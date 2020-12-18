Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor

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Koreli otomotiv devi Hyundai'nin Türkiye'deki temsilcisi Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Holding ortaklığıyla yönetiliyor. Kısa süre önce Koreli şirketin yüzde 30'luk hisseyi de devralmak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bugün taraflar arasında hisselerin devralınmasıyla ilgili mutabakata varıldığını bildiren bir basın açıklaması paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Türkiye’deki en büyük yabancı sermaye ortaklıklarından biri olan ve Hyundai markasının Avrupa'daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetilmektedir.

Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varmışlardır.

Hisse devir işlemi sonrasında, Kibar Holding Hyundai Assan yönetim rollerinden çıkacak ve yeni yapıda küçük hissedar olarak yer alacaktır. Hisse devir işleminin gerekli rekabet izni süreçlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak 2021 birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir."

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