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    Türkiye otomotiv sektörü eylülde rekor kırdı

    Türkiye otomotiv endüstrisi en yüksek eylül ihracatına ulaştı. Sektörün 9 aylık ihracatı yüzde 5,3 artışla 26 milyar 934 milyon dolar oldu. Endüstrinin toplam dış satımdan aldığı pay ise 17,7 oldu.
    Türkiye otomotiv sektörü eylülde rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, 2024 yılının eylül ayında tarihindeki en yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak dikkat çekti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sektörün eylül ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışla 3 milyar 407 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, Türkiye'nin otomotiv ihracatında eylül ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

    9 ayda 27 milyar dolarlık ihracat

    Yılın ilk dokuz ayında ise otomotiv endüstrisi toplamda 26 milyar 934 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3’lük bir artışa işaret ediyor. Türkiye'nin genel ihracatında lider sektör olarak yer alan otomotiv, toplam dış satımın yüzde 17,7’sini oluşturdu.

    Geçtiğimiz ay içinde sektörün alt gruplarında da önemli ihracat artışları gözlemlendi. Tedarik endüstrisinde 1 milyar 355 milyon dolar, binek otomobilde 1 milyar 87 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Çekicilerde 249 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise 199 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

    Türkiye otomotiv sektörü eylülde rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Tedarik endüstrisinde Almanya’ya yapılan ihracat yüzde 9, Fransa’ya yüzde 33 ve ABD’ye yüzde 31 oranında artış gösterdi. Özellikle binek otomobillerde Birleşik Krallık’a olan dış satım yüzde 85, Polonya’ya yüzde 143, Slovenya’ya ise yüzde 156 oranında arttı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda da Birleşik Krallık’a yüzde 27, Slovenya’ya yüzde 74, Almanya’ya ise yüzde 54 artış kaydedildi.

    İhracatın yüzde 67’si AB ülkelerine

    Türkiye otomotiv sektörü eylülde rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin otomotiv ihracatının büyük bir kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılıyor. Eylül ayında AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracat yüzde 19 artarak 2 milyar 281 milyon dolara yükseldi. AB ülkeleri, toplam otomotiv ihracatının yüzde 67,4’ünü oluşturdu. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

    Eylülde, Türkiye otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 70 oranında artarak 438 milyon dolara ulaştı. Almanya’ya yapılan ihracat 425 milyon dolar, Fransa’ya yapılan ise 346 milyon dolar olarak kaydedildi. Polonya, Slovenya ve ABD gibi pazarlarda da önemli artışlar yaşandı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylülde aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, "Geçen ay binek otomobillerde yüzde 40, çekicilerde yüzde 30 ihracat artışı oldu. Birleşik Krallık yüzde 70 ihracat artışıyla aylık bazda ihracatta ilk sıraya yerleşti. Slovenya’ya yüzde 106, Polonya’ya yüzde 59 ihracat artışı oldu." ifadesini kullandı.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-otomotiv-endustrisi-en-yuksek-eylul-ihracatina-ulasti/3352933 https://oib.org.tr/tr/basin-odasi-basin-bultenleri-otomotiv-ihracati-eylulde-yuzde-21-artisla-34-milyar-dolar-oldu.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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