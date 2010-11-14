Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Antennagate'den sonra Apple'dan ayrılan Mark Papermaster, Cisco'a transfer oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
1
5
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPhone 4'ün satışa sunulmasıyla birlikte ortaya çıkan Antennagate sorunundan sonra Apple'daki görevinden ayrılan Mark Papermaster, bilişim dünyasının en önemli firmalarının başında gelen Cisco'da çalışmaya başladı.

Apple'da 2008 yılından bu yana iPhone'dan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüten Mark Papermaster; Ağustos ayında Apple'dan ayrılarak koltuğunun sorumluklarını Mac'den sorumlu başkan yardımcısı Bob Mansfield'e devretmişti. Apple'da çalışmaya başlamadan önce IBM ve Apple'ın aralarında sorun yaşamasına neden olan Mark Papermaster'ın Apple'daki görevini bırakması ya da kovulmasına neden olan sebep kesin olarak bilinmezken; dedikodular Apple'ın iPhone 4'de yaşanan anten sorununun faturasını Mark'a kestiği yönündeydi.

Teksas Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1988 yılında Vermont Üniversitesinde yine Elektrik Mühendisliğinde yüksek lisansını tamamlayan Mark Papermaster, Cisco'da yongalar üzerine çalışmalarını sürdürecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mehmet OK 9 yıl
Adamın Elektrik Müh. temelli olması beni şaşırttı, kendini epey geliştirmiş olmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlkanExclusive 9 yıl
ciscoyu da batirir bu herif...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
Demekki Cisco urunleri almiyoruz :D Kablosuzlarinda cekme sorunu olucak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Karn-ı bahar 9 yıl
herif statü atlamış resmen.Apple nerede cisco nerede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S0NK0Z 9 yıl
+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -3- 9 yıl ASUS Crosshair IV Extreme video inceleme 9 yıl Toyota ile Hybrid araçları Prius üzerine konuştuk 9 yıl Turkcell Superonline ile Gaziantep'teki fiber altyapı yatırımlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim