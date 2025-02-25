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    Anthropic, dünyanın ilk hibrit akıl yürütme modelini tanıttı

    OpenAI’ın ana rakiplerinden birisi olan Anthropic, Claude 3.7 Sonnet'in tanıtımını gerçekleştirdi. Firma, Claude 3.7 Sonnet'in sektörün ilk hibrit akıl yürütme modeli olduğunu söylüyor.
    Anthropic, sektörün ilk hibrit akıl yürütme modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken OpenAI’ın ana rakiplerinden Anthropic, en gelişmiş modelini duyurdu: Claude 3.7 Sonnet. Şirkete göre sektörün ilk “hibrit akıl yürütme” (hybrid reasoning) modeli olan Claude 3.7 Sonnet, özellikle matematik ve kodlama gibi karmaşık alanlarda önceki sürümlere kıyasla önemli performans artışları sağlıyor. Hibrit akıl yürütme sayesinde Claude'un yeni sürümü hem bir soruyu neredeyse anında yanıtlayabiliyor hem de adım adım çözmek için zaman ayırabiliyor.

    Yeni Claude gereksiz yere düşünmüyor

    Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geliştirilmiş akıl yürütme yeteneği. Anthropic’in Ürün Araştırma Lideri Dianne Penn, Claude 3.7 Sonnet’in matematik, finans ve hukuk gibi alanlarda belirgin bir ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Claude’un “Saat kaç?” gibi basit sorulara hızlıca yanıt verirken, “Mart ayının sonlarında hava koşullarını dikkate alarak İtalya’da iki haftalık bir gezi planla” gibi daha karmaşık talepleri de başarıyla yerine getirebildiği söyleniyor.

    Buna ek olarak, Claude 3.7 Sonnet’in bilgi kesim tarihi Ekim 2024, yani güncellik açısından OpenAI ve Google gibi rakip modellerle yarışabilir bir seviyede. Ancak model halen gerçek zamanlı web arama desteğine sahip değil. Bu, önemli ve ciddi bir eksiklik. Geliştiriciler için önemli bir yenilik de Claude’un düşünme sürecine müdahale edebilme özelliği. Anthropic, kullanıcıların modelin bir soruya ne kadar sürede yanıt vereceğini belirleyebileceğini söylüyor. Yani modelin daha uzun veya kısa süreli düşünmesi sağlanabiliyor.

    Anthropic, sektörün ilk hibrit akıl yürütme modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Anthropic, Claude 3.7 Sonnet’i piyasadaki diğer akıl yürütme modellerinden farklı bir yaklaşımla geliştirdiklerinin altını çiziyor: "İnsanlar nasıl hem hızlı yanıtlar vermek hem de derinlemesine düşünmek için tek bir beyin kullanıyorsa, biz de ileri seviye modellerin akıl yürütme yeteneğini tamamen ayrı bir model yerine entegre bir özellik olarak barındırması gerektiğine inanıyoruz." Firmanın bu söylemi doğrudan OpenAI’ın o1, o3 ve GPT ailelerine gönderme. OpenAI, akıl yürütmeyi şimdilik o serisi modellerinde sunuyor. Ancak gelecekte özelliklerin tek bir modelde birleştirileceği açıklandı.
    Anthropic, sektörün ilk hibrit akıl yürütme modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Anthropic, yeni modelini test etmek için eğlenceli bir yönteme de başvurdu. Claude’un API’si eski bir Pokemon oyunundaki kontrollerle eşleştirildi ve yapay zekanın oyundaki ilerleyişi gözlemlendi. Önceki model olan Claude 3.5 Sonnet, oyunun en başındaki Pallet Town’dan çıkmayı başaramazken, Claude 3.7 Sonnet insan seviyesinde performans sergiledi.

    Bu deney, modelin planlama, problem çözme ve uzun vadeli hedefler belirleme konusundaki gelişimini gösteriyor. Uzun vadede, bu tür AI sistemleri oyun dünyasının ötesinde karmaşık iş süreçlerini yönetme veya özerk robotları yönlendirme gibi çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olabilir.

    Öte yandan Elon Musk’ın Grok-3 modelini tanıtmasının ardından Anthropic’in yeni model hamlesi, yapay zeka yarışında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdilik, Claude 3.7 Sonnet'in performans kazanımları sayesinde Anthropic yine lider görünüyor. Bu sürüm ayrıca, sektörün bağımsız muhakeme modelleri sunmak yerine, tek bir modelin her şeyi yapabileceği bir geleceğe doğru ilerlediğini gösteriyor.

    Claude 3.7 Sonnet, halihazırda Claude uygulamasında ve Anthropic'in API'si, Amazon Bedrock ve Google Cloud Vertix AI aracılığıyla geliştiriciler için kullanılabilir. Modelin maliyeti, bir önceki model olan 3.5 Sonnet ile aynı.

    Claude Code

    Anthropic, sektörün ilk hibrit akıl yürütme modelini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Anthropic, yeni modelinin yanı sıra Claude Code adlı yapay zeka destekli bir kodlama aracının da sınırlı önizlemesini başlattı. Cursor gibi mevcut AI tabanlı kodlama araçlarını güçlendiren şirket, Claude Code’u bir yazılım geliştiricinin aktif iş ortağı olarak konumlandırıyor. Araç, kodları okuyabiliyor, düzenleyebiliyor, test edebiliyor ve hatta GitHub’a commit atıp komut satırında işlemler gerçekleştirebiliyor.

    Özellikle yazılım mühendisleri için büyük bir kolaylık sunan bu özellik, geliştiricilerin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilir. Günümüzde OpenAI gibi firmalar da kodlama süreçlerinde yapay zekayı kullanırken, Anthropic’in sunduğu “agentic” (eylem odaklı) yaklaşım, AI modellerinin sadece pasif bir yardımcı olmaktan çıkıp bağımsız kararlar alabilen bir iş ortağı haline gelmesine olanak tanıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/anthropics-new-claude-model-can-think-both-fast-and-slow-203307140.html https://www.theverge.com/news/618440/anthropic-claude-3-7-sonnet-ai-model-hybrid-reasoning
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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