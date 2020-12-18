Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu

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Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'ye giriş yapması beklenen fakat pandemi nedeniyle gelişi ertelenen yeni Skoda Octavia için geri sayım başladı. Yeni Skoda Octavia, 22 Aralık Salı günü Türkiye'de satışa sunulacak.

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Yeni Skoda Octavia Türkiye'de hafif hibrit sisteme sahip iki benzinli motor ve Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılacak. Şanzıman olarak ise yalnızca DSG tercih edilebilecek. Yeni Octavia'nın motor seçeneklerinden ilki olan 1.0 TSI e-TEC 110 beygir güç üretirken, 1.5 TSI ACT e-TEC ise 150 beygir güç çıkışına sahip.

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Yeni Skoda Octavia fiyatı Türkiye'de Elite 1.0 TSI e-TEC seçeneğiyle 319.900 TL'den başlıyor. Fakat gelen bilgiye göre Aralık ayına özel kampanya ile bu seçeneği 299.800 TL'ye satın alabilmek mümkün olacak. Yeni Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC seçeneğinin fiyatı ise 344.900 TL olarak açıklandı. Aralık ayına özel indirimle bu seçeneğin fiyatı da 324.800 TL'ye düşüyor.

Yeni Skoda Octavia, Volkswagen Grubu'nun MQB platformu üzerine inşa edildi. Bu sayede selefine kıyasla 19 mm uzayan yeni Octavia'nın sürüş dinamikleri ve sunduğu iç hacim iyileştirildi. Ayrıca yeni Octavia'nın bagaj hacmi de 10 litre iyileştirilerek 600 litreye çıkarıldı.

Yeni Skoda Octavia fiyatları şöyle:

Seçenek Fiyat Kampanyalı Elite 1.0 TSI e-TEC 110 DSG 319.900 TL 299.800 TL Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG 344.900 TL 324.800 TL Premium 1.0 TSI e-TEC 110 DSG 344.900 TL 314.900 TL Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG 369.900 TL 339.800 TL

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