Türkiye otomotiv sektörü eylülde rekor kırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, 2024 yılının eylül ayında tarihindeki en yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak dikkat çekti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sektörün eylül ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artışla 3 milyar 407 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, Türkiye'nin otomotiv ihracatında eylül ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

9 ayda 27 milyar dolarlık ihracat

Yılın ilk dokuz ayında ise otomotiv endüstrisi toplamda 26 milyar 934 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3’lük bir artışa işaret ediyor. Türkiye'nin genel ihracatında lider sektör olarak yer alan otomotiv, toplam dış satımın yüzde 17,7’sini oluşturdu.

Geçtiğimiz ay içinde sektörün alt gruplarında da önemli ihracat artışları gözlemlendi. Tedarik endüstrisinde 1 milyar 355 milyon dolar, binek otomobilde 1 milyar 87 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Çekicilerde 249 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise 199 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Tedarik endüstrisinde Almanya’ya yapılan ihracat yüzde 9, Fransa’ya yüzde 33 ve ABD’ye yüzde 31 oranında artış gösterdi. Özellikle binek otomobillerde Birleşik Krallık’a olan dış satım yüzde 85, Polonya’ya yüzde 143, Slovenya’ya ise yüzde 156 oranında arttı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda da Birleşik Krallık’a yüzde 27, Slovenya’ya yüzde 74, Almanya’ya ise yüzde 54 artış kaydedildi.

İhracatın yüzde 67’si AB ülkelerine

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin otomotiv ihracatının büyük bir kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılıyor. Eylül ayında AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracat yüzde 19 artarak 2 milyar 281 milyon dolara yükseldi. AB ülkeleri, toplam otomotiv ihracatının yüzde 67,4’ünü oluşturdu. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Cupra Terramar kasım ayında Türkiye'de: İşte detaylar 23 sa. önce eklendi

Eylülde, Türkiye otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 70 oranında artarak 438 milyon dolara ulaştı. Almanya’ya yapılan ihracat 425 milyon dolar, Fransa’ya yapılan ise 346 milyon dolar olarak kaydedildi. Polonya, Slovenya ve ABD gibi pazarlarda da önemli artışlar yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylülde aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, "Geçen ay binek otomobillerde yüzde 40, çekicilerde yüzde 30 ihracat artışı oldu. Birleşik Krallık yüzde 70 ihracat artışıyla aylık bazda ihracatta ilk sıraya yerleşti. Slovenya’ya yüzde 106, Polonya’ya yüzde 59 ihracat artışı oldu." ifadesini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye otomotiv sektörü eylülde rekor kırdı