o1 Pro, OpenAI’ın en pahalı yapay zeka modeli oldu

Pahalı ama güçlü
OpenAI sözcüsü, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, “API'deki o1-pro, daha fazla düşünmek ve en zor sorunlara daha da iyi yanıtlar vermek için daha fazla bilgi işlem kullanan bir o1 sürümü. Geliştirici topluluğumuzdan çok sayıda talep aldıktan sonra, daha da güvenilir yanıtlar sunmak için bunu API'ye getirmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.
Ancak, o1-pro’nun ilk izlenimleri bekleneni karşılamamış gibi görünüyor. Aralık ayından itibaren ChatGPT Pro kullanıcıları tarafından erişilebilen bu model, Sudoku gibi basit bulmacalarda zorlanmış ve bazı optik illüzyon şakalarında hata yapmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl yapılan bazı iç testlerde, o1-pro’nun matematik ve kodlama gibi alanlarda, standart o1’den sadece biraz daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmişti. Yine de, kıyaslamalar bu problemleri daha güvenilir bir şekilde cevapladığını ortaya koydu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!