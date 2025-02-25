Anthropic, dünyanın ilk hibrit akıl yürütme modelini tanıttı

Yeni Claude gereksiz yere düşünmüyor
Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geliştirilmiş akıl yürütme yeteneği. Anthropic’in Ürün Araştırma Lideri Dianne Penn, Claude 3.7 Sonnet’in matematik, finans ve hukuk gibi alanlarda belirgin bir ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Claude’un “Saat kaç?” gibi basit sorulara hızlıca yanıt verirken, “Mart ayının sonlarında hava koşullarını dikkate alarak İtalya’da iki haftalık bir gezi planla” gibi daha karmaşık talepleri de başarıyla yerine getirebildiği söyleniyor.
Buna ek olarak, Claude 3.7 Sonnet’in bilgi kesim tarihi Ekim 2024, yani güncellik açısından OpenAI ve Google gibi rakip modellerle yarışabilir bir seviyede. Ancak model halen gerçek zamanlı web arama desteğine sahip değil. Bu, önemli ve ciddi bir eksiklik. Geliştiriciler için önemli bir yenilik de Claude’un düşünme sürecine müdahale edebilme özelliği. Anthropic, kullanıcıların modelin bir soruya ne kadar sürede yanıt vereceğini belirleyebileceğini söylüyor. Yani modelin daha uzun veya kısa süreli düşünmesi sağlanabiliyor.
Bu deney, modelin planlama, problem çözme ve uzun vadeli hedefler belirleme konusundaki gelişimini gösteriyor. Uzun vadede, bu tür AI sistemleri oyun dünyasının ötesinde karmaşık iş süreçlerini yönetme veya özerk robotları yönlendirme gibi çok daha geniş bir kullanım alanına sahip olabilir.
Öte yandan Elon Musk’ın Grok-3 modelini tanıtmasının ardından Anthropic’in yeni model hamlesi, yapay zeka yarışında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdilik, Claude 3.7 Sonnet'in performans kazanımları sayesinde Anthropic yine lider görünüyor. Bu sürüm ayrıca, sektörün bağımsız muhakeme modelleri sunmak yerine, tek bir modelin her şeyi yapabileceği bir geleceğe doğru ilerlediğini gösteriyor.
Claude 3.7 Sonnet, halihazırda Claude uygulamasında ve Anthropic'in API'si, Amazon Bedrock ve Google Cloud Vertix AI aracılığıyla geliştiriciler için kullanılabilir. Modelin maliyeti, bir önceki model olan 3.5 Sonnet ile aynı.
Claude Code
Anthropic, yeni modelinin yanı sıra Claude Code adlı yapay zeka destekli bir kodlama aracının da sınırlı önizlemesini başlattı. Cursor gibi mevcut AI tabanlı kodlama araçlarını güçlendiren şirket, Claude Code’u bir yazılım geliştiricinin aktif iş ortağı olarak konumlandırıyor. Araç, kodları okuyabiliyor, düzenleyebiliyor, test edebiliyor ve hatta GitHub’a commit atıp komut satırında işlemler gerçekleştirebiliyor.
Özellikle yazılım mühendisleri için büyük bir kolaylık sunan bu özellik, geliştiricilerin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilir. Günümüzde OpenAI gibi firmalar da kodlama süreçlerinde yapay zekayı kullanırken, Anthropic’in sunduğu “agentic” (eylem odaklı) yaklaşım, AI modellerinin sadece pasif bir yardımcı olmaktan çıkıp bağımsız kararlar alabilen bir iş ortağı haline gelmesine olanak tanıyor.Kaynakça https://www.engadget.com/ai/anthropics-new-claude-model-can-think-both-fast-and-slow-203307140.html https://www.theverge.com/news/618440/anthropic-claude-3-7-sonnet-ai-model-hybrid-reasoning Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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