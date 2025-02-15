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    Tesla için 2025 yılı hiç de iyi başlamadı

    Elektrikli otomobil pazarının en önemli isimlerinden biri olan Tesla için, 2025 yılı çok da iyi başlamadı. Gelen veriler Amerikalı otomotiv devinin zor günlerden geçtiğini gösteriyor.

    Tesla için 2025 yılı hiç de iyi başlamadı Tam Boyutta Gör

    Tesla, 2025 yılına zor bir başlangıç yaparak küresel satışlarında belirgin bir düşüş yaşadı. Cybertruck'ın piyasaya sürülmesine rağmen beklenen satış ivmesini yakalayamayan şirket, ABD, Avrupa ve Çin gibi kritik pazarlarda gerilemeye devam ediyor.

    Kaliforniya’da, Tesla'nın satışları bir önceki yıla kıyasla %11,6 oranında azaldı. Model 3 satışlarında yaklaşık 30 bin adetlik büyük bir düşüş görülürken, Model Y de 4 bin daha az satıldı. Cybertruck, segmentinde en çok satan model olmasına rağmen 9,019 adetle beklentilerin altında kaldı.

    Avrupa pazarında Tesla’nın kaybı daha da sert oldu. Almanya’da Ocak ayında satışlar %60 düşerek sadece 1,277 araca geriledi. Volkswagen, BMW ve Audi gibi geleneksel markalar ile Çinli üreticiler pazar paylarını artırırken, Tesla kan kaybetmeye devam ediyor. Fransa’da yıllık bazda %63’lük bir düşüş yaşanırken, İngiltere’de Tesla satışları %8 oranında geriledi.

    Çin’de ise Tesla’nın satışları %11,5 düştü. Mevsimsel faktörler ve üretim ayarlamaları bunda etkili olsa da, asıl sorun yerel üreticilerin sunduğu rekabetçi fiyatlı modeller. Çinli markalar, Tesla’nın hâkimiyetini giderek daha fazla tehdit ediyor.

    Tesla'nın gerilemesinde birçok etken rol oynuyor. Geleneksel otomobil üreticileri elektrikli araç yatırımlarını artırırken, Tesla bazı segmentlerde eksik kalıyor. Avrupa’da elektrikli araç teşviklerinin kaldırılması da talebi zayıflatan unsurlar arasında. Öte yandan Elon Musk’ın siyasi çıkışları da şirketin imajına zarar vermiş durumda.

    Borsa tarafında Tesla’nın hisseleri, ABD seçimleri sonrası yükselişe geçse de zayıf satış rakamlarıyla birlikte değer kaybetti. Şirketin en büyük sınavı ise yeni Model Y’nin piyasaya çıkışı olacak. Ancak analistlere göre, Musk'ın tartışmalı açıklamaları Tesla’nın ürün başarısını gölgeleyebilir ve şirketin satışlarını toparlaması zorlaşabilir.

    Tesla'nın 2025’te yaşadığı düşüş, sektörde artan rekabet ve değişen tüketici eğilimlerinin bir yansıması. Şirket, pazar liderliğini korumak istiyorsa, daha güçlü bir strateji geliştirmek zorunda.

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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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