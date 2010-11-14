Antennagate'den sonra Apple'dan ayrılan Mark Papermaster, Cisco'a transfer oldu

iPhone 4'ün satışa sunulmasıyla birlikte ortaya çıkan Antennagate sorunundan sonra Apple'daki görevinden ayrılan Mark Papermaster, bilişim dünyasının en önemli firmalarının başında gelen Cisco'da çalışmaya başladı.

Apple'da 2008 yılından bu yana iPhone'dan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Mark Papermaster; Ağustos ayında Apple'dan ayrılarak koltuğunun sorumluklarını Mac'den sorumlu başkan yardımcısı Bob Mansfield'e devretmişti. Apple'da çalışmaya başlamadan önce IBM ve Apple'ın aralarında sorun yaşamasına neden olan Mark Papermaster'ın Apple'daki görevini bırakması ya da kovulmasına neden olan sebep kesin olarak bilinmezken; dedikodular Apple'ın iPhone 4'de yaşanan anten sorununun faturasını Mark'a kestiği yönündeydi.

Teksas Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1988 yılında Vermont Üniversitesinde yine Elektrik Mühendisliğinde yüksek lisansını tamamlayan Mark Papermaster, Cisco'da yongalar üzerine çalışmalarını sürdürecek.