Apple 4 yıl önce iptal etmişti: AirPower projesi geri dönüyor

Tam Boyutta Gör AirPower'ı hatırlıyor olmalısınız. 2017 yılında iPhone X ile aynı anda duyurulan bu aksesuar iPhone, Apple Watch ve AirPods'u aynı anda şarj edebilen devrim niteliğinde bir kablosuz şarj cihazı olarak lanse edilmişti. Ancak ürün rafa kaldırıldı ve hiçbir zaman piyasaya sürülmedi.

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Apple mühendisleri ısı yönetimi konusunda çok fazla zorlukla karşılaştıkları için şirket dört yıl önce AirPower projesini iptal etmek zorunda kaldı. Ancak MacRumors internet sitesi benzer bir çözümün şirketin uzun vadeli yol haritasında yer aldığını söylüyor.

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AirPower planı sürüyor

Apple'ın AirPower düşüncesi hala devam ediyor ve şirket popüler aksesuar üreticilerinin kablosuz şarj istasyonlarına gerçek bir alternatif sunma fikrinden vazgeçmiş değil. Yıllar alacak olsa da Apple eninde sonunda bu tarz bir ürün piyasaya sürecek.

Yüksek kalite gereksinimlerine ve çok sıkı güvenlik standartlarına sahip olan Apple, üç cihazı aynı anda şarj ederken aşırı şekilde ısınacak bir AirPower çıkarmak istemedi. Görünüşe bakılırsa söz konusu aksesuar ancak şirketin yüksek standartlarını karşıladıktan sonra gün ışığı görebilecek.

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