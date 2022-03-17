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    BAYC NFT sahiplerine coin müjdesi

    Yuga Labs tarafından geliştirilen Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club ve Bored Ape Kennel Club koleksiyonlarına sahip olanlara APE kripto parası belirli oranlarda dağıtılacak.
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    APE coin
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    En büyük NFT koleksiyonu haline gelen Bored Ape Yacht Club geliştirici Yuga Labs önderliğinde kurulan Ape Foundation, kripto para müjdesini verdi. APE kripto para birimi Yuga Labs NFT koleksyionuna sahip kullanıcılara dağıtılacak.

    APE coin nedir?

    Toplamda 1 milyar adet basılan APE kripto parası ilk etapta Yuga Labs NFT koleksiyonu sahiplerine dağıtılacak. BAYC sahiplerine NFT başına 10 bin token, MAYC sahiplerine 2 bin token, BAYC ve BAKC sahiplerine 11 bin token, MAYC ve BAKC sahiplerine 3 bin civarında token dağıtılacak. Bu miktar 150 milyon ile sınırlı ve toplam miktarın yüzde 15’i. Bugünden itibaren dağıtım başlayacak.

    470 milyon APE coin DAO havuzuna aktarılacak ve bunlar kısım kısım piyasaya sürülecek. Kısa süre içerisinde APE kripto parasının önemli borsalarda listeleneceği belirtiliyor. Yuga Labs girişimine 150 milyon kilitli APE coin verilirken Yuga Labs kurucularına ise 80 milyon kilitli coin verilecek.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 15 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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