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    Anlık Bildirim

    o1 Pro, OpenAI’ın en pahalı yapay zeka modeli oldu

    OpenAI, geliştirici API'sinde o1 “akıl yürütme” yapay zeka modelinin daha güçlü bir versiyonu olan o1-pro'yu piyasaya sürdü. OpenAI o1 Pro, firmanın en pahalı modeli oldu.
    o1 Pro, OpenAI’ın en pahalı yapay zeka modeli oldu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, gelişmiş yapay zeka modeli o1’in daha güçlü bir versiyonunu, o1-pro’yu piyasaya sürdü. Şirket, bu yeni modelin, daha güçlü işlem gücü kullanarak daha tutarlı ve doğru cevaplar sunduğunu belirtiyor. Şu anda yalnızca OpenAI API hizmetleri için en az 5 dolar harcayan seçkin geliştiriciler tarafından kullanılabiliyor ve oldukça pahalı.

    Pahalı ama güçlü

    o1 Pro, OpenAI’ın en pahalı yapay zeka modeli oldu Tam Boyutta Gör
    o1-pro’nun kullanım ücreti oldukça pahalı. Model, bir milyon token (~750.000 kelime) başına 150 dolar, aynı şekilde çıktı başına 600 dolar talep ediliyor. Bu ücretler, OpenAI’ın GPT-4.5 modelinin girdi ücretiyle karşılaştırıldığında iki katı, standart o1 ile karşılaştırıldığında ise tam on kat daha yüksek. OpenAI, o1-pro’nun iyileştirilmiş performansının geliştiricileri bu yüksek ücretleri ödemeye ikna edeceğine inanıyor.

    OpenAI sözcüsü, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, “API'deki o1-pro, daha fazla düşünmek ve en zor sorunlara daha da iyi yanıtlar vermek için daha fazla bilgi işlem kullanan bir o1 sürümü. Geliştirici topluluğumuzdan çok sayıda talep aldıktan sonra, daha da güvenilir yanıtlar sunmak için bunu API'ye getirmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.

    Ancak, o1-pro’nun ilk izlenimleri bekleneni karşılamamış gibi görünüyor. Aralık ayından itibaren ChatGPT Pro kullanıcıları tarafından erişilebilen bu model, Sudoku gibi basit bulmacalarda zorlanmış ve bazı optik illüzyon şakalarında hata yapmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl yapılan bazı iç testlerde, o1-pro’nun matematik ve kodlama gibi alanlarda, standart o1’den sadece biraz daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmişti. Yine de, kıyaslamalar bu problemleri daha güvenilir bir şekilde cevapladığını ortaya koydu.

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    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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