    Apple, 3 yeni yapay zeka destekli giyilebilir cihaz geliştiriyor

    Apple’ın üç yeni AI giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığı bildirildi. Akıllı gözlük, kolye ve kameralı AirPods’un iPhone’la bağlantılı çalışarak Siri’ye görsel bağlam sunması planlanıyor.

    Apple, 3 yeni yapay zeka destekli giyilebilir cihaz geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının en değerli şirketlerinden Apple, giyilebilir cihaz portföyünü önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor. Mark Gurman’ın yeni raporuna göre şirket, iPhone ile entegre çalışacak üç yeni yapay zeka odaklı ürün üzerinde çalışıyor. Apple’ın sadece telefon ve saat değil, “her zaman takılan” cihazlarla AI deneyimini günlük yaşama taşımak istediği belirtiliyor.

    Apple’ın hedefinde akıllı gözlük, kolye tipi bir AI aksesuarı ve kamera donanımlı yeni nesil AirPods bulunuyor. Bloomberg’in raporuna göre, bu cihazlar yerleşik kameralarla donatılacak ve iPhone ile entegre olarak çalışacak. Böylece Siri, kullanıcının çevresini analiz edip uygun aksiyonlar alabilecek.

    Akıllı gözlükte hedef 2027

    Apple’ın geliştirdiği akıllı gözlüklerin 2027’de piyasaya sürülebileceği, üretimin ise Aralık 2026’da başlayabileceği belirtiliyor. Gözlükler, yüksek çözünürlüklü kamera, mikrofon ve hoparlör ile donatılacak. Kullanıcılar, cihaz üzerinden fotoğraf ve video çekebilecek, telefon görüşmeleri yapabilecek, müzik dinleyebilecek ve Siri ile etkileşime geçebilecek.

    Ancak Meta’nın Ray-Ban Display modelinin aksine cihazda ekran olmayacak. Bunun yerine AI destekli çevresel etkileşim ön plana çıkacak. Apple’ın gözlüğü iki ayrı kamera barındıracak. Yüksek çözünürlüklü ana kamera, fotoğraf ve video çekebilecek. Buna ek olarak yer alacak ikinci kamera ise doğrudan Siri’ye çevresel veri sağlayacak. Bu sensörün, iPhone’lardaki LiDAR benzeri şekilde mesafe ölçümü yapabildiği ve kullanıcının bulunduğu ortamı üç boyutlu olarak analiz edebildiği ifade ediliyor.

    Ayrıca cihazın, Apple’ın “Visual Intelligence” benzeri bir yeteneğe sahip olması bekleniyor. Bu sistem fiziksel metinleri okuyarak örneğin bir etkinlik tarihini algılayıp takvime ekleyebilecek.

    Ek olarak Apple’ın çerçeve tasarımını da kendi bünyesinde geliştireceği belirtiliyor. Gözlüklerin farklı boyut ve renk seçenekleriyle sunulması planlanıyor. Son prototiplerde pil ve tüm bileşenler çerçeve içine entegre edilmiş durumda ve Apple bu ürünü gün boyu kullanılabilecek bir AI asistanı olarak konumlandırıyor.

    Yapay zekalı kolye de geliyor

    Apple, 3 yeni yapay zeka destekli giyilebilir cihaz geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın üzerinde çalıştığı ikinci cihaz ise bir AI pin ya da kolye formunda taşınabilecek küçük bir aksesuar. Geliştirme süreci henüz erken aşamada ve projenin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Ancak çalışmalar devam ederse 2027’de piyasaya sürülmesi gündeme gelebilir.

    AI pin, düşük çözünürlüklü bir kameraya sahip olacak. Bu kamera fotoğraf ya da video çekmek için değil, yalnızca yapay zekaya görsel bağlam sağlamak için tasarlanıyor. Sistem sürekli aktif olacak ve kullanıcının çevresini analiz edecek. Cihazda Siri ile konuşmak için mikrofon yer alacak. Bloomberg’e göre Apple içinde bazı çalışanlar bu ürünü iPhone’un “gözleri ve kulakları” olarak tanımlıyor.

    Apple, AI pin’i bağımsız bir cihaz olarak değil, iPhone aksesuarı olarak pazarlamayı planlıyor. İçinde özel bir çip bulunacak olsa da bu işlemci AirPods’larda kullanılan çip seviyesinde olacak ve yüksek işlem gücü sunmayacak.

    Kameralı AirPods bu yıl gelebilir

    Apple’ın kameralı AirPods projesi ise AI pin’e kıyasla daha ileri aşamada. Şirketin bu ürünü bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

    AirPods modellerinde yer alacak kameralar da düşük çözünürlüklü olacak ve fotoğraf çekmek için değil, çevresel analiz amacıyla kullanılacak. Bu sayede kulaklıklar, kullanıcının baktığı yön ve çevresel bağlam doğrultusunda yapay zeka destekli deneyimler sunabilecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 saat önce

    vay be gayet iyi

