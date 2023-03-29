Apple 4 yıl önce iptal etmişti: AirPower projesi geri dönüyor

Apple mühendisleri ısı yönetimi konusunda çok fazla zorlukla karşılaştıkları için şirket dört yıl önce AirPower projesini iptal etmek zorunda kaldı. Ancak MacRumors internet sitesi benzer bir çözümün şirketin uzun vadeli yol haritasında yer aldığını söylüyor.
AirPower planı sürüyor
Apple'ın AirPower düşüncesi hala devam ediyor ve şirket popüler aksesuar üreticilerinin kablosuz şarj istasyonlarına gerçek bir alternatif sunma fikrinden vazgeçmiş değil. Yıllar alacak olsa da Apple eninde sonunda bu tarz bir ürün piyasaya sürecek.
Yüksek kalite gereksinimlerine ve çok sıkı güvenlik standartlarına sahip olan Apple, üç cihazı aynı anda şarj ederken aşırı şekilde ısınacak bir AirPower çıkarmak istemedi. Görünüşe bakılırsa söz konusu aksesuar ancak şirketin yüksek standartlarını karşıladıktan sonra gün ışığı görebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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