde kolayca düzeltilebilecek bir sorundur. Epic için bir istisna yapmayacağız çünkü onların ticari çıkarlarını müşterilerimizi koruyan kuralların önüne koymanın doğru olduğunu düşünmüyoruz."

    Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu:
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    Neler olmuştu?

    Epic Games, 13 Ağustos'ta Apple'ın uygulama içi satın alma yöntemine ek olarak, kendi ödeme yöntemini de Fortnite'a dahil edince olanlar oldu. Çünkü Epic'in bu hamlesi, Apple'ın App Store politikalarına bir baş kaldırıştı. Peki iki şirketi karşı karşıya getiren App Store politikası neydi?

    İlginizi Çekebilir Avatar App Store krizi büyüyor: Epic'e bir destek de Facebook'tan

    App Store politikalarına göre; uygulama içi satın alımlarda yalnızca Apple'ın geliştirmiş olduğu ödeme yöntemine yer verilmek zorunda. Bu ödeme yöntemi de her satın alma işlemi başına, toplam tutarın %30'unu komisyon olarak Apple'a aktarıyor. Epic Games de bu oranı yüksek bularak, Apple'ın ödeme sistemine kıyasla satın alımlarda yüzde 20 indirim sunan kendi ödeme sistemini Fortnite'a dahil etti. Haliyle Epic Games, App Store politikalarını alenen ihlal ederek, uygulama marketinden atıldı.

    Bunun üzerine Apple'ın Macintosh reklamıyla Apple'a gönderme yapan Epic Games, jet hızıyla Apple'a dava açtı. Epic'in bu hamleleri Facebook, Spotify, Tinder ve Match Group gibi teknoloji devleri tarafından da destek gördü.

    Epic Games CEO'su Tim Sweeney, bu süre zarfında Apple hakkında sert açıklamalarda bulunurken, Apple tarafı ise daha sessiz kalmayı tercih etti. Ancak dün Apple kanadından yapılan "misilleme" büyük yankı uyandırdı. Öyle ki eğer Fortnite iki hafta içerisinde Apple'ın istekleri doğrultusunda güncellenmezse, Epic Games'in Apple ekosistemi içerisindeki bütün geliştirici hesapları, 28 Ağustos'ta askıya alınacak.

    Apple'ın bu hamlesi, oldukça önemli. Zira Epic Games, şu anda birçok oyun ve uygulamada kullanılan Unreal Engine motorurunun da geliştiricisi konumunda. Eğer Apple, Epic'in lisanlarını iptal ederse PUBG gibi Unreal Engine motorunu kullanan birçok oyun, ilerleyen zamanlarda güncelleme alamayacak ve işletim sistemiyle çeşitli uyumluluk problemleri yaşayacak. Ayrıca Unreal Engine motorunun çalıştığı hiçbir uygulama ve oyun da Apple Silicon işlemcili yeni nesil Mac bilgisayarlarda kullanılamayacak.

    Unreal Engine, Apple'ın artırılmış gerçeklik projelerinde ve Foundation isimli bilim kurgu dizisinde de kullanılıyor. Anlaşılan o ki; olası bir lisans iptali durumunda başta Epic Games olmak üzere, Apple ve birçok yapımcı bu durumdan olumsuz yönde etkilenecek.



    https://www.theverge.com/2020/8/17/21373108/apple-response-epic-app-store-fortnite-lawsuit Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 3 gün en beğenilen
    Bir android kullanıcısı olarak epic'i destekliyorum :)
    Yanıtla +38
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    atillakurt (Atilla Kurt) 3 gün
    Valla kimse kusura bakmasın, apple burada haklı.

    - Hazır ve yıllardır kuralları olan bir sisteme dahil olacaksan tüm kanunlarını kabul edip bunu bilerek dahil oluyorsun demektir.

    - Eğer bu bir baş kaldırı ise kendin tüm sistemden çıkıp kendi mobile store'unu açacaksın. Koskoca epic'sin.

    Bu şeye benzemiş aslında, birazda komik. Steam'in kurallarını okuyup bilerek oyunu publish ediyorsun. Sonrada diyorsunki, aa bu çok ama böyle olmaz.

    O nedenle ben bu olayın biraz gündem amaçlı olduğuna inanıyorum. Herşey ortada.

    - Kurallarım var uyuyorsan gel.

    - Yok kusura bakma, gelirim ama ihlal ederim.
    Valla kimse kusura bakmasın, apple burada haklı. - Hazır ve yıllardır kuralları olan bir sisteme dahil olacaksan tüm kanunlarını kabul edip bunu bilerek ...
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    4 Yanıt Yanıtla +27
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    devases (devases devases) 3 gün
    Apple store, Amazon prime %15 karlılıkla mağazada tutuyor. Geri kalan firmalar içinse bu oran %30. Epic burada ayrımcılık yapıldığından bahsediyor ve davada delil olarak bunu da kullanıyor. Tabi daha detaylı bir çok şey vardır. Epic dersine çalışmış. Burada en karlı bizler çıkacağız.
    Apple store, Amazon prime %15 karlılıkla mağazada tutuyor. Geri kalan firmalar içinse bu oran %30. Epic burada ayrımcılık yapıldığından bahsediyor ve davada de...
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    Yanıtla +13
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 gün
    Haha açıklamaya bak gülmekten öldüm
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 gün
    epic eli güçlü. epic oyunları çekerse apple store çöp olur zaten. direnen kazanacak.
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    symbiat (symbiat karalama) 2 gün
    gercekten sacma sapan bir yaygara, adam ekosistemi sifirdan gelistirmis, bir dunya yaratmis, sende geberiyorsun o dunyanin icinde varolmak icin, butun sartlari kabul edip iceri giriyorsun, sonra darpane gibi para basmaya baslayinca bu sefer diyorsun ki, ya bu adamlar bizden cok komisyon aliyorlar, biz bunlari saf disi birakalim, yok ya ? iceri ilk adim atarken iyiydi ama, adamlarin sartlarina ok vermistin ? simdi ne degisti ... demezler mi adama ?
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    Atakan Erdur HACPJ (Atakan Erdur) 2 gün symbiat
    Kesinlikle katılıyorum.Bunu hiç bir firma kabul etmez.Sony PSN için kabul etmez Ms store için kabul etmez.Etmez etmez.Adamın kendi ekosistemindeysen haddini bileceksin.

    Bu şuba benziyor; bir devleti tanımayıp girip mağaza kurup ürün satmak ve vergi vermemek gibi bir şey.Destek bulabilir ama kabul görmez.
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    DH Misafiri 2 gün
    Apple Epic Games'in lisansını keserse aynı şekilde Epic Games'de Unreal Engine için lisansı iptal ederse Facebook destek vermişti Epic Games'e Facebook da rest çekip App Storeden çıkarsa WhatsApp İnstagram'ı kullanamazsınız. Sonra Apple gelir oranları düşürüyorum der platforma kendisi geliştiricileri çağırır.
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    chosen85 (Serhan Er) 2 gün
    Apple kaybeder. Ayni dava Microsoft icin acilmisti, windows uzerinde IE ve office uygulamalari default uygulama olarak sunuldugu icin. Microsoft kaybetti, platform tamamen kendisinin olmasina ragmen.
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    Onvious (onur ) 2 gün chosen85
    fakat 20 yıl önceki ms davasında , microsoft pazarın %90 nına sahipti. apple pazarda monopoly degil. bir de şöyle bir fark var, ms yazılımı dagıtırken apple hep cihazı hep yazılımı yapıyor
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün
    Ue kullanilamaz hale gelirse o iphonelar sadece instagrama girmeye yarar. Mac tarafı da keza öyle
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    Chillout 3 gün
    Epic indirim yansıtmak için ihlal yoluna gideceğine çok kullanıcıları düşünüyorsa kendi fiyatlarında indirim yapsın o zaman. Apple ın aldığı komisyon az mı fazla mı bilmiyorum ama oyun için satım alınlardaki fiyatlandırmanın sanki çok bir temeli var. Tamamen ortalığı bulandırmak için yaptıkları bir hamle ama apple ın egosunla uğraşamazlar.
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    mintnoss1 3 gün yeni yorumcu
    Bu davalar ve uygulayıcı firmalarla bu kadar çatışmaya girerse apple bu dönem iyice çökecek tam olarak neye güvendiğini zaten ben de anlamıyorum da
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    *GameOver* (Durukan ) 3 gün
    bu davalar arttıkça aklıma bişey takıldı iosda bulunan hb n11 vb. uygulamalar pay veriyormu ? sonuçta onlarda alışveriş sağlıyor ve uygulama içi bir ödeme söz konusu aydınlatabilecek varmı
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    Onvious (onur ) 3 gün *GameOver*
    fiziksel ürün satan yerler icin anlasma farklı oluyormus. sadece dijital urun satın alınan yerler %30 veriyor amazon prime video dısında
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    yorumculuklar 3 gün *GameOver*
    Apple bu kuralların arasında “uygulama içi satış”in tanımını da yapıyor. Bu tanıma göre satın alım sonucunda uygulamanın bir özelliğini açan şeyler bu kapsama giriyor. N11 vb.nde satın alımların uygulamaya bir etkisi yok
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 gün
    Epic bu alınan kâr oranını düşürmeyi başarabilse bile gerçekten bize mi yarayacak? Adam kârını arttıracak sadece. Bize fiyatta indirim vs olarak yansıyacağını hiç sanmıyorum.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 gün Abdülhak Hamit Tarhan
    Adam pc sürekli bedava oyun veriyor müşteri potansiyeli artsın diye bu sayede kendi kontrolünde olur uygulama içi satin alma
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    Apple, epic games ve
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