AOC'den maliyet odaklı ve güç verimli 24-inç monitör

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Monitör üreticisi AOC ürün gamına maliyet odaklı ve düşük güç tüketimli yeni bir model ekliyor. Firmanın 2436Vw kod adını taşıyan, 24-inç boyutundaki yeni geniş-ekran LCD monitörü 49 Watt'lık güç tüketimi ile EPEAT Gold standardını karşılamakta. TN panel kullanan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 24-inç boyutundaki monitör 5ms tepki süresine sahip.
Dinamik karşıtlık oranı 60,000:1 ve parlaklık seviyesi ise 300cd/m2 olarak belirlenen AOC 2436Vw'de yüksek çözünürlük desteğine rağmen sadece DVI veyaVGA ara birimlerine destek verildiği belirtiliyor.
AOC'nin 24-inç boyutundaki yeni monitörü 2436Vw, yurt dışında 220$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.
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Çünkü örneğin bir sonu 5 ölü pixelde hak talebinde bulunulabilir diye müşterisini aldatıyor.Acaba bu üründe nasıl
daha oturmuş olacaktır; ""Fiyat odaklı ama Görüntü odaklı olmayan""
TR ye ise "seçme/elleme" çoğu işe yaramaz ve sadece LCD olduğu için gelen bir dünya Markanın Giriş-seviye
Monitörleri
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