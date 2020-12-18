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    Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu

    Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelişi geciken yeni Skoda Octavia 22 Aralık Salı günü satışa sunulacak. Yeni Octavia, hafif hibrit destekli benzinli üniteler ve iki farklı donanım seviyesiyle satılacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu
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    Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'ye giriş yapması beklenen fakat pandemi nedeniyle gelişi ertelenen yeni Skoda Octavia için geri sayım başladı. Yeni Skoda Octavia, 22 Aralık Salı günü Türkiye'de satışa sunulacak.

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    Yeni Skoda Octavia Türkiye'de hafif hibrit sisteme sahip iki benzinli motor ve Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılacak. Şanzıman olarak ise yalnızca DSG tercih edilebilecek. Yeni Octavia'nın motor seçeneklerinden ilki olan 1.0 TSI e-TEC 110 beygir güç üretirken, 1.5 TSI ACT e-TEC ise 150 beygir güç çıkışına sahip.

    Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu
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    Yeni Skoda Octavia fiyatı Türkiye'de Elite 1.0 TSI e-TEC seçeneğiyle 319.900 TL'den başlıyor. Fakat gelen bilgiye göre Aralık ayına özel kampanya ile bu seçeneği 299.800 TL'ye satın alabilmek mümkün olacak. Yeni Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC seçeneğinin fiyatı ise 344.900 TL olarak açıklandı. Aralık ayına özel indirimle bu seçeneğin fiyatı da 324.800 TL'ye düşüyor.

    Yeni Skoda Octavia, Volkswagen Grubu'nun MQB platformu üzerine inşa edildi. Bu sayede selefine kıyasla 19 mm uzayan yeni Octavia'nın sürüş dinamikleri ve sunduğu iç hacim iyileştirildi. Ayrıca yeni Octavia'nın bagaj hacmi de 10 litre iyileştirilerek 600 litreye çıkarıldı.

    Yeni Skoda Octavia fiyatları şöyle:

    Seçenek Fiyat Kampanyalı
    Elite 1.0 TSI e-TEC 110 DSG 319.900 TL 299.800 TL
    Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG 344.900 TL 324.800 TL
    Premium 1.0 TSI e-TEC 110 DSG 344.900 TL 314.900 TL
    Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG 369.900 TL 339.800 TL



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    mhasturk (Mustafa H.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hadi biz bir şekilde göçüp gideceğiz bizden sonra gelen nesil neye binecek, hangi bilgisayarı kullanacak, telefon olarak tuşlu ya mı geçecek, 6 ayda bir mi et tüketecek, bu alım gücü ne zamana kadar böyle azalmaya devam edecek?
    Hadi biz bir şekilde göçüp gideceğiz bizden sonra gelen nesil neye binecek, hangi bilgisayarı kullanacak, telefon olarak tuşlu ya mı geçecek, 6 ayda bir mi et t...
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    1 Yanıt Yanıtla +82
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    Musty3535123 3 gün ( Mesaj Silindi )
    araba çok güzel, asıl soru o fiyatı hakediyor mu ? 1.0 motoruyla polo dizel otomatik ile aynı fiyattan satıldığını düşünürsek bence çok mantıklı.
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    nuksws_99 (dasasd ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) mhasturk
    Binemicez :D Ailesinden mal falan kalanlar binebilir, fakat hiçbir şey kalmıyorsa çok zor.
    Yanıtla +26
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    Yorumlar (57) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşi dramaya dökmeyin arkadaşlar bu araba sudan ucuz. Türkiye'ye girişi 20bin Euro. Üreten siz olmayınca ve döviz de kıyamet gibi fark olunca, üstüne birde kazık gibi ÖTV olunca durum bu. Kendi otomobilini ödeyene kadar böyle sürünürsün
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    mhmt_tkmk (m t) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim millet kadar zekisi yok gercekten hibrit diye cikariyorlar piyasaya birde ustune 100.000 tl fszla para istiyorlsr millet siraya yazılıyor , bilmiyorcki akilli 240 bine al bir tane benzinli geri kalan 70.000 tl yide 10 yil yakit parasi ysparsin 10 yilda zaten o arabaya binmezsin bile hinrit , elektirikli derken millete kuteleme pesindeler
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    maligezgin (mehmet ali gezgin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu arabaya 320.000 verecek kişi ağır enayidir
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    yalnizca (yavuz selim) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Birisi şuraya 300k Euro'ya Almanya'da hangi arabalar alınabiliyor bir liste yapabilir mi lütfen? Ortalık daha da şenlensin.

    ilaveten: Ülke çıkarlarımız ve bekamız için habere erişim yasağı her an gelebilir.
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    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kasa başarılı duruyor.
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    System Lord (xxx xxx) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elite 1.0 TSI e-TEC 110 DSG 300.000 tl . şu an da 39,324.15 dolar . ediyor . Porsche Macan From $ 52,100* abd fiyatı . bu arabayı burada alabilecek olan abd e gitsin 10.000 dolar kredi çeksin porchea binsin .
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    x3x 1 gün ( Mesaj Silindi ) System Lord
    Abd'ye bakınca sefilliğimiz zirve yapıyor zaten. Bir tek oyun zevkim var, yurt dışında stok bulamadım, Türkiye cehenneminden 8300 liraya Xbox series x aldım. Şu anki kurla tam 1087 dolar yapıyor. Abd'de olsam 2 tane alıyorum, bir de üstüne 87 dolar kalıyor. Onla da 3 kişi sınırsız et yerdim herhalde.. Bitmiş bu ülke, cehalet kazandı, hepimize geçmiş olsun..
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    cafercan2633 (cafer can) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hız sabitleyici var mı baz donanımda.
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    zafergn (zafer gündoğdu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Normal şartlarda bu rakamlara TL bazında Rolls Royce, Bentley filan olmaydı. Normal şartlarda.. Normal bir ülkede..Belki paralel evrenlerin birindeki bir Türkiyede öyledir kim bilir..
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    eray25 (sönmez yıldırım) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Biz merkep olduk mu semer vuran çok olur
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    Çare Sneijder (Ozan Öztürk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bittik tükendik birileri görsün artık. 23 yaşına geldim bir arabamız bile olmadı, dolmuşlarda ordan oraya sürünüyoruz, gezmek zaten hayal. Bu alım gücü daha ne kadar eriyecek zengin daha zengin fakir daha fakir oluyor neden kimse buna önlem almıyor şu arabaların fiyatlarına bakın, asgari ücretliyi uçan teneke arabalara mahkum ediyorlar ilk kazada canından oluyor insanlar yazık herkes siyasetin hırsında ülkeyi hırpalıyor o kadar üzülüyorum ki yeni arabaların konforunu yaşayamayacak, yeni ev alabilme heyecanını tadamayacak, gönlünce şu ülkede insan gibi yaşamayacak milyonlarca insan var siyasetinizde politikalarınızda yerin dibine batsın biz artık insan gibi yaşamak istiyoruz.
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    43480 kez okundu.
    56 kişi, toplam 57 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni skoda octavia ve
    3 etiket daha yeni octavia fiyat yeni octavia türkiye Bilim ve Teknoloji
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