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AOC'den maliyet odaklı ve güç verimli 24-inç monitör

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOC'den maliyet odaklı ve güç verimli 24-inç monitör
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Monitör üreticisi AOC ürün gamına maliyet odaklı ve düşük güç tüketimli yeni bir model ekliyor. Firmanın 2436Vw kod adını taşıyan, 24-inç boyutundaki yeni geniş-ekran LCD monitörü 49 Watt'lık güç tüketimi ile EPEAT Gold standardını karşılamakta. TN panel kullanan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 24-inç boyutundaki monitör 5ms tepki süresine sahip.

Dinamik karşıtlık oranı 60,000:1 ve parlaklık seviyesi ise 300cd/m2 olarak belirlenen AOC 2436Vw'de yüksek çözünürlük desteğine rağmen sadece DVI veyaVGA ara birimlerine destek verildiği belirtiliyor.

AOC'nin 24-inç boyutundaki yeni monitörü 2436Vw, yurt dışında 220$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Şu Anda Bu Monitörü Kullanıyorum Yaklaşık 6. Ayını Doldurdu Herhangi Bir problem Yada Olumsuz İçerikli Bi Davranışı Olmadı Aldığıma Memnunum +1
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AtiMX4 10 yıl
AOC 2232FM kullanıyorum ve memnun değilim.Aldığıma pişman oldum.HDMI bağlantı ile bağlıyım ama hep oyunda gölge bırakıyor bende anlamadım.
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alpjalker 10 yıl
elmayı kurt ekranı ölü pixel bitirir. =) bu markanın pixel garantisi hakkında bilgiye sahip olan arkadaslarımız var mı ?
Çünkü örneğin bir sonu 5 ölü pixelde hak talebinde bulunulabilir diye müşterisini aldatıyor.Acaba bu üründe nasıl
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albani 10 yıl
FX Hocam;başlık güzel oturmuş doğrusu>>>"Fiyat odaklı",yani bu tabiki doğru ama aslında şöyle demek
daha oturmuş olacaktır; ""Fiyat odaklı ama Görüntü odaklı olmayan""


TR ye ise "seçme/elleme" çoğu işe yaramaz ve sadece LCD olduğu için gelen bir dünya Markanın Giriş-seviye
Monitörleri


++
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G-dOG 10 yıl
Fiyatıda iyi olursa Acer H243Hbmid e rakip olabilir.Şu sıra Acer almayı düşünenlerin aklını karıştırabilir aynı zamanda...Bekleyip göreceğiz.
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