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    Battlefield 2042 ve FIFA 22, Xbox Game Pass ve EA Play'e gelecek gibi duruyor

    FIFA 22 ve Battlefield 2042'nin resmi Xbox mağaza sayfası üzerinde bu oyunlar için EA Play ve Xbox Game Pass logosu gözükmeye başladı. Bu da söylentilere yol açtı.
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    Battlefield 2042 ve FIFA 22, Xbox Game Pass ve EA Play gelebilir
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    Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz yıl çıkış yapan oyun dünyasının en popüler iki oyunu ile ilgili sevindiren bir söylenti ortaya çıktı. Battlefield 2042 ve FIFA 22, Xbox Game Pass ve EA Play gelebilir.

    Battlefield 2042 ve FIFA 22

    Geçtiğimiz saatlerde hem Battlefield 2042'nin hem de FIFA 22'nin resmi Xbox mağaza sayfasında EA Play logosu olduğu dikkat çekti. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak büyük bir ihtimalle yakın zamanda yapılacak olan bir duyuru sebebiyle mağaza sayfaları güncellendi. Oyunların EA Play'e gelmesi demek elbette Xbox Game Pass'e de gelmesi anlamına geliyor.

    Aslında her iki oyunun da EA Play'e gelmesi şaşırtıcı değil. FIFA 22'nin PlayStation Plus'a geliyor olması zaten yakında Xbox Game Pass'e de geleceğinin göstergesiydi. Battlefield 2042 için ise söylentiler yılın başında gelmeye başlamıştı. Oyuncu sayısındaki ciddi düşüş sebebiyle Electronic Arts oyunu çok önceden servise eklemeye hazırlanıyor. 

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    C
    Command-01 23 saat önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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