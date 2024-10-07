Türkiye otomotiv sektörü eylülde rekor kırdı

9 ayda 27 milyar dolarlık ihracat
Yılın ilk dokuz ayında ise otomotiv endüstrisi toplamda 26 milyar 934 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3’lük bir artışa işaret ediyor. Türkiye'nin genel ihracatında lider sektör olarak yer alan otomotiv, toplam dış satımın yüzde 17,7’sini oluşturdu.
Geçtiğimiz ay içinde sektörün alt gruplarında da önemli ihracat artışları gözlemlendi. Tedarik endüstrisinde 1 milyar 355 milyon dolar, binek otomobilde 1 milyar 87 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Çekicilerde 249 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise 199 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.
İhracatın yüzde 67’si AB ülkelerine
Eylülde, Türkiye otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 70 oranında artarak 438 milyon dolara ulaştı. Almanya’ya yapılan ihracat 425 milyon dolar, Fransa’ya yapılan ise 346 milyon dolar olarak kaydedildi. Polonya, Slovenya ve ABD gibi pazarlarda da önemli artışlar yaşandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, eylülde aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, "Geçen ay binek otomobillerde yüzde 40, çekicilerde yüzde 30 ihracat artışı oldu. Birleşik Krallık yüzde 70 ihracat artışıyla aylık bazda ihracatta ilk sıraya yerleşti. Slovenya’ya yüzde 106, Polonya’ya yüzde 59 ihracat artışı oldu." ifadesini kullandı.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-otomotiv-endustrisi-en-yuksek-eylul-ihracatina-ulasti/3352933 https://oib.org.tr/tr/basin-odasi-basin-bultenleri-otomotiv-ihracati-eylulde-yuzde-21-artisla-34-milyar-dolar-oldu.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.