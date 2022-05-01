Battlefield 2042 ve FIFA 22, Xbox Game Pass ve EA Play'e gelecek gibi duruyor

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Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz yıl çıkış yapan oyun dünyasının en popüler iki oyunu ile ilgili sevindiren bir söylenti ortaya çıktı. Battlefield 2042 ve FIFA 22, Xbox Game Pass ve EA Play gelebilir.

Battlefield 2042 ve FIFA 22

Geçtiğimiz saatlerde hem Battlefield 2042'nin hem de FIFA 22'nin resmi Xbox mağaza sayfasında EA Play logosu olduğu dikkat çekti. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak büyük bir ihtimalle yakın zamanda yapılacak olan bir duyuru sebebiyle mağaza sayfaları güncellendi. Oyunların EA Play'e gelmesi demek elbette Xbox Game Pass'e de gelmesi anlamına geliyor.

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Aslında her iki oyunun da EA Play'e gelmesi şaşırtıcı değil. FIFA 22'nin PlayStation Plus'a geliyor olması zaten yakında Xbox Game Pass'e de geleceğinin göstergesiydi. Battlefield 2042 için ise söylentiler yılın başında gelmeye başlamıştı. Oyuncu sayısındaki ciddi düşüş sebebiyle Electronic Arts oyunu çok önceden servise eklemeye hazırlanıyor.

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Battlefield 2042 ve FIFA 22, Xbox Game Pass ve EA Play gelebilir