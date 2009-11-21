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AOpen, Nvidia ION tabanlı mini-bilgisayarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AOpen, Nvidia ION tabanlı mini-bilgisayarını duyurdu
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Donanım üreticisi AOpen, Nvidia ION platformunu temel alan yeni mini-bilgisayarını kullanıma sunuyor. Firmanın XC Mini GP7A-HD olarak isimlendirdiği, dikey kullanımda 61 x 166 x 180 mm boyutlarındaki mini-bilgisayar, ısıl güç tasarımı 35 Watt'a kadar olan Intel Core 2 serisi mobil işlemcilerle kullanılabiliyor. ION platformu kapsamında GeForce 9300M yonga setiyle gelen ve bu sayede hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan mini-bilgisayar, ayrıca iki adet DDR3 SO-DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar bellek desteği sunabiliyor.

Depolama diskleri için bir adet 2.5-inç SATA sabit sürücü kullanımına olanak tanıyan AOpen XC Mini GP7A-HD'nin çift ısı borulu SilenTek soğutma teknolojisiyle serin ve sessiz çalıştığına da dikkat çekiliyor. Slot yüklemeli DVD-RAM veya DVD-RW sürücü ile donatılabileceği belirtilen yeni sistemde ayrıca çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 6 kanal ses desteği ve bir adet eSATA portu gibi detaylara yer veriliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI çıkışlarına sahip olan XC Mini GP7A-HD'nin Aralık ayında çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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zeg392 10 yıl
ion 9400 değilmiydi, 9300 de noluyo
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syler23 10 yıl
bence masaüstü pclrin yerini bunlar dolduramaz olsa olsa ofisler için ve de evde sinema sistemi için kullanılabilir
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No Way Out 10 yıl

syler23

bence masaüstü pclrin yerini bunlar dolduramaz olsa olsa ofisler için ve de evde sinema sistemi için kullanılabilir


Amaç zaten senin dediğin, ondan satarlar.
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aykutx 10 yıl
Bu da iç görünümü.
Arada bir oyun oynayanlar için de güzel bir sistem.



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