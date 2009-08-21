AOC'den maliyet odaklı ve güç verimli 24-inç monitör

Tam Boyutta Gör

Monitör üreticisi AOC ürün gamına maliyet odaklı ve düşük güç tüketimli yeni bir model ekliyor. Firmanın 2436Vw kod adını taşıyan, 24-inç boyutundaki yeni geniş-ekran LCD monitörü 49 Watt'lık güç tüketimi ile EPEAT Gold standardını karşılamakta. TN panel kullanan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 24-inç boyutundaki monitör 5ms tepki süresine sahip.

Dinamik karşıtlık oranı 60,000:1 ve parlaklık seviyesi ise 300cd/m2 olarak belirlenen AOC 2436Vw'de yüksek çözünürlük desteğine rağmen sadece DVI veyaVGA ara birimlerine destek verildiği belirtiliyor.

AOC'nin 24-inç boyutundaki yeni monitörü 2436Vw, yurt dışında 220$ seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.