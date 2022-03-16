Beşiktaş ve Rain borsası reklam anlaşması imzaladı

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Ülkemizde kripto para borsalarının spor kulüplerine sponsorlukları devam ediyor. Floki kripto parasının Fenerbahçe’ye sponsor olmasının ardından Rain borsası da Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Beşiktaş ve Rain iş birliği

Son dönemde aldığı yatırımlarla adından söz ettiren Rain kripto para borsası bölgesel genişleme stratejisinin odağına ülkemizi almıştı. Bunun bir adımı olarak Beşiktaş Futbol A.Ş. ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Rain borsası büyüyor 1 ay önce eklendi

Anlaşma kapsamında Rain markası Vodafone Park Güney Tribün panolarında ve futbol takımının göğüs kısmında yer alacak. Göğüs sponsorluğunun gelecek sezon başlayacağı açıklandı. Sponsorluk ücreti ise 12.250.000 Avro + KDV olarak belirlendi.

400’den fazla çalışanı bulunan Rain kripto para borsası, 2021 yılında 1.9 milyar doların üzerinde işleme ev sahipliği yaptı ve aktif kullanıcı sayısı 185 bini aştı. 2021’de Türkiye’deki çalışmalarını hızlandıran Rain, öz sermayesini 50 milyon TL’ye yükselterek ülkemizdeki büyümesini sürdürdü.

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Beşiktaş ve Rain iş birliği