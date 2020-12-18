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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor

    Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company tarafından Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Holding'in şirketteki payı yüzde 30.
    3 gün
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor
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    Koreli otomotiv devi Hyundai'nin Türkiye'deki temsilcisi Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Holding ortaklığıyla yönetiliyor. Kısa süre önce Koreli şirketin yüzde 30'luk hisseyi de devralmak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

    Bugün taraflar arasında hisselerin devralınmasıyla ilgili mutabakata varıldığını bildiren bir basın açıklaması paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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    Ayrıca Bkz. "Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu"

    "Türkiye’deki en büyük yabancı sermaye ortaklıklarından biri olan ve Hyundai markasının Avrupa'daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetilmektedir.

    Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varmışlardır.

    Hisse devir işlemi sonrasında, Kibar Holding Hyundai Assan yönetim rollerinden çıkacak ve yeni yapıda küçük hissedar olarak yer alacaktır. Hisse devir işleminin gerekli rekabet izni süreçlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak 2021 birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir."



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hindistanlı motor markalarını bilirsiniz (Bajaj,TVS,Hero vs.) bu markalar ilk olarak ünlü markalara üretim yaparlar,%50'lik ortaklıkta çalışırlar. Sonra bu markalar kendi motorlarını üretmeye başladı. Günümüzde ise dışa üretim yapan Bajaj,Avusturyalı ünlü KTM'ye sahip. Bizimde fason üretirken kendi markalarımızı çıkarmamız lazımdı. Bizim şirketler anca fason üretsin...
    Hindistanlı motor markalarını bilirsiniz (Bajaj,TVS,Hero vs.) bu markalar ilk olarak ünlü markalara üretim yaparlar,%50'lik ortaklıkta çalışırlar. Sonra bu mark...
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    Yanıtla +16
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hyundai, Assan özel şirketler yav neden yandaşa gitsin kendileri istemedikçe bu nasıl bir kafa yapısı sizdeki?
    İyice otomatiğe bağladınız artık. Sizin sonunuz yalancı çoban hikayesine dönecek bir süre sonra. Doğru söyleseniz de kimse inanmayacak.

    Büyük firmalar kendi şirketleri ile devam etmek istiyorlar öylesi daha mantıklı geldiğinde.
    Matbaa sektöründen biliyorum benimle alakalı olduğu için. Heidelberg, FujiFilm gibi filmalar temsilcilikleri firmalardan ayrılıp kendi şirketleri ile devam ettiler yola.
    Hyundai, Assan özel şirketler yav neden yandaşa gitsin kendileri istemedikçe bu nasıl bir kafa yapısı sizdeki? İyice otomatiğe bağladınız artık. Sizin sonu...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hyundai, Assan özel şirketler yav neden yandaşa gitsin kendileri istemedikçe bu nasıl bir kafa yapısı sizdeki?
    İyice otomatiğe bağladınız artık. Sizin sonunuz yalancı çoban hikayesine dönecek bir süre sonra. Doğru söyleseniz de kimse inanmayacak.

    Büyük firmalar kendi şirketleri ile devam etmek istiyorlar öylesi daha mantıklı geldiğinde.
    Matbaa sektöründen biliyorum benimle alakalı olduğu için. Heidelberg, FujiFilm gibi filmalar temsilcilikleri firmalardan ayrılıp kendi şirketleri ile devam ettiler yola.
    Yanıtla +7
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    jubeii 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bir türktense yabancının işveren olmasını tercih ederim. nası olsa yandaşlara gidicek yerli olsa.
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    Holk (Holk Holk) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hindistanlı motor markalarını bilirsiniz (Bajaj,TVS,Hero vs.) bu markalar ilk olarak ünlü markalara üretim yaparlar,%50'lik ortaklıkta çalışırlar. Sonra bu markalar kendi motorlarını üretmeye başladı. Günümüzde ise dışa üretim yapan Bajaj,Avusturyalı ünlü KTM'ye sahip. Bizimde fason üretirken kendi markalarımızı çıkarmamız lazımdı. Bizim şirketler anca fason üretsin...
    Yanıtla +16
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Vakti zamanında Sabancı Holding de Toyotasa'daki hisselerini ortağına devretmişti.
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    interwap (Volkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Honda'nın fabrikasını alacak firma Kibar Holding mi? Bunun için ayrılıyor olabilirler mi?
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    Source (Barış ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden ayrılıyorlar bir sorun mu oldu acaba?
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    CapriceClassic 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yerli ortak işi bitti yani, artık ihtiyaç kalmadı herhalde.
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    ahrimar (ss ss) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Buna rekabet değil tekelleşme denir ama neyse... ters psikoloji... Trde herşey mümküm, her şey mübah... yazık...
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