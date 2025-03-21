Anthropic’in ChatGPT rakibi Claude sohbet robotu artık internete bağlı

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Anthropic’in yapay zeka destekli sohbet botu Claude, artık web araması yapabiliyor. Daha önce yalnızca kendi eğitim verilerine dayalı yanıtlar veren Claude, yeni güncellemesiyle birlikte gerçek zamanlı verilere erişim sağlayarak rakipleriyle aynı seviyeye gelmeyi hedefliyor. Claude, OpenAI’ın ChatGPT’sinin en büyük rakiplerinden biri olarak görülüyor.

Claude artık güncel bilgilere ulaşabiliyor

Tam Boyutta Gör Şimdilik yalnızca ABD’deki ücretli kullanıcılar için sunulan bu özellik, önümüzdeki dönemde ücretsiz kullanıcılar ve diğer ülkeler için de erişilebilir olacak. Anthropic’in açıklamasına göre, kullanıcılar Claude’un web araması özelliğini ayarlarından aktif hale getirebilecek ve Claude, belirli yanıtları oluştururken internetten otomatik olarak bilgi toplayacak.

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Anthropic, Claude’un web araması yaparken kaynakları doğrudan alıntılayacağını ve kullanıcıların bilgileri kolayca doğrulayabileceğini belirtiyor. Bunu yaparken de kaynağı yanıtlarında gösteriyor. Henüz deneme imkanımız olmasa da örneklere baktığımızda Claude’un ağırlıklı olarak ABC News, NPR ve Reuters gibi güvenilir kaynaklardan veri çektiği görülüyor.

Claude’un web arama yeteneği, onu OpenAI’nin ChatGPT’s ve Google’ın Gemini’si ile aynı seviyeye taşıyor. Anthropic, web aramasının şimdilik yalnızca Claude'a güç veren en son Anthropic modeli olan Claude 3.7 Sonnet ile çalıştığını söyledi. Claude 3.7 Sonnet, dünyanın ilk hibrit akıl yürütme modeli olarak tanıtılmıştı. Hibrit akıl yürütme sayesinde Claude'un yeni sürümü hem bir soruyu neredeyse anında yanıtlayabiliyor hem de adım adım çözmek için zaman ayırabiliyor.

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Anthropic’in Claude sohbet robotu artık internete bağlı